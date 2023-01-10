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Китай начал существенно наращивать импорт «особых» сортов нефти из РФ

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Китай начал существенно наращивать импорт «особых» сортов нефти из РФ

Китай начал существенно наращивать импорт нефти из РФ. Речь идёт об особых сортах российского чёрного золота, поставляемого в КНР.


На данном этапе, в Пекин из Москвы уже были доставлены три партии нефти из Арктики: более лёгкий сорт «Новый сорт», сырая нефть «Варандей» и тяжёлая высокосернистая нефть марки Arctic Oil (ARCO).

Как передаёт РИА Новости, завершиться поставки в Китай должны не позже января-февраля, а по данным, предоставленным британской аналитической компанией Vortexa Ltd, первые танкеры с нефтью отправились туда ещё в ноябре прошлого года.

Ведущий аналитик Kpler по сырой нефти Виктор Катон:
Действительно происходит переориентация арктических сортов нефти

По словам трейдеров, существует вероятность вытеснения с мирового рынка ближневосточных сортов нефти (Basrah Heavy из Ирака) за счёт увеличения российских поставок.

При этом конкретные цифры наращивания объёмов закупки нефти в РФ Китаем по указанным сортам пока не называются.

Отметим, что сорт ARCO добывают на Приразломном месторождении, расположенном в Ненецком автономном округе. Это единственный действующий в России проект по добыче углеводородов на шельфе Арктики.

Примечателен и тот факт, что после недавнего решения китайских властей об отмене локдаунов, действующих на протяжении длительного времени, Китай открывает свои границы для выезда туристов. Всё это будет способствовать возобновлению спроса на энергоносители, за счёт постепенного восстановления экономики страны.
Автор:
Использованы фотографии:
https://www.rosneft.ru/
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4 комментария
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  1. Владимир80
    Владимир80 Сегодня, 14:07
    -2
    конечно, тут только чудак не воспользуется такой выгодной схемой - по 38 купил - по 75 продал!!!
    1. sgrabik
      sgrabik Сегодня, 14:26
      +2
      Нет такой цены, по 38, не надо высасывать из пальца нелепые и ничем не подтвержденные слухи.
  2. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 14:14
    +1
    Эти сорта идут по 66 - 70 $ .Качественная нефть стоит дороже.
  3. withoutreverse
    withoutreverse Сегодня, 14:24
    +1
    "Партнер " которому наша война, как мать родна!