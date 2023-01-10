Венгрия выступает за скорейшее урегулирование украинского конфликта

Одним из негативных последствий украинского кризиса, разумеется, стало блокирование продовольственных поставок, в том числе и зерна, в другие страны мира. Сильнее всего его ощутили на себе государства африканского континента, а потому, наша страна, в рамках своей глобальной ответственности, профинансирует отправку с Украины 10 тыс тонн зерна на общую сумму 3,5 млн $

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, выступая на пресс-конференции по итогам встречи со своим коллегой из Демократической Республики Конго Кристофом Лутундулой Апалой, заявил о том, что его страна выступает за скорейшее урегулирование украинского конфликта. Как уточнил глава венгерского внешнеполитического ведомства, Венгрия призывает к установлению мира на Украине.В то же время дипломат подтвердил о планах Будапешта оказать необходимую финансовую поддержку странам Африки для отправки им с Украины 10 тыс тонн зерна, что эквивалентно 3,5 млн $ (около 246 млн рублей). Средства на эти цели выделяются в рамках международного проекта по смягчению последствий, вызванных мировым продовольственным кризисом.Петер Сийярто:Напомним, что Будапешт неоднократно высказывал свою позицию относительно введения экономических санкций в отношении Москвы, всячески препятствуя этому. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан ранее заявлял о том, что его страна не станет поддерживать новые ограничения против России в сфере энергетики, поскольку отказ от российских энергоносителей может парализовать венгерскую экономику. При этом, как не раз отмечали венгерские власти, именно подписание долгосрочного контракта с российским ПАО «Газпром» позволило стране получать российское голубое топливо по самым приемлемым ценам в ЕС.