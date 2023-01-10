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Репортер польского издания сравнил бои за Соледар и Артемовск с битвой при Вердене времен Первой мировой войны

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Репортер польского издания сравнил бои за Соледар и Артемовск с битвой при Вердене времен Первой мировой войны

Репортер польского издания Defence24.pl Михаил Брушевский, активно пишущий пропагандистские тексты о ситуации на Украине, сравнил бои за Соледар и Артемовск с «битвой при Вердене времен Первой мировой войны».


Данное сражение на севере Франции в районе города Верден между немецкими и французскими войсками, начавшееся во второй половине февраля 1916 года, считается одной из самых кровопролитных и крупнейших военных кампаний Первой мировой, называемой еще «Верденская мясорубка». Во время Верденского сражения обе стороны потеряли около миллиона человек, среди которых убитыми — до 430 тыс. человек.

Тогда Германия попыталась прорвать французскую оборону на узком участке в районе Верденского укреплённого района с целью окружения 8 французских дивизий и последующего нанесения удара во фланг и тыл войскам союзников, оборонявших Париж. Поначалу немецкой армии, благодаря численному превосходству, удалось значительно продвинутся вглубь французской обороны, но окружить верденский укрепрайон немцы не смогли.

Брусиловский прорыв на Восточном фронте и операция Антанты на реке Сомма вынудили германские войска осенью перейти к обороне, а 24 октября французские войска перешли в наступление и к концу декабря вышли на позиции, которые занимали 25 февраля.

Автор статьи в польском издании проводит аналогию с битвой за Верден, явно сравнивая российскую армию с немецкой, а украинскую, соответственно, с французской. Он уверен, что взятие Бахмута (Артемовска) и находящегося севернее Соледара необходимо российскому руководству не только с военной, но и пропагандистской целью. Командование ВС РФ, считает Брушевский, намерено повторить сценарий взятия Северодонецка, Лисичанска и Мариуполя, тем самым добиваясь окончательного контроля над Донбассом.

При этом репортер не перестает как заклинание повторять, что предыдущие штурмы Бахмута «вагнеровскими войсками» успехом не увенчались, хотя им и удалось войти в город.

Поэтому солдаты застряли в стрелковых траншеях, а война превратилась в траншейный маразм Первой мировой. Кошмар, который нельзя забыть, его нельзя игнорировать, и в то же время нужно жить с ним

— призывает Брушевский.

Репортер уверен, что с наступлением устойчивых холодов, когда грунт достаточно промерзнет, ВСУ сумеют пойти в контратаку, используя для маневров технику. Но при этом он почему-то призывает киевское командование к наступлению на других участках фронта, а на Донбассе, не принимая во внимание того, что наступать тогда сможет и российская армия.
Автор:
Использованы фотографии:
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21 комментарий
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  1. Uprun
    Uprun Сегодня, 15:07
    +2
    Стоит ли комментировать высказывания польского журналиста, который живет с Кошмаром?
    1. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 15:09
      +2
      Во время Верденского сражения обе стороны потеряли около миллиона человек, среди которых убитыми — до 430 тыс. человек.


      Польский журналист не далёк от истины.Арестович косвенно подтвердил потери Украины в 450 тыс.человек.Арестович назвал цифру 45 тыс. в видосе по ссылке ниже.Но знающие люди говорят что
      ранее военный эксперт Алексей Леонков заявил, что реальные потери Украины могут быть в десять раз выше заявленного украинским чиновником.

      https://www.politnavigator.net/arestovich-poter-u-vsu-moglo-byt-vdvoe-menshe.html
      Что совпадает с данными OSINT.
      Дальше Арестович начал фантазировать.Чем его там кормят?
      «Второй раунд войны с Россией гарантирован. Россия распадается, гражданская война, куча беженцев сюда, приграничные войны, как у всех соседей Сирии. Мы должны быть сильными. Но покажите силу», – трепался он.


      Впрочем ничего удивительного в этом нет.Они там все немного повёрнутые.Видео захваченной карты по ссылке ниже.
      На захваченных картах видны Ростов-на-Дону, отметки, маршруты, Донецк, Луганская Народная Республика, также Харьков – движение как в нашу сторону, так и в обратную. Это направление движения либо техники, либо сил и средств противника как в нашу, так и в противоположную сторону. Поэтому можно определить направление движения сил и средств. Одно из направлений – это Ростов-на-Дону и Таганрог
      – рассказал РИА Новости командир российского подразделения с позывным Саныч.
      По его словам, сами карты отпечатаны явно по советским шаблонам, на них видны советские топонимы, в частности, город Мариуполь обозначен еще как Жданов. При этом сверху нанесены пометки, отражающие расположение украинских и российских войск в ходе спецоперации.
      Как отметил офицер, документы были найдены на позициях ВСУ в Авдеевке, которые заняли ВС РФ. Позже карты были переданы российским специалистам, которые пришли к выводу, что отметки о наступлении были нанесены не позднее чем в июле 2022 года.

      https://topcor.ru/30904-vsu-planirovali-nastuplenie-na-rostov-na-donu-i-taganrog.html

      Во какие там эксперты.
      Соскин подчеркнул, что Украине нужны сотни тяжелых американских танков и пять лет на получение боевого опыта, но выдержать столько страна вряд ли сможет.
      «Это только Украина оказалась такая, которая готова – тоже феномен такой, это народ такой, что соглашается. Мало таких найти, которые отдавали бы своих людей, детей десятками тысяч, уничтожали города их, а они говорят: «Мы все равно будем бомбить эту Россию».
      Но приз большой, потому что если даже дойти хотя бы, захватить Воронеж, Белгород и другие города – это очень богатые города. Курск, например, Ростов – так там сразу мы все компенсируем. Но, как говорится, нашему теленку бы волка съесть. Как это сделать, если нет оружия», – сказал эксперт.

      https://www.politnavigator.net/v-kieve-nadeyutsya-zakhvatom-kurska-voronezha-belgoroda-i-rostova-kompensirovat-svoi-poteri.html
    2. chingachguc
      chingachguc Сегодня, 15:10
      +2
      Стоит ли вообще публиковать эти высказывания?
      1. Теренин
        Теренин Сегодня, 15:18
        +2
        Командование ВС РФ, считает Брушевский, намерено повторить сценарий взятия Северодонецка, Лисичанска и Мариуполя, тем самым добиваясь окончательного контроля над Донбассом.

        Ага, а еще вода - мокрая, а соль - соленая... yes
  2. Dos
    Dos Сегодня, 15:08
    +3
    hi Ещё один крупный затрахун - теоретик. Чревовещатель поленский ...
  3. chingachguc
    chingachguc Сегодня, 15:09
    +1
    Всякий мнит себя стратегом, видя бой со стороны
  4. Ропот 55
    Ропот 55 Сегодня, 15:09
    +2
    Очередной опус не о чём, таких статей в каждой стране энтого Запада каждый день по 2-3 выходит и всё сводиться к следующиму Россия очень плохая и злая и обязательно проиграет, а мы (то есть Запад) хорошие и ОБЩИМИ усилиями обязательно победим.
  5. Лесовик
    Лесовик Сегодня, 15:10
    +1
    сравнил бои за Соледар и Артемовск с «битвой при Вердене времен Первой мировой войны».
    В своей военной историей за последние столетия Польше достойных примеров не найти, приходиться заимствовать примеры из чужой, чтобы как-то объяснить гибель поляков на чужой же земле и на чужой же войне...
    1. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 15:33
      +1
      Цитата: Лесовик
      за последние столетия Польше достойных примеров не найти, приходиться заимствовать примеры из чужой, чтобы как-то объяснить гибель поляков на чужой же земле и на чужой же войне...

      Но в тоже время в Кайзеровской армии воевали польские:
      10-я дивизия
      35-я дивизия
      119-я пехотная дивизия
      121-я пехотная дивизия
      214-я дивизия
      235-я дивизия
      5-я резервная дивизия
      46-я резервная дивизия
      47-я резервная дивизия

      В Австро Венгерской армии:
      1-я бригада (англ.)рус. (ком. Ю. Пилсудский)
      2-я бригада (англ.)рус.
      3-я бригада (англ.)рус.
      1-й уланский полк
      2-й уланский полк
      3-й уланский полк
      4-й уланский полк
      6-й уланский полк
      7-й уланский полк
      8-й уланский полк
      13-й уланский полк.
      1. Лесовик
        Лесовик Сегодня, 15:53
        0
        Цитата: tihonmarine
        Но в тоже время

        и Германия, и Австро-Венгрия потерпели поражение. Да и история эта германская и австро-венгерская, а не польская. А собственно польская история это 35 дней сопротивления Германии. Это не учитывая того, что на 16-й день войны польское правительство оказалось... в Румынии.
  6. Горный стрелок
    Горный стрелок Сегодня, 15:11
    +1
    Ну какой Верден? Штурмы Вагнера куда подготовленней, чем немцы под Верденом. И значительно успешней.
    1. Ропот 55
      Ропот 55 Сегодня, 15:16
      +1
      Горный стрелок hi, сравнивать войну, СОВРЕМЕННУЮ и 100-летней давности, даже пусть и так глупо, ещё бы битву при Фермопильске laughing вспомнили. А чего эпичненько так то вышло бы, ага.
    2. Теренин
      Теренин Сегодня, 15:19
      +1
      Цитата: Горный стрелок
      Ну какой Верден?

      Такой же, как и польский горе-репортер. winked
  7. Жопир Туманов
    Жопир Туманов Сегодня, 15:13
    0
    Репортер уверен, что с наступлением устойчивых холодов, когда грунт достаточно промерзнет, ВСУ сумеют пойти в контратаку


    Непосредственно в Бахмуте и Соледаре что вашим хохлопам мешает проводить контратаки?
    1. Trapp1st
      Trapp1st Сегодня, 15:18
      0
      Непосредственно в Бахмуте и Соледаре что вашим хохлопам мешает проводить контратаки?
      Русский солдат.
  8. Карат
    Карат Сегодня, 15:13
    +2
    Командование ВС РФ, считает Брушевский, намерено повторить сценарий взятия Северодонецка, Лисичанска и Мариуполя, тем самым добиваясь окончательного контроля над Донбассом
    .

    Репортёр прописные истины выдаёт за собственный анализ оперативного планирования.
  9. tihonmarine
    tihonmarine Сегодня, 15:16
    +3
    Автор статьи в польском издании проводит аналогию с битвой за Верден, явно сравнивая российскую армию с немецкой, а украинскую, соответственно, с французской.

    Британские учёные доказали, что дельфины по интеллекту на втором месте после человека. Английский посол в Киеве тут же получил ноту протеста за то, что потомки "великих шумеров" оказались теперь на 3 месте.
  10. Жопир Туманов
    Жопир Туманов Сегодня, 15:17
    0
    Кстати, даже при Вердене немцы потеряли убитыми меньше чем французы. А в Бахмуте работает Вагнер с многократным (по крайней мере количественным) превосходством в артиллерии и авиации
  11. Аркадий007
    Аркадий007 Сегодня, 15:19
    +1
    Все они плохо учили историю. У нас только в Ржевской битве Красная армия потеряла 1 154 698 человек.
    Нам их сравнения, как банный лист на заднице.
  12. APASUS
    APASUS Сегодня, 15:25
    0
    Специально нашел этот материал и прочел оригинал. Материал просто пропагандистская шелуха .Просто украинцы ждут пока земля промерзнет и пойдут в наступление ,ни о какой сдаче речи не идет в общем. Он побеждают,а русские орки ,ну и все в этом смысле ................
    если кому интересно https://defence24.pl/wojna-na-ukrainie-raport-specjalny-defence24/nowe-verdun-trudna-sytuacja-na-froncie-soledar-bachmut-komentarz
    1. Комментарий был удален.
  13. Gromit
    Gromit Сегодня, 16:43
    0
    "он почему-то призывает киевское командование к наступлению на других участках фронта, а на Донбассе"

    Ответ содержится в оригинале статьи:
    Перепаханная воронками и развалинами линия фронта будет препятствовать действию маневром. Маневровый удар нужно наносить на других участках фронта, а не биться головой о стену.

    Очень желательно,что бы ВО болеть глупым уряканьем. Зарубежные статьи можно подавать кратко, выкинув западную пропаганду.
    А метод - сами выдрали из контекста, сами посмеялись ни к чему хорошему не приведёт.

    Я так же считаю, что информация о крупнейшем в Европе соляном месторождении и залежах природного гипса в районе Артёмовска, действительно рационально объясняет почему бьются лбом именно в Артёмовск и почему это делает именно пригожинское чвк.


    И WP и FT и LF и даже этот паршивый Defence24 порой выдают здравые идеи.