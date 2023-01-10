«Заявка Варшавы на агрессию»: реакция белорусских властей на создание новой польской дивизии на Минском направлении

Как это можно расценивать? Только как заявку на какую-то агрессию

Польское руководство приняло решение создать новую оснащённую передовой техникой дивизию у границ Белоруссии, фактически приступив к формированию ударного кулака на Минском направлении.«Военная инициатива» Варшавы вызвала резкую критику со стороны белорусских властей, которые усмотрели в планах польского командования агрессивные намерения, направленные против страны, Союзного государства и ОДКБ.- отреагировал секретарь Совбеза Белоруссии Александр Вольфович.С его слов, о милитаристских планах Польши и Прибалтики свидетельствуют также резкий рост числа разведывательных полётов и существенное увеличение количества и размаха якобы учебных манёвров у границ страны.Польские власти с 2010-х годов реализуют программу обустройства так называемого «восточного вала» - создания якобы оборонительной полосы вдоль границ с Калининградской областью и Белоруссией. Фактически же речь идёт о формировании наступательного плацдарма, насыщенного войсками и с перестроенной под военные нужды инфраструктурой.В условиях затянувшегося конфликта на Украине в Варшаве, давно мечтающей о возрождении Речи Посполитой, могут появиться иллюзии о возможности захвата Белоруссии.