Песков не подтвердил заявления о переговорах Медведева с представителями США по Украине

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не подтвердил появившуюся в ряде СМИ и ТГ-каналов информацию о возможном участии зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева в переговорах на территории Турции с участием официальных представителей США, среди которых назывались известная своим активным участием в госперевороте в Киеве бывшая заместитель главы Госдепа Виктория Нуланд и спецпредставитель по Украине Курт Волкер. Было заявлено, что в ходе переговоров якобы обсуждалось возобновление диалога по украинскому кризису.Песков подчеркнул, что в настоящее время количество лжи в Telegram-каналах превышает количество достоверной информации и призвал всех относиться к этому "творчески и философски".Также пресс-секретарь главы государства опроверг распространяемую рядом Telegram-каналов информацию о планируемой второй волне частичной мобилизации. По словам Пескова, в настоящее время не предполагается проведение мероприятий, направленных на возобновление призыва военнообязанных граждан в рамках частичной мобилизации.Глава пресс-службы Кремля напомнил, что единственным первоисточником любой информации, касающейся проведения мобилизационных мероприятий, являются представители официальной власти во главе с президентом России.Кроме того, Песков призвал не придавать большое значение информации, полученной из сомнительных анонимных Telegram-источников.