Польша обратилась к Конгрессу США с просьбой заставить Германию выплатить репарации

Сегодня мы обращаемся к Конгрессу США. Мы считаем, что США - ключевая страна, если говорить о соблюдении международного порядка, прав человека, верховенства закона, международной справедливости (...) Мы рассчитываем на поддержку наших партнеров из США, американских законодателей, в деле получения Польшей компенсаций за последствия Второй мировой войны

Польша не намерена отступать в вопросе репараций и будет добиваться их выплаты Германией всеми возможными способами, включая привлечение других стран. После попыток воздействовать на Берлин через международные организации, Варшава решила пустить в ход "тяжелое оружие " - американских конгрессменов.Польское правительство направило в Конгресс США запрос с просьбой помочь выбить из Германии "компенсации за ущерб", причиненный Польше во время Второй мировой войны. По словам заместителя главы МИД Польши Аркадиуша Муларчика, США является чуть ли не эталоном в соблюдении норм международного права и верховенства закона. В общем, кому как ни США, решать такие вопросы. У американских конгрессменов после таких слов, наверное, уровень самомнения возрос до небывалых величин.- заявил Муларчик.До этого Польша обращалась в ООН, Совет Европы, ЮНЕСКО, а также к странам - членам Совета Европы, НАТО и ЕС.Ранее польский МИД опубликовал полный список требований к Германии по итогам Второй мировой войны. Согласно документу, для удовлетворения всех требований Варшавы Германия должна возместить Польше убытки на сумму 6,2 трлн злотых (около 1,3 трлн долларов), а также выполнить еще кучу требований, касающихся имущественных прав поляков на территории Германии. В итоге сумма может превысить и 2 триллиона. В общем аппетит у Варшавы очень хороший.Соответствующая нота направлена немецкому МИДу в начале октября прошлого года, правда слово "репарации" в ней заменено на "компенсации". В Варшаве подчеркнули, что Германия "богатая страна" и способна выплатить требуемую сумму. В Берлине платить отказались заявив, что все репарации уже выплачены.