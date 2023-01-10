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Песков не подтвердил заявления о переговорах Медведева с представителями США по Украине

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Песков не подтвердил заявления о переговорах Медведева с представителями США по Украине

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не подтвердил появившуюся в ряде СМИ и ТГ-каналов информацию о возможном участии зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева в переговорах на территории Турции с участием официальных представителей США, среди которых назывались известная своим активным участием в госперевороте в Киеве бывшая заместитель главы Госдепа Виктория Нуланд и спецпредставитель по Украине Курт Волкер. Было заявлено, что в ходе переговоров якобы обсуждалось возобновление диалога по украинскому кризису.


Песков подчеркнул, что в настоящее время количество лжи в Telegram-каналах превышает количество достоверной информации и призвал всех относиться к этому "творчески и философски".

Также пресс-секретарь главы государства опроверг распространяемую рядом Telegram-каналов информацию о планируемой второй волне частичной мобилизации. По словам Пескова, в настоящее время не предполагается проведение мероприятий, направленных на возобновление призыва военнообязанных граждан в рамках частичной мобилизации.

Глава пресс-службы Кремля напомнил, что единственным первоисточником любой информации, касающейся проведения мобилизационных мероприятий, являются представители официальной власти во главе с президентом России.

Кроме того, Песков призвал не придавать большое значение информации, полученной из сомнительных анонимных Telegram-источников.
Автор:
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3 комментария
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  1. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 14:41
    +2
    Ладно по "переговорам" или как там это обозвать.А вот по частичной мобилизации давайте.Цели спецоперации на Украинп не достигнуты,и когда это произойдет-непонятро.Людям,воюющим в армии нужен отдых,да многое чего надо.Есть и потери.Восполнять и давать возможность отдыхать можно только вводя свежие силы.Новая волра будет.Просто по закону физики.
    1. arthh
      arthh Сегодня, 14:49
      0
      Если у кого то есть планы зачистить весь Донбасс и сесть за стол переговоров в надежде что все закончится то может и не нужна, а вот когда их после этого пошлют и скажут ничего не закончится тогда может и будет
  2. Uprun
    Uprun Сегодня, 14:50
    +1
    Ну и сказал бы прямо, что ДАМ в настоящее время находится в поездке по Курильским островам....., ан нет дыма без огня. Значит где-то там засветился.....