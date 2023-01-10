Военное обозрение
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Глава МИД Италии: Лишь технические вопросы препятствуют передаче систем ПВО Украине

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Глава МИД Италии: Лишь технические вопросы препятствуют передаче систем ПВО Украине

По словам главы внешнеполитического ведомства Италии Антонио Таяни, Рим не видит никаких препятствий для поставки Киеву систем противовоздушной обороны, но имеются некоторые технические вопросы.


Само решение об отправки вооружений Киеву уже принято, и здесь не будет бюрократических проволочек, отметил министр иностранных дел Италии. Он также добавил, что Рим тесно работает с Парижем в вопросе поставок оружия Украине.

Есть технические проблемы, над которыми работает Генштаб, но требуется время

- сказал Таяни, выступая в эфире Radio 1.

Напомним, что ещё в марте прошлого года итальянские власти приняли резолюцию о военной помощи Украине. Новое правительство Италии продлило это решение на весь 2023 год.

При этом стоит отметить, что принятие очередного шестого пакета военной помощи Киеву со стороны Италии пока отложено, хотя планировалось ещё в прошлом месяце.

Западные партнёры Киева хотят, чтобы Рим передал Украине ЗРК SAMP-T. Однако многие эксперты не одобряют это, так как считают, что это сильно ослабит собственные ПВО Италии. Рим имеет в распоряжении всего пять батарей ЗРК SAMP-T.

ЗРК SAMP-T являются разработкой франко-итальянского консорциума Eurosam. Эта система ПВО предназначена для перехвата и уничтожения широкого спектра воздушных угроз, включая сверхзвуковые ракеты.
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Использованы фотографии:
Википедия/Z3144228
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5 комментариев
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  1. ИванИванов
    ИванИванов Сегодня, 13:34
    +6
    Помниться еще недавно наши сми были в восторге от нового итальянского правительства борцов с г.о.м.о.с.е.к.а.м.и.
    Все на правых надеемся, в духе колчака.
  2. Uprun
    Uprun Сегодня, 13:35
    +2
    Технические вопросы как раз и не позволяют ученым создать perpetuum mobile.
  3. kaufman
    kaufman Сегодня, 13:55
    +1
    Дожали значит итальянцев . Если так пойдёт , то и венгры что нибудь предоставят
    1. антивирус
      антивирус Сегодня, 14:01
      +1
      Тайно вернуть в италию их мины.
      Пусть разминируют себя.
      Запретить им наглеть.
  4. iouris
    iouris Сегодня, 14:19
    0
    Это точно та Италия, которой Шойгу "оказал помощь" во время пандемии?