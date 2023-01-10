Глава ДНР Пушилин заявил о скором освобождении Соледара и Артемовска

Соледар и Артемовск, расположенные на оккупированной украинскими формированиями части Донецкой Народной Республики, близки к своему освобождению. Об этом заявил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.В настоящее время в Соледаре идут ожесточенные бои в западной части города. Ранее об этом сообщал и основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин. Бойцы ЧВК теснят украинские формирования в районе 7-го рудника на западе города.Вчера сообщалось о том, что «вагнеровцы» ведут бои в центре Соледара, в районе городской администрации и спелеологического санатория. Сейчас они продвигаются на запад, уничтожая и вытесняя остатки обороняющих город украинских формирований.По утверждению главы ДНР Пушилина, освобождение Соледара откроет очень хорошие перспективы для освобождения Артемовска, а также не стоит забывать и о Северске. Если эти города будут освобождены, то это станет очень крупной победой российских войск в Донбассе за многие месяцы.Ранее плачевное положение ВСУ в Соледаре были вынуждены признать и в Киеве. Разумеется, в завуалированной форме, но все же. Так, заместитель министра обороны Украины Анна Маляр вчера заявляла о том, что российские войска начали мощный штурм Соледара. И в Артемовске, и в Соледаре ВСУ, включая и сражающихся в их составе иностранных наемников, несут колоссальные потери. Их становится все сложнее скрывать украинскому руководству. Пишет о высоких потерях ВСУ и западная пресса.