«AMX-10RC станут проблемой для ВСУ»: французская пресса об «ахиллесовой пяте» передаваемых Украине танков

Так что недостатка техники данного типа [во французской армии] не будет

Однако AMX-10RC станут ахиллесовой пятой для ВСУ, вызвав логистические проблемы. Полуавтоматическая пушка 105 F2 48 может стрелять различными снарядами. Однако они не соответствуют 105-мм снарядам, отвечающим стандартам НАТО: пушка ведёт огонь только 105-мм боеприпасами определенного типа (105x527R). Поэтому боевые возможности этих будущих украинских машин будут полностью зависеть от военной помощи Франции