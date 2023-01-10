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Минобороны Молдавии ожидает первую партию бронетранспортёров Piranha из ФРГ в рамках двустороннего соглашения

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Минобороны Молдавии ожидает первую партию бронетранспортёров Piranha из ФРГ в рамках двустороннего соглашения

Как сообщила пресс-служба министерства обороны Молдовы, страна ожидает первую партию бронетранспортёров из ФРГ в рамках двустороннего соглашения, подписанного между оборонными ведомствами двух стран в октябре 2021-го года. Как уточнили в ведомстве, техника будет получена с целью модернизации молдавской армии, а также подготовки военных, которые будут принимать участие в международных якобы миротворческих миссиях.


Национальная армия должна получить партию БТР Piranha от правительства Германии. Первые единицы прибудут в Республику Молдова во вторник, 10 января текущего года

– сообщается на сайте минобороны республики.

Напомним, что ранее ЕС одобрил пакет военной помощи Молдавии на сумму порядка 47 млн евро (около 3,5 млрд рублей), в результате чего были удвоены расходы оборонного бюджета страны. В него входит современная бронетехника, средства связи и БПЛА. США же, в свою очередь, также предоставили республике оборудование и помощь военных инструкторов.

Примечательно и то, что, несмотря на нейтральный статус, прописанный в Конституции Молдавии, официальный Кишинёв активно наращивает поставки вооружений из западных стран, ссылаясь якобы на «агрессию», исходящую со стороны России. В этой связи, в МИД РФ выразили сомнения по поводу того, что данные действия будут способствовать укреплению обороноспособности страны. Напротив, как заявили в российском внешнеполитическом ведомстве, это лишь усугубит проблемы в переговорном процессе по приднестровскому урегулированию.
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4 комментария
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  1. Uprun
    Uprun Сегодня, 16:22
    0
    Поди новьё отдает немчура молдаванам, прям с конвейера....., муха не сидела.
    1. Mitos
      Mitos Сегодня, 16:33
      0
      Так они считай румынам это отдают. И для "переговоров" с преднестровьем чтобы весомее аргументы были. А сидела муха или нет это не важно. Искандеров в преднестровье то же нет сейчас.
  2. notingem
    notingem Сегодня, 16:31
    -1
    Интересно РПГ 7 пробьет в борт эту кибитку ?
  3. AlexGa
    AlexGa Сегодня, 16:46
    0
    Минобороны Молдавии ожидает первую партию бронетранспортёров Piranha из ФРГ в рамках двустороннего соглашения

    Миру надоел мир. Все начали готовиться к войне. Украины майданом подожгла фитиль Большой войны.