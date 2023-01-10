Патрушев: Уход США из Афганистана был связан с подготовкой Киева к наступлению

Спешный вывод американской армии из Афганистана, за которой последовали и войска союзников США, в августе 2021 года вызвал довольно много вопросов в экспертных кругах.
Напомним, что американский контингент находился на территории данной страны на протяжении 20 лет. В Афганистане правили власти, полностью подконтрольные Западу. Однако внезапно администрация Белого дома решила вывести свои войска и других специалистов, да так быстро, что эвакуация превратилась в самый настоящий фарс, а американские прокси и вовсе были оставлены на растерзание «Талибану» (заращённая в РФ террористическая группировка*).
Многие эксперты связали события 2021 года со слабостью США и поспешили предречь скорый крах американской гегемонии. Однако есть и другие версии.
Одну из них в ходе интервью «Аргументам и фактам» высказал секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев. С его слов, администрация США приняла решение вывести свои войска из Афганистана для того, чтобы сосредоточить усилия на подготовке киевского режима к войне с Россией.
Секретарь Совбеза пояснил, что прекращение финансирования «афганской кампании» позволило Вашингтону перенаправить финансовые потоки на Украину, которую заранее готовили к противостоянию с нашей страной. Более того, Патрушев добавил, что часть американской военной техники из Афганистана была переброшена в Европу, что в какой-то степени позволило европейцам «милитаризовать киевский режим».
Здесь стоит добавить, что еще больше различной техники и вооружения было попросту оставлено американцами при эвакуации. При этом ВС США даже не попытались уничтожить брошенное оружие, что наталкивает на мысль о завуалированной передаче его «Талибану*».