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«AMX-10RC станут проблемой для ВСУ»: французская пресса об «ахиллесовой пяте» передаваемых Украине танков

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«AMX-10RC станут проблемой для ВСУ»: французская пресса об «ахиллесовой пяте» передаваемых Украине танков

Президент Эммануэль Макрон официально объявил о намерении Парижа поставить в ближайшее время Украине бронетранспортеры Bastion, а также изделия AMX-10RC, которые одновременно рассматриваются и как колёсные танки и в качестве разведывательных бронемашин.


AMX-10RC, предназначенный для слежения за вражескими танками и ведения разведки в опасных для лёгких машин районах, начал поступать во французские подразделения в 1981 году и был призван заменить устаревшие EBR Panhard. В настоящее время AMX-10RC списываются с появлением новых бронированных разведывательно-боевых машин (EBRC) Jaguar.

Так что недостатка техники данного типа [во французской армии] не будет

- отмечается в издании Air & Cosmos, фактически признавая, что ВСУ передают ставшими ненужными машины.

По состоянию на 2021 год сухопутные войска Франции использовали в общей сложности 245 единиц AMX-10RCR – это последняя модернизированная версия с GPS-связью, электрификацией башни и другими улучшениями.

Как указывается, AMX-10RC имеет высокую мобильность благодаря колёсному ходу и «обладает довольно редкой огневой мощью для разведывательной машины» в виде 105-мм пушки и двух 7,62-мм башенных пулемётов (один спарен с орудием, второй внешний). Танк также оснащен системой управления огнём Safran M401, став первой французской машиной с СУО.

Однако AMX-10RC станут ахиллесовой пятой для ВСУ, вызвав логистические проблемы. Полуавтоматическая пушка 105 F2 48 может стрелять различными снарядами. Однако они не соответствуют 105-мм снарядам, отвечающим стандартам НАТО: пушка ведёт огонь только 105-мм боеприпасами определенного типа (105x527R). Поэтому боевые возможности этих будущих украинских машин будут полностью зависеть от военной помощи Франции

- делается вывод в прессе.
Автор:
Использованы фотографии:
Минобороны Франции
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9 комментариев
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  1. BARKAS
    BARKAS Сегодня, 14:46
    0
    Может там больше одного боекомплекта и не понадобится.
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 14:52
      +1
      Может быть.А может быть и другое.Эти машины соберут в кулак,и как высокомобильное средство с очень неплохой пушкой и системой управления двинутся в прорыв
    2. Владимир_2У
      Владимир_2У Сегодня, 14:53
      +1
      Цитата: BARKAS
      Может там больше одного боекомплекта и не понадобится.

      Даже если этот броневик сожжёт хоть одну нашу БМП/БТР, он для хiхлов окупится. Жаль не ведут некий "накопительный счёт" к западной сbолочи за все поставки...
    3. Умник
      Умник Сегодня, 14:54
      -1
      Ахаха))) хотелось бы посмотреть как это чудо будет бодаться с т90 прорыв)
    4. Seamaster
      Seamaster Сегодня, 14:54
      0
      Читал мемуары нашего полковника, который участвовал в приемке и перегону ленд-лизовской техники через Иран и Закавказье. Много интересного. В частности, в Закавказье пришлось организовать УНИЧТОЖЕНИЕ боеприпасов для танковых пушек. По-моему, 37- или 40-мм.
      С танками шли по полтора боекомплекта на танк, но расстрелять их не успевали - танки гибли раньше. Вот излишки и подрывали где-то в Закавказье.
  2. garik77
    garik77 Сегодня, 14:50
    0
    Особенно "хороша" эта техника будет в весенне-осеннюю распутицу. Прям исключительно для условий нашего бездорожья создана!
    Да и в зимние оттепели тоже на ура пойдёт!
    1. красноярск
      красноярск Сегодня, 15:00
      0
      Цитата: garik77
      Особенно "хороша" эта техника будет в весенне-осеннюю распутицу. Прям исключительно для условий нашего бездорожья создана!
      Да и в зимние оттепели тоже на ура пойдёт!

      Не держите украинцев за и-ди-от-ов. Кто Вам сказал, что они будут использовать их там и в то врем?
      Лучше было бы, чтобы их вообще не было.
  3. Uprun
    Uprun Сегодня, 14:54
    0
    На окраине весь передаваемый импортный "хлам" одна "ахиллесова пята", любая техника требует обслуживания и текущего ремонта, а там такой "зверинец", что мама не горюй.
  4. PVV66
    PVV66 Сегодня, 14:55
    0
    Хорошая цель для РПГ, даже устаревших (РПГ-7). Обычный бэтэр с пушкой. Это не Леопард.