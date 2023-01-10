Военное обозрение
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Киев распространяет фальшивую памятку с якобы призывом Русской православной церкви «стереть украинскую нацию с лица Земли»

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Киев распространяет фальшивую памятку с якобы призывом Русской православной церкви «стереть украинскую нацию с лица Земли»

Казалось, что украинская пропаганда, разгоняемая подготовленными на Западе сотрудниками ЦИПсО, уже достигла дна, но она его пробила и упала еще ниже. Последним фейком, запущенным Киевом и сейчас активно раскручиваемым подконтрольными интернет-ресурсами, является обвинение священников Русской православной церкви в якобы призывах к военным "стереть украинскую нацию с лица Земли".


На украинских ресурсах активно распространяется фото некой "памятки русскому воину", в которой Брянская митрополия Московского патриархата Русской православной церкви якобы призывает убивать всех украинцев. Этот фейк не новый, такая попытка уже предпринималась, причем еще в самом начале спецоперации, в марте прошлого года. Тогда аналогичная или очень похожая "памятка" также гуляла по просторам интернета.

Украинские ЦИПсО снова сели в лужу, состряпав очередной фейк, или же не удосужились как следует проверить предыдущий. Во-первых, Брянской митрополии не существует, есть Брянская епархия, а во-вторых, логотип, бланк и печать не соответствуют реально существующим и принадлежащим военному отделу Брянской епархии МП РПЦ. На официальном сайте Брянской епархии уже предупредили, что распространяемая информация является недостоверной и появляется уже во второй раз.


Канувший в лету еще в марте прошлого года фейк снова вытащен на свет и запущен в Сеть. Делается все это для разжигания розни и раскола среди Православных церквей. Не нужно напоминать, что режим Зеленского начал гонения на священнослужителей Русской православной церкви Московского патриархата, окончательно встав на сторону раскольников из так называемой Православной церкви Украины (ПЦУ), томос для которых купил Порошенко. Сейчас у РПЦ МП Украины забирают храмы и монастыри, а самих обвиняют в работе на российскую ФСБ.


Власти Украины дошли уже до того, что призывают прихожан церквей стучать на священнослужителей в СБУ. Борьба с русской церковью перешла на государственный уровень.
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12 комментариев
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  1. Дровосек_2
    Дровосек_2 Сегодня, 13:41
    +8
    Да укрополосатые давно ум, честь и разум потеряли, так что не удивительно, что гонения начали и провокации. У них патриарх в константинополе сидит, а они чудики верят, что их церковь вся! всех более менее здравых почистят или на убой отправляют, а остальной народ как арестович сказал "зомби" схавают
  2. Zoldat_A
    Zoldat_A Сегодня, 13:45
    +4
    Лепят фейки - так они ещё и неграмотные.
    Греховое повреждение человеческой души
    Одно дело - в комментарии на ВО может быть "очепатка". Но такие-то серьёзные провокационные вещи можно перечитать, прежде чем в интернет выкладывать?

    Сам не верующий, так сложилось. Но знаком с несколькими батюшками. Народ чрезвычайно образованный и общаться таким корявым языком, делать такие ошибки не будут точно.
    1. frruc
      frruc Сегодня, 14:06
      +2
      Ничуть не удивлен этими небратьями. Больные головы плодят все новые фейки и фантазии. Даже Е. Зеленская свое соображение высказала.

      Нормальная семейка получилась, супруги друг друга стоят.
    2. orionvitt
      orionvitt Сегодня, 14:17
      +1
      Цитата: Zoldat_A
      Народ чрезвычайно образованный

      Как показывает практика, на украине ещё и трусливые. Истинно верующие, могли смерть принять за веру. А тут, как говорится прогнулись, причём по полной программе. За что и выгребают, и поделом. Я тоже не сильно верующий, (после того как библию почитал), но крещёный, так у станичников принято. Для меня, как догадываюсь, и для большинства, православие, это не вера, а традиция. Что тоже не плохо.
  3. Лешак
    Лешак Сегодня, 13:51
    +4
    Увы, но это народ с врождённым вывихом мозга. К сожалению это не лечится.
    1. ИванИванов
      ИванИванов Сегодня, 13:56
      +2
      По сути да, идеология/культура, основанная на лжи и вражде.
  4. ИванИванов
    ИванИванов Сегодня, 13:52
    +4
    Не знаю как насчет "стереть", но справедливости ради, в идее украинства нет ничего кроме нацизма. Открываем "10 заповедей украиньця", все понятно. Читай - предисловие к майн кампф. В исторической базе - сплошная, агрессивная по отношению к соседям, ложь. Так что денацификация по сути равно деукраинство.
  5. bober1982
    bober1982 Сегодня, 14:06
    +1
    Трудно сказать,на кого рассчитано подобное творчество ЦИПсО, какие надо иметь промытые мозги у представителей этой самой украинской нации,чтобы воспринимать всерьёз этот бред ,к слову сказать - терминология напоминает нацистскую.
    Справедливости ради,надо сказать,что Брянская митрополия существует и включает Брянскую епархию,в том числе.
    1. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 14:22
      +1
      Цитата: bober1982
      Справедливости ради,надо сказать,что Брянская митрополия существует и включает Брянскую епархию,в том числе.

      Дорогие братья и сестры! В марте 2022 г. в социальных сетях и мессенджерах стала распространяться фейковая листовка за подписью заведующего отделом по взаимодействию с вооруженными силами и правоохранительными органами Брянской епархии Московского Патриархата Русской Православной Церкви иерея Михаила Агешина. Данная листовка, якобы адресованная российским воинам, содержит недостоверную и компрометирующую информацию, призванную к разжиганию национальной ненависти между братскими народами России и Украины.
      В настоящее время подложный документ вновь стал распространяться в сети Интернет на различных ресурсах и в социальных сетях. В этой связи повторно заявляем, что Отдел по взаимодействию с Вооруженными Силами и Правоохранительными органами Брянской епархии не имеет никакого отношения к подготовке этой ложной листовки. Также обращаем внимание на то, что логотип, бланк и печать, на котором изготовлена листовка, не соответствуют логотипу, бланку и печати военного отдела Брянской епархии и, таким образом, являются поддельными, кроме того, в листовке нет личной подписи руководителя отдела. Распространители такой информации способствуют дестабилизации международной ситуации и расколу среди Православных Церквей.

      УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ! ПРОСИМ ВАС БЫТЬ ВНИМАТЕЛЬНЫМИ И ПРОВЕРЯТЬ ДОСТОВЕРНОСТЬ ИНФОРМАЦИИ.

      Пресс-служба Брянской епархии
  6. Hellcos
    Hellcos Сегодня, 14:23
    -1
    Честно говоря, начитавшись на этом сайте комментов (даже на этой ветке), не удивлюсь, если это не придумка ципсотни. Нациков, не видящих бревно в глазу, хватает не только вна незалежной
  7. vovochkarzhevsky
    vovochkarzhevsky Сегодня, 14:27
    0
    Справедливости ради РПЦ тоже надо менять стиль работы. Практику массовых мероприятий надо прекращать. Верует кто, да ради бога, принимайте их у себя, по одиночно, или группами. Но нечего выстраивать используя командирский ресурс, выстраивать подразделения и части игнорируя взгляды и убеждения каждого отдельного военнослужащего.
  8. Fitter65
    Fitter65 Сегодня, 14:52
    +1
    Киев распространяет фальшивую памятку с якобы призывом Русской православной церкви «стереть украинскую нацию с лица Земли»
    Как можно стереть, то чего нет и ни когда не было.