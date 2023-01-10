Репортер польского издания сравнил бои за Соледар и Артемовск с битвой при Вердене времен Первой мировой войны

Поэтому солдаты застряли в стрелковых траншеях, а война превратилась в траншейный маразм Первой мировой. Кошмар, который нельзя забыть, его нельзя игнорировать, и в то же время нужно жить с ним

Репортер польского издания Defence24.pl Михаил Брушевский, активно пишущий пропагандистские тексты о ситуации на Украине, сравнил бои за Соледар и Артемовск с «битвой при Вердене времен Первой мировой войны».Данное сражение на севере Франции в районе города Верден между немецкими и французскими войсками, начавшееся во второй половине февраля 1916 года, считается одной из самых кровопролитных и крупнейших военных кампаний Первой мировой, называемой еще «Верденская мясорубка». Во время Верденского сражения обе стороны потеряли около миллиона человек, среди которых убитыми — до 430 тыс. человек.Тогда Германия попыталась прорвать французскую оборону на узком участке в районе Верденского укреплённого района с целью окружения 8 французских дивизий и последующего нанесения удара во фланг и тыл войскам союзников, оборонявших Париж. Поначалу немецкой армии, благодаря численному превосходству, удалось значительно продвинутся вглубь французской обороны, но окружить верденский укрепрайон немцы не смогли.Брусиловский прорыв на Восточном фронте и операция Антанты на реке Сомма вынудили германские войска осенью перейти к обороне, а 24 октября французские войска перешли в наступление и к концу декабря вышли на позиции, которые занимали 25 февраля.Автор статьи в польском издании проводит аналогию с битвой за Верден, явно сравнивая российскую армию с немецкой, а украинскую, соответственно, с французской. Он уверен, что взятие Бахмута (Артемовска) и находящегося севернее Соледара необходимо российскому руководству не только с военной, но и пропагандистской целью. Командование ВС РФ, считает Брушевский, намерено повторить сценарий взятия Северодонецка, Лисичанска и Мариуполя, тем самым добиваясь окончательного контроля над Донбассом.При этом репортер не перестает как заклинание повторять, что предыдущие штурмы Бахмута «вагнеровскими войсками» успехом не увенчались, хотя им и удалось войти в город.— призывает Брушевский.Репортер уверен, что с наступлением устойчивых холодов, когда грунт достаточно промерзнет, ВСУ сумеют пойти в контратаку, используя для маневров технику. Но при этом он почему-то призывает киевское командование к наступлению на других участках фронта, а на Донбассе, не принимая во внимание того, что наступать тогда сможет и российская армия.