Военное обозрение
Войти Регистрация

Польша обратилась к Конгрессу США с просьбой заставить Германию выплатить репарации

27
Польша обратилась к Конгрессу США с просьбой заставить Германию выплатить репарации

Польша не намерена отступать в вопросе репараций и будет добиваться их выплаты Германией всеми возможными способами, включая привлечение других стран. После попыток воздействовать на Берлин через международные организации, Варшава решила пустить в ход "тяжелое оружие" - американских конгрессменов.


Польское правительство направило в Конгресс США запрос с просьбой помочь выбить из Германии "компенсации за ущерб", причиненный Польше во время Второй мировой войны. По словам заместителя главы МИД Польши Аркадиуша Муларчика, США является чуть ли не эталоном в соблюдении норм международного права и верховенства закона. В общем, кому как ни США, решать такие вопросы. У американских конгрессменов после таких слов, наверное, уровень самомнения возрос до небывалых величин.

Сегодня мы обращаемся к Конгрессу США. Мы считаем, что США - ключевая страна, если говорить о соблюдении международного порядка, прав человека, верховенства закона, международной справедливости (...) Мы рассчитываем на поддержку наших партнеров из США, американских законодателей, в деле получения Польшей компенсаций за последствия Второй мировой войны

- заявил Муларчик.

До этого Польша обращалась в ООН, Совет Европы, ЮНЕСКО, а также к странам - членам Совета Европы, НАТО и ЕС.

Ранее польский МИД опубликовал полный список требований к Германии по итогам Второй мировой войны. Согласно документу, для удовлетворения всех требований Варшавы Германия должна возместить Польше убытки на сумму 6,2 трлн злотых (около 1,3 трлн долларов), а также выполнить еще кучу требований, касающихся имущественных прав поляков на территории Германии. В итоге сумма может превысить и 2 триллиона. В общем аппетит у Варшавы очень хороший.

Соответствующая нота направлена немецкому МИДу в начале октября прошлого года, правда слово "репарации" в ней заменено на "компенсации". В Варшаве подчеркнули, что Германия "богатая страна" и способна выплатить требуемую сумму. В Берлине платить отказались заявив, что все репарации уже выплачены.
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
27 комментариев
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. svp67
    svp67 Сегодня, 14:22
    +6
    До этого Польша обращалась в ООН, Совет Европы, ЮНЕСКО, а также к странам - членам Совета Европы, НАТО и ЕС.
    Осталось еще в "Спортлото" обратится... recourse
    1. ВИТУ_99
      ВИТУ_99 Сегодня, 14:28
      +3
      Ещё во всемирную лигу сексуальных реформ можно. Может там помогут
      1. Курильщик
        Курильщик Сегодня, 14:54
        +1
        С 2007 года(момента вступления в ЕС) Польша получила дотаций на сумму в районе 165-170 млрд. евро. (в среднем по 11млрд. ежегодно) Основным донором в ЕС является Германия - более половины бюджета ЕС. Кажется в этом году ЕС перестает платить дотации Польше - от сюда и весь сыр бор... Это как с Украиной и газовой трубой.... Польша учила уроки и хочет халявы и теперь будет шантажировать Германию...
    2. frruc
      frruc Сегодня, 14:30
      +2
      Поленья все гнут свою линию. Германия скоро их пошлет в далекое эротическое путешествие, и правильно сделает. Пособники нацистов требуют денег у прежних нацистов. Занятно получается.
      1. Ulan.1812
        Ulan.1812 Сегодня, 14:37
        0
        Цитата: frruc
        Поленья все гнут свою линию. Германия скоро их пошлет в далекое эротическое путешествие, и правильно сделает. Пособники нацистов требуют денег у прежних нацистов. Занятно получается.

        Вот и пусть грызутся как можно дольше и больше.
    3. Умник
      Умник Сегодня, 14:48
      0
      Вот тебе и евросоюз, все дру друга грызут и кусают
    4. ARIONkrsk
      ARIONkrsk Сегодня, 15:00
      0
      Цитата: svp67
      До этого Польша обращалась в ООН, Совет Европы, ЮНЕСКО, а также к странам - членам Совета Европы, НАТО и ЕС.
      Осталось еще в "Спортлото" обратится... recourse

      И Дарту Вердеру.
  2. withoutreverse
    withoutreverse Сегодня, 14:23
    +6
    Я конечно стесьняюсь это написать.. но я напишу! меня это очень радует. Этот их лай собачий)
    1. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 14:33
      +1
      Цитата: withoutreverse
      Я конечно стесьняюсь это написать.. но я напишу! меня это очень радует. Этот их лай собачий)

      Когда в товарищах согласья нет,
      На лад их дело не пойдет,
      И выйдет из него не дело, только мука
      (И.Крылов)
      Это хорошо, когда "хозяйские жёны", воюют друг с другом. Тем более что обе борются за первенство и любовь хозяина.
    2. Умник
      Умник Сегодня, 14:50
      0
      А не поляки случайно начали вмв? Дали бы гитлеру построить автобан в данциг, глядишь бы отступил?
  3. ANB
    ANB Сегодня, 14:23
    +2
    В спортлото надо писать. Больше никто не поможет :)
  4. антивирус
    антивирус Сегодня, 14:24
    +2
    Развал ес будет.
    Конкурентов сша и велбриты сожрут.
    Контроль балкан и балтики - не немцам же отдать.
    А с францией че?
    Тоже на свалку истории?
    1. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 14:51
      0
      Цитата: антивирус
      А с францией че?
      Тоже на свалку истории?

      Франция будет бороться с Германией, за первенство в Европе, а Британия будет "из за угла", наблюдать как дерутся псы из стаи.
  5. частное лицо
    частное лицо Сегодня, 14:26
    0
    Польша обратилась к Конгрессу США с просьбой заставить Германию выплатить репарации

    Надо постараться нашим спецслужбам как можно сильнее разыграть эту партию. Разделяй и властвуй.
  6. senima56
    senima56 Сегодня, 14:26
    +5
    "Интересные" эти ребята поляки и украинцы. Первым - все должны (вот вернут нам долги- вот заживём!!!), а у вторых- все виноваты (вот если бы не москали (ляхи и проч.) -вот бы мы зажили!!!)! fool negative hi
    1. Ulan.1812
      Ulan.1812 Сегодня, 14:35
      0
      Цитата: senima56
      "Интересные" эти ребята поляки и украинцы. Первым - все должны (вот вернут нам долги- вот заживём!!!), а у вторых- все виноваты (вот если бы не москали (ляхи и проч.) -вот бы мы зажили!!!)! fool negative hi

      У вторых и все виноваты и все должны. lol
    2. Андрей Москвин
      Андрей Москвин Сегодня, 14:37
      0
      И у обеих один свет в оконце - США. Скоро канонизируют.
  7. Комментарий был удален.
  8. tihonmarine
    tihonmarine Сегодня, 14:27
    0
    До этого Польша обращалась в ООН, Совет Европы, ЮНЕСКО, а также к странам - членам Совета Европы, НАТО и ЕС.

    Теперь Польша обратилась к хозяину и просит чтобы, один вассал выплатил другому вассалу.
    Судя по негативному отношению США в Германии, то у Польши есть шансы, получить свой триллион евро.
  9. Victor777
    Victor777 Сегодня, 14:30
    +3
    Как говорил Черчилль - Польша это гиена Европы.
    ...
    Ну что же - чем хуже, тем лучше...
  10. Пленник
    Пленник Сегодня, 14:30
    +2
    К престарелому пахану обратились и куда ляховское высокомерие делось? Одна "шестерка" просит отжать бабла у другой "шестерки". "Высокие, высокие отношения!" (с)
  11. Ulan.1812
    Ulan.1812 Сегодня, 14:34
    +1
    Давайте поляки зажигайте. Чем больше стран и народов увидят вашу дурь, наглость и неадекватность, тем лучше.
  12. yuriy55
    yuriy55 Сегодня, 14:34
    0
    Польша обратилась к Конгрессу США с просьбой заставить Германию выплатить репарации

    Пусть придёт в Берлин и возьмёт...Как в 1939...То-то похохочем...
  13. zontov79
    zontov79 Сегодня, 14:38
    +1
    Польские попрошайки , это ж надо быть такой мразью .
  14. Uprun
    Uprun Сегодня, 14:41
    0
    Везде внимательно выслушали и послали....., и эти пошлют....., а поляки так и будут до очередного раздела толкаться по миру со своими триллионами, как со списанной торбой.
    "Афоня мне рубль должен! Два, два проси!"
  15. Vyacheslav P
    Vyacheslav P Сегодня, 14:42
    0
    Как схожи они с украинцами))) Близнецы)))
  16. алексей_444
    алексей_444 Сегодня, 14:43
    0
    Хотят немцев разозлить, возродить очередной рейх и на нас направить, а те из армии бегут не хотят воевать, выродились немцы и мы секвестировали в ВОВ особо смелых. Как плохо быть забитым, нам тоже молодежь и либералы типа зачем армия сильная, а потом все кому не лень ноги вытирать будут, но молодежь все равно наша малохольная, выезжаем пока на советских людях.
  17. Новик225
    Новик225 Сегодня, 14:50
    0
    при этом поляки объявили о том, что создают самую сильную в Европе армию. И реально быстро её создают. Так что есть разные варианты получения репараций.