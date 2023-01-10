Генерал ВВС США рассказал о планах модернизации самолета В-52 и обновления парка бомбардировщиков

Наши противники не будут ждать, пока у нас будет идеальный парк B-21, если они решат что-то предпринять

В декабре 2022 года ВВС США представили новый стелс-бомбардировщик В-52 Raider, однако в планах военно-воздушного командования – создание обновленного флота , и самые большие изменения, как пишет издание Defense News, еще впереди.Сейчас компании Rolls-Royce и Boeing работают над серьезной модернизацией бомбардировщиков B-52 Stratofortress времен холодной войны. Планируется обеспечить их новыми двигателями и предоставить возможность В-52 летать и в 2050-х годах, вместе с В-21. Когда объединенный парк бомбардировщиков В-21 и В-52 будет готов, ВВС США завершат списание оставшихся B-1 Lancer.Бригадный генерал авиации Уильям Роджерс в настоящее время занимает должность исполнительного директора программы бомбардировщиков в Центре управления жизненным циклом ВВС. Фактически он отвечает за управление жизненным циклом всех бомбардировщиков американской военной авиации.Как отмечает Роджерс в интервью Defense News, в вопросах модернизации парка бомбардировочной авиации Пентагон будет рассматривать различные варианты. К концу 2023 финансового года военные планируют получить четкое представление о дальнейшем плане действий.Одна из главных задач – оснастить самолеты В-52 новыми двигателями. В данном случае очень важно организовать процесс таким образом, чтобы не возникло «пробелов», когда самолеты будут находиться на модернизации на предприятиях и численность боеготовой бомбардировочной авиации сократится. Генерал Роджерс отмечает, что специалисты ВВС правильно рассчитали время и сроки модернизации, поэтому таких проблем возникнуть не должно. Сам двигатель спроектирован, но другие компоненты разрабатываются заново, чтобы успешно интегрировать двигатель с ними.Роджерс отметил важную роль цифровых технологий в процессе изучения дальнейших перспектив модернизации самолетов. Цифровые технологии помогают точно смоделировать будущие изменения, определить возможные погрешности и поставить задачи по-другому, если потребуется.- отмечает генерал Роджерс.Поэтому работы по модернизации бомбардировщиков планируется завершить максимально быстро, как это только возможно. Многие вопросы, по утверждению генерала, упираются в финансы. Однако их в любом случае придется решать, поскольку стратегические возможности ВВС США в значительной степени зависят от парка бомбардировочной авиации.