Киев распространяет фальшивую памятку с якобы призывом Русской православной церкви «стереть украинскую нацию с лица Земли»

Казалось, что украинская пропаганда, разгоняемая подготовленными на Западе сотрудниками ЦИПсО, уже достигла дна, но она его пробила и упала еще ниже. Последним фейком, запущенным Киевом и сейчас активно раскручиваемым подконтрольными интернет-ресурсами, является обвинение священников Русской православной церкви в якобы призывах к военным "стереть украинскую нацию с лица Земли".На украинских ресурсах активно распространяется фото некой "памятки русскому воину", в которой Брянская митрополия Московского патриархата Русской православной церкви якобы призывает убивать всех украинцев. Этот фейк не новый, такая попытка уже предпринималась, причем еще в самом начале спецоперации, в марте прошлого года. Тогда аналогичная или очень похожая "памятка" также гуляла по просторам интернета.Украинские ЦИПсО снова сели в лужу, состряпав очередной фейк, или же не удосужились как следует проверить предыдущий. Во-первых, Брянской митрополии не существует, есть Брянская епархия, а во-вторых, логотип, бланк и печать не соответствуют реально существующим и принадлежащим военному отделу Брянской епархии МП РПЦ. На официальном сайте Брянской епархии уже предупредили, что распространяемая информация является недостоверной и появляется уже во второй раз.Канувший в лету еще в марте прошлого года фейк снова вытащен на свет и запущен в Сеть. Делается все это для разжигания розни и раскола среди Православных церквей. Не нужно напоминать, что режим Зеленского начал гонения на священнослужителей Русской православной церкви Московского патриархата, окончательно встав на сторону раскольников из так называемой Православной церкви Украины (ПЦУ), томос для которых купил Порошенко. Сейчас у РПЦ МП Украины забирают храмы и монастыри, а самих обвиняют в работе на российскую ФСБ.Власти Украины дошли уже до того, что призывают прихожан церквей стучать на священнослужителей в СБУ. Борьба с русской церковью перешла на государственный уровень.