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Глава ДНР Пушилин заявил о скором освобождении Соледара и Артемовска

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Глава ДНР Пушилин заявил о скором освобождении Соледара и Артемовска

Соледар и Артемовск, расположенные на оккупированной украинскими формированиями части Донецкой Народной Республики, близки к своему освобождению. Об этом заявил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.


В настоящее время в Соледаре идут ожесточенные бои в западной части города. Ранее об этом сообщал и основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин. Бойцы ЧВК теснят украинские формирования в районе 7-го рудника на западе города.

Вчера сообщалось о том, что «вагнеровцы» ведут бои в центре Соледара, в районе городской администрации и спелеологического санатория. Сейчас они продвигаются на запад, уничтожая и вытесняя остатки обороняющих город украинских формирований.

По утверждению главы ДНР Пушилина, освобождение Соледара откроет очень хорошие перспективы для освобождения Артемовска, а также не стоит забывать и о Северске. Если эти города будут освобождены, то это станет очень крупной победой российских войск в Донбассе за многие месяцы.

Ранее плачевное положение ВСУ в Соледаре были вынуждены признать и в Киеве. Разумеется, в завуалированной форме, но все же. Так, заместитель министра обороны Украины Анна Маляр вчера заявляла о том, что российские войска начали мощный штурм Соледара. И в Артемовске, и в Соледаре ВСУ, включая и сражающихся в их составе иностранных наемников, несут колоссальные потери. Их становится все сложнее скрывать украинскому руководству. Пишет о высоких потерях ВСУ и западная пресса.
Автор:
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10 комментариев
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  1. svp67
    svp67 Сегодня, 14:25
    +4
    Глава ДНР Пушилин заявил о скором освобождении Соледара и Артемовска
    Соледар уже в "тисках", пути подвоза боеприпасов для ВСУ очень ограничены, так что вероятность того, что город будет освобожден в ближайшее время ОЧЕНЬ высока, а вот с Артемовском еще придется повозиться...его в клещи не взяли
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 14:36
      0
      Прошу обратить внимание на карту-там "нависает"Северск.Я не исключаю,что с этого плацдарма может быть нанесен удар ВСУ..
    2. oleg-nekrasov-19
      oleg-nekrasov-19 Сегодня, 14:38
      +2
      Противник пытается зацепится за 7-й рудник и жд станцию Соль.Сейчас первоочередными действиями для нас являются не штурм в Соледаре, а сковывающие действия по отношению к противнику строящему оборону за Соледаром.Генштаб Залужного сейчас пытается выиграть время чтобы построить оборону за Соледаром и остановить наш прорыв на Северск, в направлении Славянска и север Бахмута через Ягодное.Это мое личное мнение.
      1. Orange-Bigg
        Orange-Bigg Сегодня, 14:54
        +1
        Актуальная карта боевых действий.


        Подразделения ВС РФ фактически окружили Соледарский гарнизон с запада, юга и севера, лишив их возможности снабжения. Сегодня ночью ВСУ частично вывели войска из населенного пункта.
        В Бахмуте украинские формирования пытаются оборонять восточную и юго-восточную окраины города. В подразделениях ВСУ уже распространяется информация о начале вывода части сил в Часов Яр и Константиновку под прикрытием оставшихся частей.К сдерживанию продвижения штурмовых отрядов российских войск командование противника привлекло не только ССО и НГУ, но и 3-й Луганский погранотряд из Восточного регионального управления и 24-й Могилев-Подольский пограничный отряд из Винницкой области госпогранслужбы Украины.

        https://mihail-onufrienko.ru/obstanovka-na-soledarskom-fronte-ukrainy-na-10-01-2023-bitva-za-soledar-bahmut-artemovsk/
  2. Uprun
    Uprun Сегодня, 14:30
    +3
    Зачем трындеть по ходу дела, сделал вот тогда и говори. По этому поводу много народной мудрости...., про шкуру медведя, про паровоз и т.д.
  3. Горный стрелок
    Горный стрелок Сегодня, 14:33
    0
    Ну чтоб терпения набраться? Дождись зачистки, потом "звони"... Не хвались, идучи на рать...
  4. Арбайтернегаст
    Арбайтернегаст Сегодня, 14:42
    -2
    Эхх, назвался груздем - полезай в кузов... Преждевременно прогнозы, хоть и приятно слышать, но уже отношение к ним скептическое. Хх'лы пишут, что в Соледаре тяжело, а Бахмут удержат. Хочется, конечно, чтоб бахмутская мясорубка быстрее закончилась нашей победой, трудно там ребятам...
  5. ALARI
    ALARI Сегодня, 14:42
    -1
    Не хвались, идучи на рать, хвались, идучи с рати.
  6. алексей_444
    алексей_444 Сегодня, 14:47
    +1
    Что марочко что пушилин слушать их себя не уважать, лишь бы напомнить о себе, помнится пушилин пару месяцев назад глаголил что вот вот освободим артемовск чуть ли не через неделю. Надо у солдат на фронте спрашивать они плюются когда слышат всяких пушилиных.
    1. Жопир Туманов
      Жопир Туманов Сегодня, 15:01
      -1
      Насчёт фронтовых не знаю, но диванные солдаты плюются, это да