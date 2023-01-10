На Украине раскрыта схема незаконной переправки уклонистов за рубеж

На Украине в конце прошлого года стартовала очередная волна мобилизации. Стоит отметить, что на этот раз официально Киев ее не объявлял, однако в соцсетях стали появляться многочисленные свидетельства того, как будущим солдатам ВСУ вручают повестки прямо на улице.В то же время, многие военнообязанные украинцы всячески пытаются избежать получения вышеупомянутого документа, что позволяет их «предприимчивым» соотечественникам зарабатывать немалые деньги, переправляя уклонистов за рубеж.Об одной из таких схем, недавно раскрытой правоохранителями, в ходе брифинга рассказал начальник отдела миграционной полиции ГУНП в Житомирской области Максим Заярный.С его слов, организаторы преступной схемы находили за границей матерей-одиночек, остро нуждавшихся в денежных средствах. Им обещали 500 долларов за оформление фиктивных брака и отцовства.В то же время, военнообязанные украинцы, пытающиеся избежать мобилизации, должны были заплатить за данную процедуру от 3000 долларов.Одним из фигурантов дела, как рассказал Заярный, стал житель Киевской области, оформивший отцовство на двоих детей за границей. При этом у мужчины есть один собственный ребенок. Уклониста задержали при попытке выехать за рубеж.Сообщается, что у миграционной полиции имеются данные о еще 5-6 украинцах в возрасте от 20 до 35 лет, воспользовавшихся вышеописанной схемой. На самом деле, таких, как считают эксперты, минимум сотни.