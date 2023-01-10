Военное обозрение
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На Украине раскрыта схема незаконной переправки уклонистов за рубеж

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На Украине раскрыта схема незаконной переправки уклонистов за рубеж

На Украине в конце прошлого года стартовала очередная волна мобилизации. Стоит отметить, что на этот раз официально Киев ее не объявлял, однако в соцсетях стали появляться многочисленные свидетельства того, как будущим солдатам ВСУ вручают повестки прямо на улице.


В то же время, многие военнообязанные украинцы всячески пытаются избежать получения вышеупомянутого документа, что позволяет их «предприимчивым» соотечественникам зарабатывать немалые деньги, переправляя уклонистов за рубеж.

Об одной из таких схем, недавно раскрытой правоохранителями, в ходе брифинга рассказал начальник отдела миграционной полиции ГУНП в Житомирской области Максим Заярный.

С его слов, организаторы преступной схемы находили за границей матерей-одиночек, остро нуждавшихся в денежных средствах. Им обещали 500 долларов за оформление фиктивных брака и отцовства.

В то же время, военнообязанные украинцы, пытающиеся избежать мобилизации, должны были заплатить за данную процедуру от 3000 долларов.

Одним из фигурантов дела, как рассказал Заярный, стал житель Киевской области, оформивший отцовство на двоих детей за границей. При этом у мужчины есть один собственный ребенок. Уклониста задержали при попытке выехать за рубеж.

Сообщается, что у миграционной полиции имеются данные о еще 5-6 украинцах в возрасте от 20 до 35 лет, воспользовавшихся вышеописанной схемой. На самом деле, таких, как считают эксперты, минимум сотни.
Автор:
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12 комментариев
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  1. APASUS
    APASUS Сегодня, 14:10
    -1
    Ничего нет проще дать денег на границе пограничнику . Только не говорите ,что не берут
    1. Маз
      Маз Сегодня, 14:13
      0
      В днепре хапают с дикой силой, план - 26000 отмобилизовать. жить захочешь и вывернешься, как и сам не ожидал. Знакомые тикают в европу, Чехию, Словакию, Италию, польшу и тд, Белорусси и Россию. Популярное обьявление - перевозки на микроавтобусах и даже с просроченными документами -оплата в поездке
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      в ЕВРОПУ из ДНР, ЛНР, РФ
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      1. Гражданский
        Гражданский Сегодня, 14:21
        0
        Надо помогать уклонятся мобикам противника.
    2. Маз
      Маз Сегодня, 14:24
      0
      Из Харькова передают:
      Под видом так называемой “антитеррористических мероприятий”, в Харькове проходят облавы на всех мужчин в возрасте от 18 до 60 лет.

      Уже с первого января в Харьковской области началась усиленная мобилизация, которая вначале проводилась преимущественно по сельским районам, а с 9 января началась и в Харькове, куда устремилось много мужчин из сёл и маленьких городов области с целью укрыться от вручения повесток.

      Ответственной за мобилизацию назначена СБУ и соответственно, действуют они своими методами. Служба безопасности разработала комплекс мероприятий антитеррористической и контрдиверсионной направленности, под видом которой выявляется поиск уклонистов и оказывается давление на потенциальных мобилизованных.

      Если полиции без достаточных законных оснований, граждане могут не открывать двери жилищ, то СБУ их просто взламывает, врываясь в квартиры и дома, якобы в поиске “диверсантов”. В мобилизационных мероприятиях задействованы МВД, СБУ и сотрудники администрации Харьковской области. Эти мероприятия заявляют как необходимость в защите важных объектов: подстанций, котельных и прочей инфраструктуры. Из города перекрыты блокпостами все въезды и выезды, а так же часть улиц в самом городе. На блокпостах вокруг города круглосуточно дежурят боевики националистических батальонов. Объездные пути и лесные тропы - заминированы.

      19 июля 2022 года руководителем Управления Службы безопасности Украины в Харьковской области был назначен Александр Куц, который крайне удобен офису Зеленского наличием на него большого количества компромата. В конце прошлого года Куц получил выговор от своего руководителя Василия Малюка за невыполнение плана по мобилизации. Глава СБУ обещал Куцу вспомнить все его старые грехи и просто “урыть”, если он срочно не исправит ситуацию.

      Генерал-майор Куц мотивирующим пинком Малюка проникся и сейчас просто землю роет, каждый день требуя отчётов по мобилизованным. Харьковским мужчинам будет трудно избежать “мясорубки”. Окно возможностей, о котором мы неоднократно писали, закрыто. Офисом Зеленского приказано удерживать Артёмовск любой ценой и туда будет бросаться мобилизованное “мясо” тысячами.
  2. Uprun
    Uprun Сегодня, 14:10
    +1
    Экономика в труху, но какие бизнес схемы........ Что мешало "развиваться" до уровня Франции с 1991 года с такой предпринимательской жилой?
    1. Vyacheslav57
      Vyacheslav57 Сегодня, 14:22
      0
      Что мешало "развиваться" до уровня Франции с 1991 года с такой предпринимательской жилой?

      Халява , сэр . Никто не хотел работать на государство , только там , где можно себе что ни будь урвать . Кстати мы это тоже проходили , но не в таком размере , часть промышленности мы не успели продать . Если бы Путин не стал президентом , то нас ждала участь Украины .
  3. iouris
    iouris Сегодня, 14:17
    0
    Это не "уклонисты", а "резистанты". Должна же быть хоть какая-то альтернатива поголовной могилизации русских евронацистским режимом.
    1. Trapp1st
      Trapp1st Сегодня, 14:24
      0
      Это не "уклонисты", а "резистанты"
      В России "бегуны".
      1. iouris
        iouris Сегодня, 15:00
        0
        В РФ - это дезертиры. Со стороны США и НАТО война захватническая и несправедливая.
        Со стороны РФ - война национально-освободительная. Россия ведёт войну на своей территории, за её освобождение от оккупантов.
    2. Светлан
      Светлан Сегодня, 14:25
      0
      Резистанты
      Нет такого слова или понятия, в русском языке.
      1. iouris
        iouris Сегодня, 14:57
        0
        Цитата: Светлан
        Нет такого слова или понятия, в русском языке.

        Введём. На один раз.
  4. ВАШ
    ВАШ Сегодня, 14:21
    +1
    Езжайте хлопцы, не нужно воевать. Целее будете. Переезжаете через границу и даёте в морду первому же полицейскому. Пара лет за решеткой обеспечена, за то жив и здоров.