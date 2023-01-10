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Воздушные силы ВСУ потеряли три штурмовика Су-25 при попытке атаковать позиции российских войск - Минобороны

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Воздушные силы ВСУ потеряли три штурмовика Су-25 при попытке атаковать позиции российских войск - Минобороны

Российские войска продолжают наступление, одновременно нанося удары вглубь обороны противника. Согласно новой сводке Минобороны, в районе Константиновки и Орехова уничтожены два склада ракетно-артиллерийского вооружения, продолжается уничтожение ствольной и реактивной артиллерии в рамках контрбатарейной борьбы.


За минувшие сутки, согласно данным военного ведомства, ВСУ потеряли 12 артиллерийских установок, считая РСЗО, а также две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 и AN/TPQ-36. Одну из них уничтожили в районе Артемовска, другую в районе Дзержинска (Торецка). По уничтоженной артиллерии: под Северском и Авдеевкой прямо на позициях накрыты две гаубицы М777, четыре польские САУ "Краб" отправились в металлолом опять же в районе Северска и Авдеевки, а также Звановки в ДНР. Также среди уничтоженных три гаубицы Д-20, две РСЗО "Град" и одна "Ураган".

Сразу три штурмовика Воздушных сил ВСУ уничтожены нашей истребительной авиацией при попытке атаковать позиции нашей пехоты. Украинские Су-25 упали в районах Ясеновое, Пушкино и Максимильяновка, все на территории ДНР. Подробностей никаких, но будем считать, что пилоты погибли, так как по последним данным, поступающим с передовой, украинская авиация работает на предельно низких высотах, опасаясь российской ПВО. Как правило, сбитые пилоты не успевают катапультироваться.

Основные боевые действия сейчас идут на Донецком (Артемовском) направлении, где штурмовые группы ЧВК "Вагнера" взяли в полукольцо Соледар и окружают Артемовск. Бои идут ожесточенные, но "железнобокие", такое прозвище "музыканты" получили у наших армейцев, по-прежнему идут вперед, перемалывая ВСУ. Минобороны сообщает об успешных наступательных действиях и нанесенном поражении подразделениям 57-й и 59-й мотопехотных бригад ВСУ.

Еще одно направление, где наши медленно, но верно продолжают продвигаться вперед - это Харьковское или Купянское и Красно-Лиманское. По информации с передовой, в район Сватово-Кременной командование ВСУ перебросило резервы, отправив основные части в район Артемовска. Новоприбывшие решили, что они герои и поперли в атаку на наши позиции, попав в огневой мешок. По данным Минобороны, общие потери только убитыми на этом направлении превысили 60 человек, раненых никто не считал.

На Южно-Донецком направлении в результате комплексного огневого поражения подразделений противника в районах населенных пунктов Пречистовка и Золотая Нива Донецкой Народной Республики уничтожено более 20-ти украинских военнослужащих и три пикапа

- добавили в Минобороны.
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28 комментариев
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  1. Hellcos
    Hellcos Сегодня, 15:22
    +8
    По последним сводкам либо Конашенкова с тормозов спустили, либо ВСУ выкопали, как и Черное море, забытый секретный подземный аэродром. Откуда столько самолетов?!
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 15:30
      +4
      Когда все это закончится будет интересно сложить и проанализировать всю эту конашевковщину.Откуда берутся эти цифры
      1. bk316
        bk316 Сегодня, 15:32
        -4
        Для фом неверующих МО вагнеровцам заказало видосики. Они честно снимают, можете посмотреть.
        1. Тибидох
          Тибидох Сегодня, 15:47
          +3
          В телеграмм-каналах сами вагнеровцы с удивлением воспринимают информацию о сбитых "лiтаках ЗСУ". Только что просмотрел все телеграмм-каналы о СВО, никаких подтверждений в виде "Для фом неверующих МО вагнеровцам заказало видосики" не обнаружил. Но если Конашенков говорит правду - то я только за!
      2. NKT
        NKT Сегодня, 15:39
        +6
        У товарища Сталина вот так было, приказ от сентября 1943г

        «.. IX . Сбитие в воздушном бою или уничтожение на земле самолётов, а также нанесённый ущерб противнику засчитывать при одном из следующих показателей:

        а) при наличии письменного подтверждения от наземных войск, кораблей, партизанских отрядов или донесений агентуры;
        б) при наличии письменного подтверждения от местного населения, заверенного местными органами власти;
        в) при наличии фотоснимков, подтверждающих сбитие самолёта или нанесённый другой ущерб противнику;
        г) при наличии подтверждения от постов ВНОС и других систем наведения и оповещения;
        д) при наличии письменного подтверждения двух и более экипажей самолётов, действовавших в данной группе, или экипажа, высылаемого с целью контролирования успешного бомбометания при условии невозможности получить другого вида подтверждения;
        е) личный рапорт одиночного охотника-истребителя или штурмовика торпедоносца по утверждении его командиром авиаполка;..»
        1. Тибидох
          Тибидох Сегодня, 15:55
          +2
          Цитата: NKT
          У товарища Сталина вот так было, приказ от сентября 1943г
          «.. IX . Сбитие в воздушном бою или уничтожение на земле самолётов, а также нанесённый ущерб противнику засчитывать при одном из следующих показателей:

          Это просто при ТОВАРИЩЕ СТАЛИНЕ не было статьи 280.3 УК РФ:
          публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных Сил Российской Федерации

          Но верить Конашенкову все-равно хочется... ой как хочется...
      3. Владимир80
        Владимир80 Сегодня, 15:39
        +4
        будет интересно сложить и проанализировать всю эту конашевковщину

        а вы проанализируйте его заявления по сирии (докладчик не поменялся), уже после сирийских "отчетов" доверия данному персонажу не было никакого...
      4. frruc
        frruc Сегодня, 15:42
        -4
        dmi.pris1 :...проанализировать всю эту конашевковщину.Откуда берутся эти цифры

        Если вы про самолеты, то у ВСУ их еще достаточно много и наши военные это знают.
        Украинские Су-25 упали в районах Ясеновое, Пушкино и Максимильяновка.....

        Надеюсь, в плен там некого брать, отлетались камикадзе.
      5. Orange-Bigg
        Orange-Bigg Сегодня, 15:44
        -1
        Цитата: dmi.pris1
        Когда все это закончится будет интересно сложить и проанализировать всю эту конашевковщину.Откуда берутся эти цифры


        Не верите Конашенкову?Тогда послушайте украинские СМИ.
        Украинские массмедиа взяли интервью у одного из боевых летчиков, намереваясь сделать материал о «героических буднях» ВВС Незалежной. Однако военный разочаровал местных журналистов.

        Труднее всего было осознавать, что ты – как пакетик растворимого кофе – одноразовый– отметил солдат.

        Летчик также упомянул, что из 80 выпускавшихся с ним военных в живых осталось лишь около двух десятков. Рассказал украинец и о тяжелых боях, которые вели ВСУ за Изюм и Херсон, упомянув о хорошем качестве комплексов российской противовоздушной обороны.

        https://topcor.ru/30731-ukrainskij-letchik-my-v-boju-kak-odnorazovye-paketiki-kofe.html
        1. Аль Манах
          Аль Манах Сегодня, 16:54
          0
          А у них что, лётчики - солдаты, не офицеры?
      6. Nikolaevich I
        Nikolaevich I Сегодня, 15:47
        +3
        Цитата: dmi.pris1
        .Откуда берутся эти цифры

        Дык, всё подчистят ...что в "отчётность " не очень хорошо будет укладываться !
  2. Konnick
    Konnick Сегодня, 15:24
    +2
    Откуда столько самолетов?!

    Самолеты ладно, откуда летчиков берут?
    И если на территории ДНР пару фоток не помешало бы, а то верить Конашенкову перестали.
    1. Jackyun
      Jackyun Сегодня, 15:33
      -1
      А кто Вам сказал, что в самолётах украинцы сидят?
    2. советник 2 уровня
      советник 2 уровня Сегодня, 15:33
      +2
      технологию клонирования на Западе, похоже освоили.. "Тарас-0153-"к бою готов"
    3. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 15:34
      +1
      Наоборот,летчиков там полно.Во всяком случае было год назад..работа в "летном составе" довольно коротка,и там за последние лет двадцать там подготовлено значительное количество летчиков.Я учитываю отставников.
    4. frruc
      frruc Сегодня, 15:47
      0
      Konnick ....Самолеты ладно, откуда летчиков берут?

      Могу предположить- это дембеля повітряних сил зсу и наемники из стран постсоветского пространства.
    5. Тибидох
      Тибидох Сегодня, 15:51
      0
      Цитата: Konnick
      И если на территории ДНР пару фоток не помешало бы

      К сожалению, юридически и фактически "территория ДНР" не равнозначны. Весомая часть территории ДНР находится под контролем "небратьев". Конашенкову веры все меньше, но верить хочется... врагу веры нет вообще.
  3. БойКот
    БойКот Сегодня, 15:28
    +2
    "железнобокие", такое прозвище "музыканты" получили у наших армейцев
    Не разу не слышал, но заимствование у английских протестантов мне не нравится принципиально. В русской истории покопаться лень?
    1. роман66
      роман66 Сегодня, 15:36
      +2
      . В русской истории покопаться лень?

      Опричники? Подходит, вроде
      1. Тибидох
        Тибидох Сегодня, 16:34
        0
        Цитата: роман66
        Опричники?

        Во истину! good
  4. МДП
    МДП Сегодня, 15:28
    +4
    Уже столько сбили, что верится с трудом. Все таки какие-то свидетельства нужны. Немецко-нацистких асов решил переплюнуть?
  5. Владимир М
    Владимир М Сегодня, 15:29
    +4
    Это как же надо было постараться гражданину Конашенкову, что в его сводки не верят не только враги, но и свои.
  6. КошмарИваныч
    КошмарИваныч Сегодня, 15:34
    +1
    Эти СУшки как грибы после дождя растут что-ли.....
  7. Авторитет
    Авторитет Сегодня, 15:36
    +1
    Откуда самолеты?
    Поставки стран НАТО.
    Сколько еще самолетов советского образца могут поставить?
    Около тысячи.
    Откуда летчики?
    Подготовка в странах НАТО.
    При сбитии самолета летчик может катапультироваться. Халявную технику никто не жалеет.
    1. Александр_Александр
      Александр_Александр Сегодня, 16:00
      +2
      Американцы после второй катапульты пилотов на пожизненную пенсию списывают. Ибо там такие перегрузки, что иди как ты отсюда. На войне конечно как на войне, если жив - иди летай. Но думаю, что если летные училища ежегодно выпускают по несколько десятков пилотов, то сколько их там за 30 лет накопилось - тысячи, включая пенсионеров, но на войне как на войне. А самолеты, там ржавый хлам особо и не ремонтируют, на один взлет хватит, главное чтоб БК успел выпустить. Одноразовые самолеты, одноразовые пилоты.
  8. Александр_Александр
    Александр_Александр Сегодня, 15:49
    +5
    Всего в 1992 году в состав ВВС Украины были переданы три воздушные армии, которые включали: - две дивизии (восемь полков) тактических истребителей - 80 МиГ-23МЛ/ МЛД, 240 МиГ-29, 70 Су-27; -две дивизии (пять полков) фронтовых бомбардировщиков -150 Су-24М; - две дивизии (три полка) бомбардировщиков дальней авиации - 30 Ту-16, 30 Ту-22К, 36 Ту-22М2/М3; - три полка разведывательной авиации - 30 Ту-22Р, 15 МиГ-25РБ, 30 Су-17МЗ/М4, 12 Су-24МР; - авиационный полк РЭБ: 35 Як-28; - четыре авиационных центра: 240 МиГ-21БИС, 60 Су-24М, 550 L-39 "Альбатрос"/L-29 "Дельфин". Кроме того, украинская армия получила около 900 вертолетов, в том числе 250 ударных Ми-24В/Ми-24П. в период с конца 90-х годов были сняты с вооружения транспортно-заправочные самолеты Ил-78, истребители МиГ-23 и учебно-тренировочные Ту-134УБЛ. в период с 1996 по 1999 год по соглашению с США 25 ноября 1993 года об уничтожении самолетов дальней авиации, уничтожили 29 стратегических бомбардировщиков (10 Ту-160, 19 Ту-95МС). в 2002-2006 годах в присутствии американских "инспекторов" на АвБ Полтава, Прилуки и Белая Церковь были уничтожены все Ту-22М2 и М3.

    Кроме этого, в мире, если не считать страны вроде КНДР, Китая, Беларуси и Ирана, насчитывается около 600+ самолетов Су-25 и МИГ-29. Сбивать не пересбивать.
  9. Бонифаций
    Бонифаций Сегодня, 16:23
    +2
    поражает одно: СвиноРейх из навоза, что ли строит себе истребители? Почему не наносится удар по аэродромам Укров?

    Что, на космическую разведку ЛА, аэродромной сети Свинорейха не способна Российская спутниковая группировка?
    Куда летят Калибры и Герани???
    иногда наше стратегическое планирование, меня поражает angry
  10. Shamil88
    Shamil88 Сегодня, 16:59
    0
    Судя по количеству сбитых грачей в сводках МО такое ощущение что все авиазаводы мира заняты выпуском этих самолётов, на месте МО вообще не стоит выкладывать эти данные, по любому им никто не верит и не слушают Конашенкова, большинство черпают информацию в ВК и в телеграме, МО стоило бы раз в месяц давать данные и всё.