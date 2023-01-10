Военное обозрение
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В Минобороны Латвии допустили поставку дронов и ПЗРК Stinger на Украину

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В Минобороны Латвии допустили поставку дронов и ПЗРК Stinger на Украину

Глава министерства обороны Латвии Инару Мурниеце заявила, что допускает отправку на Украину беспилотных летательных аппаратов и переносных зенитных ракетных комплексов Stinger американского производства.


В комментарии латвийскому новостному порталу LSM Мурниеце назвала вооруженный конфликт на Украине "линией обороны Латвии" и выразила готовность присоединиться к странам, оказывающим масштабную военную поддержку киевскому режиму.

По словам министра обороны, Латвия рассматривает возможность поставок украинской армии различных видов вооружений, в том числе ПЗРК Stinger и дронов, в которых в настоящее время нуждается ВСУ. Помимо этого, министр заявила о необходимости укрепления латвийской обороны.

За период после 24 февраля 2022 года латвийские власти оказали киевскому режиму разноплановую военную поддержку на сумму около 300 миллионов евро, из которых около 15,7 миллионов евро составили, как утверждается, пожертвования частных лиц и неправительственных общественных организаций.

Ранее в МИД Украины упрекнули своих западных союзников в недостаточных объемах оказываемой военной помощи, а также заявили, что часть поступающих украинской армии вооружений являются непригодными для использования из-за истекшего срока годности. Представители украинского внешнеполитического ведомства также призвали Запад присылать истребители, танки и системы ПВО в максимально возможном количестве.
Автор:
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7 комментариев
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  1. михаилл
    михаилл Сегодня, 15:54
    +1
    Оказалось, что у латыша не только хрен да душа. Аж 300 лямов лишних завалялось.
  2. Uprun
    Uprun Сегодня, 15:54
    +2
    А зачем им эти вооружения? Все равно под сапогом полосатых бродят. Латвийская армия - 1,5 землекопа, так казармы чистить из-под хозяев.
  3. Сибиряк70регион
    Сибиряк70регион Сегодня, 15:56
    0
    Когда уже в МО России допустят прекращение существования сявок из Прибалтийских вхымиратов?
  4. Бонифаций
    Бонифаций Сегодня, 16:05
    +1
    Прибалты в своей Ненависти к России "переплюнули" даже Пшеков! .... Непонятно за что? СССР - Прибалтику из средневековья (ловля рыбы и производство молочной продукции) превратило в мини-Европу, автомобильными, фармацевтическими, рыбоперерабатывающими заводами, развитой (по тем временам) портовой инфраструктурой, культурой!

    Почему так получилось???


    Чудовище     во плоти. История о том, как латвийский наемник Кристе Анкас съездил поразвлечься в украинский военный парк-сафари. На память взял с собой зубы российского танкиста.
    "Зубы! Да, мы уничтожили танк, все было разрушено, единственное, что я в нем нашел, это зубы, их было несколько. Я собирал их как сувениры", - спокойно поведал новостному порталу "Jauns" прибалтийский зверёныш.

    Журналистка его спросила: "По-человечески, жалко врага?". На что он и ответил: "Нисколько не жалею. Есть только великая ненависть. Вот езжу по Латвии, вижу много машин с русскими номерами, еду, а внутри всё просто кипит".

    Почему же на родине он только кипит, но не воюет? Потому, что дома так нельзя. А на Украине можно.


    Генетический мусор! am своей никчемной жизнешкой - обязан Союзу!

    я ЗА жесточайшие санкции к Лимитрофам - чтобы они снова стали средневековыми государствами!
    Ибо они - предатели, хуже чем отравленная нацизмом Украина!
  5. Pavel73
    Pavel73 Сегодня, 16:16
    +1
    Да... Не было латышей в рейсе MH17....
  6. APASUS
    APASUS Сегодня, 16:35
    +1
    За период после 24 февраля 2022 года латвийские власти оказали киевскому режиму разноплановую военную поддержку на сумму около 300 миллионов евро, из которых около 15,7 миллионов евро составили, как утверждается, пожертвования частных лиц и неправительственных общественных организаций.

    В Латвии так живут хорошо ,что собрали Украине почти 16 миллионов $ от благотворителей . laughing wink laughing
  7. V.B.
    V.B. Сегодня, 16:40
    +1
    Живут на чужой земле, Герцогство Курляндское- наследственная земля России. Остаток патвии- завоёван и выкуплен Петром Великим у шведов вместе с так называемой эстонией. В литве- Друскеники, Мемель, чужая земля- они оккупанты. " Если безопасности вашего государства угрожают названия улиц, городов, памятники, геральдика, люди, которые там живут и язык, на котором они говорят: вероятно вы строите своё государство на чужой территории".