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«Заявка Варшавы на агрессию»: реакция белорусских властей на создание новой польской дивизии на Минском направлении

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«Заявка Варшавы на агрессию»: реакция белорусских властей на создание новой польской дивизии на Минском направлении

Польское руководство приняло решение создать новую оснащённую передовой техникой дивизию у границ Белоруссии, фактически приступив к формированию ударного кулака на Минском направлении.


«Военная инициатива» Варшавы вызвала резкую критику со стороны белорусских властей, которые усмотрели в планах польского командования агрессивные намерения, направленные против страны, Союзного государства и ОДКБ.

Как это можно расценивать? Только как заявку на какую-то агрессию

- отреагировал секретарь Совбеза Белоруссии Александр Вольфович.

С его слов, о милитаристских планах Польши и Прибалтики свидетельствуют также резкий рост числа разведывательных полётов и существенное увеличение количества и размаха якобы учебных манёвров у границ страны.

Польские власти с 2010-х годов реализуют программу обустройства так называемого «восточного вала» - создания якобы оборонительной полосы вдоль границ с Калининградской областью и Белоруссией. Фактически же речь идёт о формировании наступательного плацдарма, насыщенного войсками и с перестроенной под военные нужды инфраструктурой.

В условиях затянувшегося конфликта на Украине в Варшаве, давно мечтающей о возрождении Речи Посполитой, могут появиться иллюзии о возможности захвата Белоруссии.
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4 комментария
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  1. Nexcom
    Nexcom Сегодня, 15:32
    +3
    угу. Батько, даже и не надейся что проскочишь краями.... Увы, но не выйдет.. Отстаивать Беларусь придется по настоящему. Главное чтобы сябры не подкачали
    1. Бородач
      Бородач Сегодня, 15:40
      +2
      Как же хочется бахнуть ядрен-батоном по Варшаве, Кракову, Гданьску, Познани и всем остальным польским городам с населением больше 10000 человек. am Чтобы раз и навсегда решить польский вопрос. Сколько же русской крови выпили польские фашисты за последнюю тысячу лет.
  2. Uprun
    Uprun Сегодня, 15:44
    +3
    В Польше нет "братского" народа........ Пока стоит Россия, Белоруссия может спать спокойно. Не будет России, "сожрут" за 2 недели, ни ООН, ни Спортлото не помогут. Пусть применим вторыми ядрен батон, но по делу..... Долго там возиться никто не будет, ни они, не мы, случись чего.
  3. V.B.
    V.B. Сегодня, 16:20
    +1
    "В условиях затянувшегося конфликта на Украине в Варшаве", уже давно Россию не считают великой державой и армию её не боятся. Вот до чего Путин довёл своей трусливой политикой. Доведёт, что и поляки бросятся. Войну на окраине надо заканчивать победой, т.е. наступлением, фланговыми охватами, окружениями, а не атаками в лоб. Но так называемое "руководство" МО этого не понимает, фанерный маршал озабочен лизать зад, а не воевать. Полякам надо будет наносить упреждающий удар, да не в лоб, а через Львов на Краков и дальше на Варшаву. Вот операция, которую планировал СССР. " Властитель слабый и лукавый" на это не способен, в принципе и не на что вообще, только на замирение и "денюшки".