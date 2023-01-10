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Полупогружной тяжелый транспортный корабль ВМС Китая Yinmahu прошёл успешные испытания

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Полупогружной тяжелый транспортный корабль ВМС Китая Yinmahu прошёл успешные испытания

Государственное телевидение КНР CCTV сообщило об успешных испытаниях полупогружного тяжелого транспортного корабля ВМС Китая Yinmahu. Данное судно предназначено для перевозки оборудования и военных кораблей, в том числе получивших повреждения, и может использоваться в качестве ремонтного дока. Некоторые подробности об испытании нового судна НОАК рассказывает South China Morning Post.


В ходе тестового похода корабль прошел 1000 морских миль, осуществив погрузку, перевозку и выгрузку других судов и успешно выполнив ряд маневров. В репортаже подчеркивается, что Yinmahu отлично зарекомендовал себя в том числе в штормовую погоду в условиях, «приближенных к реальным боевым».

Это первая публичная демонстрация корабля такого класса. Всего в составе ВМС Китая находится два таких судна. Известно, что первое тяжеловесное судно Donghaidao (бортовой номер 868) поступило на вооружение в 2015 году.

Данные транспортные судна могут перевозить корабли водоизмещением более 100 000 тонн. Корабль за счет балласта погружает свою грузовую палубу таким образом, чтобы принять на борт другое судно, после чего балласт сливается. Аналогичным образом происходит и выгрузка.

За последние два десятилетия Китай построил крупный полупогружной тяжеловесный флот гражданского назначения. В его состав входит несколько судов грузоподъемностью от 30 000 до 60 000 тонн, сообщает Business Insider.

В 2016 году китайская фирма COSCO Shipping ввела в эксплуатацию второй по грузоподъемности в мире корабль Xinguanghua, способный принять на борт груз до 100 000 тонн. Это судно уступает только нидерландскому Vanguard водоизмещением 110 000 тонн. Его палуба может погружаться на глубину 31 метр, что позволяет ему нести китайский авианосец Liaoning, который имеет водоизмещение 60 000 тонн и осадку 10 метров.
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Использованы фотографии:
Сайт НОАК
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10 комментариев
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  1. svp67
    svp67 Сегодня, 14:30
    +4
    Мда... что делать, что делать? ЗАВИДОВАТЬ!
    1. Гражданский
      Гражданский Сегодня, 14:37
      0
      Коммунисты КНР передают пламенный привет "строителям" развитого капитализма в одной бывшей северной сверхдержаве. Главное, чтобы оные "строители" не подавились жвачкой и джинсами к которым так стремились.
      1. Курильщик
        Курильщик Сегодня, 15:04
        0
        Цитата: Гражданский
        Коммунисты КНР ....

        Лет пять назад жил в Китае - Коммунисты Китая - сегодня это олигархи Китая - владельцы крупных предприятий, фирм, портов и прочее.. И не путайте коммунистов в СССР с сегодняшними коммунистами Китая..
    2. Vyacheslav57
      Vyacheslav57 Сегодня, 14:45
      -1
      Мда... что делать, что делать? ЗАВИДОВАТЬ!

      Не надо завидовать , старьё . Наши ещё в 2016 году на таком , только нашем судне перевозили 2 подводные лодки !


    3. Умник
      Умник Сегодня, 14:55
      -1
      Штуковина действительно крутая, китайцы могут
  2. Doccor18
    Doccor18 Сегодня, 14:32
    +1
    А перевозит клона нашего Зубра...

    За последние два десятилетия Китай...

    это уже совсем другая страна...
  3. ALARI
    ALARI Сегодня, 14:33
    -2
    А мы почему такие не строим? А то бы погрузили Кузю и в поход. Смех сквозь бессильный скрежет зубов.
  4. Комментарий был удален.
  5. yuriy55
    yuriy55 Сегодня, 14:42
    -2
    Чудеса продолжаются. Оказывается не парадами едиными и лозунгами должна жить страна и развиваться экономика...
    В 2028 году Россия подойдёт к рубежу СССР 1980...
    Но мы упорно продолжаем гадить на всё хорошее, что было создано в это время, не пытаясь исправлять недостатки и ошибки.
    1. Doccor18
      Doccor18 Сегодня, 15:01
      0
      Цитата: yuriy55
      В 2028 году Россия подойдёт к рубежу СССР 1980...

      Что Вы имеете ввиду?
  6. Бекасов Артем Андреевич
    Бекасов Артем Андреевич Сегодня, 14:59
    +1
    У нас таких судов нет, как и проектов, не считая озвученных, но не показанных
    в 2021 году компанией "Атомэнергомаш" концептов. А потребность в подобных судах и перевозках, в т.ч. и по СМП имеется.
    У крупнейшей международной голландской компании "Dockwise" целый парк полупогружных судов разного водоизмещения и разной специализации, но СВО и Евросанкции против нас не позволяют их нанимать, как это было в прошлые годы. Скорей всего эти запреты надолго.
    Так что, остаются два варианта - либо договариваться и нанимать китайцев, либо заказывать у них такие суда для себя (правда это будет значительно дороже).