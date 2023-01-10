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Генерал ВВС США рассказал о планах модернизации самолета В-52 и обновления парка бомбардировщиков

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Генерал ВВС США рассказал о планах модернизации самолета В-52 и обновления парка бомбардировщиков

В декабре 2022 года ВВС США представили новый стелс-бомбардировщик В-52 Raider, однако в планах военно-воздушного командования – создание обновленного флота, и самые большие изменения, как пишет издание Defense News, еще впереди.


Сейчас компании Rolls-Royce и Boeing работают над серьезной модернизацией бомбардировщиков B-52 Stratofortress времен холодной войны. Планируется обеспечить их новыми двигателями и предоставить возможность В-52 летать и в 2050-х годах, вместе с В-21. Когда объединенный парк бомбардировщиков В-21 и В-52 будет готов, ВВС США завершат списание оставшихся B-1 Lancer.

Бригадный генерал авиации Уильям Роджерс в настоящее время занимает должность исполнительного директора программы бомбардировщиков в Центре управления жизненным циклом ВВС. Фактически он отвечает за управление жизненным циклом всех бомбардировщиков американской военной авиации.

Как отмечает Роджерс в интервью Defense News, в вопросах модернизации парка бомбардировочной авиации Пентагон будет рассматривать различные варианты. К концу 2023 финансового года военные планируют получить четкое представление о дальнейшем плане действий.

Одна из главных задач – оснастить самолеты В-52 новыми двигателями. В данном случае очень важно организовать процесс таким образом, чтобы не возникло «пробелов», когда самолеты будут находиться на модернизации на предприятиях и численность боеготовой бомбардировочной авиации сократится. Генерал Роджерс отмечает, что специалисты ВВС правильно рассчитали время и сроки модернизации, поэтому таких проблем возникнуть не должно. Сам двигатель спроектирован, но другие компоненты разрабатываются заново, чтобы успешно интегрировать двигатель с ними.

Роджерс отметил важную роль цифровых технологий в процессе изучения дальнейших перспектив модернизации самолетов. Цифровые технологии помогают точно смоделировать будущие изменения, определить возможные погрешности и поставить задачи по-другому, если потребуется.

Наши противники не будут ждать, пока у нас будет идеальный парк B-21, если они решат что-то предпринять

- отмечает генерал Роджерс.

Поэтому работы по модернизации бомбардировщиков планируется завершить максимально быстро, как это только возможно. Многие вопросы, по утверждению генерала, упираются в финансы. Однако их в любом случае придется решать, поскольку стратегические возможности ВВС США в значительной степени зависят от парка бомбардировочной авиации.
Автор:
Использованы фотографии:
Wikipedia / Alan Radeck
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8 комментариев
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  1. Doccor18
    Doccor18 Сегодня, 13:18
    +3
    представили новый стелс-бомбардировщик В-52 Raider,

    Может быть В21?
    1. ABC-schütze
      ABC-schütze Сегодня, 13:34
      0
      Заметьте, и никаких "ангаров" у Дяди Сэма тоже...

      Стоят так же "красиво", как и платформы ДА ВКС ВС России, на АБ Энгельс. Но, есть боьшие подозрения, что, в соответствующей обстановке, "прилетит" к ним (в любом месте их базирования или гипотетического "рассредоточения", отнюдь не "модернизированный" БЛА советского производства...

      И не только "к ним", но и к В-2 и В-1...
  2. AlexVas44
    AlexVas44 Сегодня, 13:24
    +2
    Если уж и нам модернизировать, то можно и ТУ-95 поменять двигатели (ну и немного остальное), и он будет летать в 2050-х. Получатся в строю два 100-летних соперника .
    1. ABC-schütze
      ABC-schütze Сегодня, 13:41
      +1
      Полагаю, что "летать", в случае "большого конфликта" между "взрослыми пацанами", у любого из них будет лишь то, что сможет заранее (своевременно) подняться в воздух. И то, что после взлёта, сможет найти себе место "для посадки", после попытки выполнить поставленную задачу...

      И будет это сделать вовсе непросто...
    2. СергейАлександрович
      СергейАлександрович Сегодня, 14:11
      0
      Скорее следует в ответ приспосабливать Ил-76 или новый транспортник под сброс планирующих авиабомб, запуск беспилотников и ракет. А двигатели Ту-95, наверное, пока проще ремонтировать, а заменять лишь по необходимости.
    3. vovochkarzhevsky
      vovochkarzhevsky Сегодня, 14:13
      0
      Ту-95 давно порезали. Сейчас в строю Ту-95МС. Это переработанная модель предшественника которая производилась с 1981 по 1992 годы. Так что никакой он не столетний.
  3. chebman
    chebman Сегодня, 13:31
    +1
    Стюардесса, которую никак не могут закопать)
  4. Владимир80
    Владимир80 Сегодня, 13:36
    +1
    да ничего особенного - каждый генерал будет кричать о необходимости "модернизировать, продлить срок службы, нарастить выпуск, увеличить финансирование" ....