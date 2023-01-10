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Венгрия выступает за скорейшее урегулирование украинского конфликта

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Венгрия выступает за скорейшее урегулирование украинского конфликта

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, выступая на пресс-конференции по итогам встречи со своим коллегой из Демократической Республики Конго Кристофом Лутундулой Апалой, заявил о том, что его страна выступает за скорейшее урегулирование украинского конфликта. Как уточнил глава венгерского внешнеполитического ведомства, Венгрия призывает к установлению мира на Украине.


В то же время дипломат подтвердил о планах Будапешта оказать необходимую финансовую поддержку странам Африки для отправки им с Украины 10 тыс тонн зерна, что эквивалентно 3,5 млн $ (около 246 млн рублей). Средства на эти цели выделяются в рамках международного проекта по смягчению последствий, вызванных мировым продовольственным кризисом.

Петер Сийярто:

Одним из негативных последствий украинского кризиса, разумеется, стало блокирование продовольственных поставок, в том числе и зерна, в другие страны мира. Сильнее всего его ощутили на себе государства африканского континента, а потому, наша страна, в рамках своей глобальной ответственности, профинансирует отправку с Украины 10 тыс тонн зерна на общую сумму 3,5 млн $

Напомним, что Будапешт неоднократно высказывал свою позицию относительно введения экономических санкций в отношении Москвы, всячески препятствуя этому. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан ранее заявлял о том, что его страна не станет поддерживать новые ограничения против России в сфере энергетики, поскольку отказ от российских энергоносителей может парализовать венгерскую экономику. При этом, как не раз отмечали венгерские власти, именно подписание долгосрочного контракта с российским ПАО «Газпром» позволило стране получать российское голубое топливо по самым приемлемым ценам в ЕС.
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Использованы фотографии:
Соцсети/Сийярто
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4 комментария
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  1. ААК
    ААК Сегодня, 15:35
    +1
    Лучше бы венгры ввели свои войска в Закарпатье, это бы побудило поляков занять галицию и волынь, а румын - черновцы... тогда бандеровский фронт мог бы посыпаться... все срочно побежали-бы бронировать места на западе...
    1. Абзац
      Абзац Сегодня, 16:08
      0
      То биш чтобы НАТО подсунулось поближе к России?
  2. Puler
    Puler Сегодня, 15:58
    +1
    Так езжайте Венгры, в Киеве и на Донбасс ...там на месте попробуйте регулировать....
  3. tihonmarine
    tihonmarine Сегодня, 16:07
    0
    Одним из негативных последствий украинского кризиса, разумеется, стало блокирование продовольственных поставок, в том числе и зерна, в другие страны мира.

    Для кого негативные последствия "украинского кризиса", а для России это положительные последствия.