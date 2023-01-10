В Минобороны Латвии допустили поставку дронов и ПЗРК Stinger на Украину

Глава министерства обороны Латвии Инару Мурниеце заявила, что допускает отправку на Украину беспилотных летательных аппаратов и переносных зенитных ракетных комплексов Stinger американского производства.
В комментарии латвийскому новостному порталу LSM Мурниеце назвала вооруженный конфликт на Украине "линией обороны Латвии" и выразила готовность присоединиться к странам, оказывающим масштабную военную поддержку киевскому режиму.
По словам министра обороны, Латвия рассматривает возможность поставок украинской армии различных видов вооружений, в том числе ПЗРК Stinger и дронов, в которых в настоящее время нуждается ВСУ. Помимо этого, министр заявила о необходимости укрепления латвийской обороны.
За период после 24 февраля 2022 года латвийские власти оказали киевскому режиму разноплановую военную поддержку на сумму около 300 миллионов евро, из которых около 15,7 миллионов евро составили, как утверждается, пожертвования частных лиц и неправительственных общественных организаций.
Ранее в МИД Украины упрекнули своих западных союзников в недостаточных объемах оказываемой военной помощи, а также заявили, что часть поступающих украинской армии вооружений являются непригодными для использования из-за истекшего срока годности. Представители украинского внешнеполитического ведомства также призвали Запад присылать истребители, танки и системы ПВО в максимально возможном количестве.