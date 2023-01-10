Американцев обеспокоило заявление лидера КНДР об использовании ядерного оружия для наступательных действий

Накануне нового 2023 года северокорейский лидер Ким Чен Ын заявил, что его страна скоро разработает новую межконтинентальную баллистическую ракету (МБР) и «экспоненциально» увеличит свой ядерный потенциал. В той же речи он сказал, что ядерное оружие КНДР теперь может быть использовано для наступательных операций.
О значении данной угрозы для Соединенных Штатов в своей статье рассуждает обозреватель американского журнала 19FortyFive Брюс Бехтол.
Автор отмечает, что американцев крайне обеспокоило заявление лидера КНДР об использовании ядерного оружия для наступательных действий, ведь ранее северокорейские средства массового поражения рассматривались исключительно как средства сдерживания.
Упомянутые Ким Чен Ыном стратегические вооружения, представляющие собой ракеты серии «Хвасон» с ядерными боеголовками, вполне могут быть использованы для нанесения ударов по территории Японии и даже Соединенных Штатов. Теперь северокорейский лидер поручил своим ученым и военным создать так называемую «двуглавую угрозу», состоящую из стратегической и тактической составляющих. Вторая включает в себя возможное нанесение маломощных ядерных ударов по территории Южной Кореи, где располагаются военные базы США.
Как отметил высокопоставленный экс-сотрудник южнокорейской разведки Ли Бом Чхан в своей статье, опубликованной местной газетой «Чаю ильбо», в Сеуле опасаются, что в случае агрессии КНДР Вашингтон на помощь не придет. Поэтому не исключен вариант того, что это государство решит разработать собственное ядерное оружие. На его создание, считает эксперт, потребуется не более двух лет.