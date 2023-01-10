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Патрушев: Уход США из Афганистана был связан с подготовкой Киева к наступлению

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Патрушев: Уход США из Афганистана был связан с подготовкой Киева к наступлению

Спешный вывод американской армии из Афганистана, за которой последовали и войска союзников США, в августе 2021 года вызвал довольно много вопросов в экспертных кругах.


Напомним, что американский контингент находился на территории данной страны на протяжении 20 лет. В Афганистане правили власти, полностью подконтрольные Западу. Однако внезапно администрация Белого дома решила вывести свои войска и других специалистов, да так быстро, что эвакуация превратилась в самый настоящий фарс, а американские прокси и вовсе были оставлены на растерзание «Талибану» (заращённая в РФ террористическая группировка*).

Многие эксперты связали события 2021 года со слабостью США и поспешили предречь скорый крах американской гегемонии. Однако есть и другие версии.

Одну из них в ходе интервью «Аргументам и фактам» высказал секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев. С его слов, администрация США приняла решение вывести свои войска из Афганистана для того, чтобы сосредоточить усилия на подготовке киевского режима к войне с Россией.

Секретарь Совбеза пояснил, что прекращение финансирования «афганской кампании» позволило Вашингтону перенаправить финансовые потоки на Украину, которую заранее готовили к противостоянию с нашей страной. Более того, Патрушев добавил, что часть американской военной техники из Афганистана была переброшена в Европу, что в какой-то степени позволило европейцам «милитаризовать киевский режим».

Здесь стоит добавить, что еще больше различной техники и вооружения было попросту оставлено американцами при эвакуации. При этом ВС США даже не попытались уничтожить брошенное оружие, что наталкивает на мысль о завуалированной передаче его «Талибану*».
Автор:
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23 комментария
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  1. Теренин
    Теренин Сегодня, 15:25
    +5
    Секретарь Совбеза пояснил, что прекращение финансирования «афганской кампании» позволило Вашингтону перенаправить финансовые потоки на Украину, которую заранее готовили к противостоянию с нашей страной.

    Поэтому и надо внешнеполитическому ведомству проснуться и активнее вести работу с оппозиционными США силами по всему миру.
    1. Тарелка
      Тарелка Сегодня, 17:21
      0
      Например, набрать тех же талибов пару тысяч и выбросить где-нибудь под Киевом. Можно даже оружие не выдавать - своё есть. Билеты плацкартные предоставить просто, чтоб до белорусско-украинской границы доехали, и договориться с белорусами, чтоб пропустили. И всё, дальше сами разберутся парни.
  2. Курильщик
    Курильщик Сегодня, 15:26
    +5
    Патрушев: Уход США из Афганистана был связан ..

    Это понятно было уже в марте 2022г. как разведка США доложила о реальности конфликта, Вашингтон слился домой, - это и денежный вопрос и вопрос Российских поставок Талибану оружия, в ответ на поставки оружия Сша Украине..второе скорее более верное основание для бегства.. маневр себе обеспечили.
  3. Ирек
    Ирек Сегодня, 15:27
    0
    Это был не уход с Афганистана , а бегство сломя голову , они просто поменяли Афган на Укурину , сиськи лимитированны...
  4. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 15:28
    +2
    Летом 2021 еще не были созданы группировки на западе России.Проводились учения,но не более.Хотя ,я думаю,что решение уже было принято.На ум приходит только предательство,если эвакуация из Афганистана связана с перенаправлением средств для борьбы с Россией
    1. Trapp1st
      Trapp1st Сегодня, 15:29
      +1
      На ум приходит только предательство
      Просто бизнес, ни чего личного.
    2. Тарелка
      Тарелка Сегодня, 17:22
      0
      Цитата: dmi.pris1
      На ум приходит только предательство

      Предательство кого и кем? recourse
  5. Ропот 55
    Ропот 55 Сегодня, 15:28
    +2
    Как вариант возможно, а правду ну ктож нам правду то скажет, так и будет всё на уровне версий и гипотез.
    1. Тарелка
      Тарелка Сегодня, 17:23
      0
      Лет через 50-70 напишут во всех учебниках, как всё было.
  6. Pavel57
    Pavel57 Сегодня, 15:30
    +2
    Какие то договоренности Штатов и Талибана точно были. Возможно и о "передаче" оружия.
  7. Теренин
    Теренин Сегодня, 15:30
    +2
    Однако внезапно администрация Белого дома решила вывести свои войска

    Внезапность такого решения говорит только об утечке (сливе) информации от тех, кто был в теме.
  8. ААК
    ААК Сегодня, 15:30
    +5
    Ранее, при выводе из Афгана 40-й армии, мы тоже кое-что "оставляли" Масуду и Дустуму, также как позднее поступили и матрацы.... в Афгане оружие, патроны и военная техника с имуществом всегда были самой "твёрдой" валютой...
    А что до намекаемой в статье причины выхода матрацев из Афгана именно с подготовкой "укропской" войны, то получается, что начало СВО именно с нашего выступления первыми на соседнюю территорию - исключительно матрацная фишка, а не полководческий гений Гаранта вопреки мнению Герасимова...
    1. V.B.
      V.B. Сегодня, 16:06
      0
      А чего этот гарант гарантирует? Обстрелы русской земли и разворовывание её недр? А откуда на окраине бензин на заправках? А солярка в бронетехнике? патрушев не скажет с Путиным?
  9. wladimirjankov
    wladimirjankov Сегодня, 15:31
    +4
    Это что только сейчас до этого патрушева дошло. Называется открыл америку. Если все окружение у путина такое то ему не позавидуешь. Но выбирал то его он их сам.
  10. opuonmed
    opuonmed Сегодня, 15:38
    0
    нудк это было понятно сразу такой жоский и быстрей отвод что кидали союзников
  11. Старый Хрен
    Старый Хрен Сегодня, 15:39
    +3
    "В России потратили 23 трлн рублей на госпрограмму вооружений". Афганистан Афганистаном, а хотелось бы получить разъяснение куда дели все эти деньги. А то население по копейке собирает на трусы и майки добровольцам и ополченцам. Про беспилотники и писать лень.
    1. Попуас
      Попуас Сегодня, 15:47
      +4
      Ну дак в каждом городе и и селу городского типа по поселку элитному request за шлагбаумом и с охраной...уж не на зарплату домишки строят!
  12. APASUS
    APASUS Сегодня, 15:40
    0
    стоит добавить, что еще больше различной техники и вооружения было попросту оставлено американцами при эвакуации. При этом ВС США даже не попытались уничтожить брошенное оружие, что наталкивает на мысль о завуалированной передаче его «Талибану*».

    У американцев как правило многоступенчатые цели и одной из них было организация хаоса и внутреннего конфликта в Афгане. Не ожидали они что Талибан удержит власть и Россия получит еще один военный конфликт у себя на южных границах ОДКБ. Кучу беженцев и бесконечные траты на содержание войск
    В месте с конфликтом на Украине ,это было бы серьезным ослаблением .
  13. ваш вср 66-67
    ваш вср 66-67 Сегодня, 15:41
    +5
    Секретарь Совбеза пояснил, что прекращение финансирования «афганской кампании» позволило Вашингтону перенаправить финансовые потоки на Украину, которую заранее готовили к противостоянию с нашей страной. Более того, Патрушев добавил, что часть американской военной техники из Афганистана была переброшена в Европу, что в какой-то степени позволило европейцам «милитаризовать киевский режим».

    Как мне кажется, это больше похоже на бред!
    У амерсов не хватило бы оружие на 2 фронта? С лихвой!
    Или не хватило амерских зеленых фантиков? Тоже с лихвой!
    Просто высосанная из пальца демагогия!
  14. far diu
    far diu Сегодня, 15:45
    +1
    Здесь стоит добавить, что еще больше различной техники и вооружения было попросту оставлено американцами при эвакуации. При этом ВС США даже не попытались уничтожить брошенное оружие, что наталкивает на мысль о завуалированной передаче его «Талибану*».


    А что зря они освободили пятерку Талибана (запрещенная в РФ террористическая группировка) в 2014 году из Гуантанамо? А потом эта пятерка в 2019 году участвовали в мирных переговорах с США о прекращении конфликта в Афганистане в Катаре.
  15. V.B.
    V.B. Сегодня, 16:01
    -1
    А патрушев только сейчас это понял?
  16. Хорон
    Хорон Сегодня, 16:02
    0
    Патрушев: Уход США из Афганистана был связан с подготовкой Киева к наступлению

    Судя по событиям последних лет, данный персонаж не знает часто что в рядах подшефной ему службе творится. am
    Разведывательная служба россии находится в зачаточном состоянии, вскрываются курьеры, перевербовываются агенты или сидят под плотным колпаком у противника, за-то патрушев "знает всё"!
  17. Герман 4223
    Герман 4223 Сегодня, 16:14
    0
    А ещё помним взрыв ситуации в Казахстане в январе прошлого года. Хорошо что его задушили в начале, иначе поехала бы оставленная талибам техника напомощь братьям мусульманам в центральную Азию. А как полыхнула бы Азия,то и украинская армия в наступление бы перешла.