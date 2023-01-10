Глава МИД Италии: Лишь технические вопросы препятствуют передаче систем ПВО Украине

По словам главы внешнеполитического ведомства Италии Антонио Таяни, Рим не видит никаких препятствий для поставки Киеву систем противовоздушной обороны, но имеются некоторые технические вопросы.
Само решение об отправки вооружений Киеву уже принято, и здесь не будет бюрократических проволочек, отметил министр иностранных дел Италии. Он также добавил, что Рим тесно работает с Парижем в вопросе поставок оружия Украине.
Есть технические проблемы, над которыми работает Генштаб, но требуется время
- сказал Таяни, выступая в эфире Radio 1.
Напомним, что ещё в марте прошлого года итальянские власти приняли резолюцию о военной помощи Украине. Новое правительство Италии продлило это решение на весь 2023 год.
При этом стоит отметить, что принятие очередного шестого пакета военной помощи Киеву со стороны Италии пока отложено, хотя планировалось ещё в прошлом месяце.
Западные партнёры Киева хотят, чтобы Рим передал Украине ЗРК SAMP-T. Однако многие эксперты не одобряют это, так как считают, что это сильно ослабит собственные ПВО Италии. Рим имеет в распоряжении всего пять батарей ЗРК SAMP-T.
ЗРК SAMP-T являются разработкой франко-итальянского консорциума Eurosam. Эта система ПВО предназначена для перехвата и уничтожения широкого спектра воздушных угроз, включая сверхзвуковые ракеты.