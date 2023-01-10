Воздушные силы ВСУ потеряли три штурмовика Су-25 при попытке атаковать позиции российских войск - Минобороны

Российские войска продолжают наступление, одновременно нанося удары вглубь обороны противника. Согласно новой сводке Минобороны, в районе Константиновки и Орехова уничтожены два склада ракетно-артиллерийского вооружения, продолжается уничтожение ствольной и реактивной артиллерии в рамках контрбатарейной борьбы.
За минувшие сутки, согласно данным военного ведомства, ВСУ потеряли 12 артиллерийских установок, считая РСЗО, а также две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 и AN/TPQ-36. Одну из них уничтожили в районе Артемовска, другую в районе Дзержинска (Торецка). По уничтоженной артиллерии: под Северском и Авдеевкой прямо на позициях накрыты две гаубицы М777, четыре польские САУ "Краб" отправились в металлолом опять же в районе Северска и Авдеевки, а также Звановки в ДНР. Также среди уничтоженных три гаубицы Д-20, две РСЗО "Град" и одна "Ураган".
Сразу три штурмовика Воздушных сил ВСУ уничтожены нашей истребительной авиацией при попытке атаковать позиции нашей пехоты. Украинские Су-25 упали в районах Ясеновое, Пушкино и Максимильяновка, все на территории ДНР. Подробностей никаких, но будем считать, что пилоты погибли, так как по последним данным, поступающим с передовой, украинская авиация работает на предельно низких высотах, опасаясь российской ПВО. Как правило, сбитые пилоты не успевают катапультироваться.
Основные боевые действия сейчас идут на Донецком (Артемовском) направлении, где штурмовые группы ЧВК "Вагнера" взяли в полукольцо Соледар и окружают Артемовск. Бои идут ожесточенные, но "железнобокие", такое прозвище "музыканты" получили у наших армейцев, по-прежнему идут вперед, перемалывая ВСУ. Минобороны сообщает об успешных наступательных действиях и нанесенном поражении подразделениям 57-й и 59-й мотопехотных бригад ВСУ.
Еще одно направление, где наши медленно, но верно продолжают продвигаться вперед - это Харьковское или Купянское и Красно-Лиманское. По информации с передовой, в район Сватово-Кременной командование ВСУ перебросило резервы, отправив основные части в район Артемовска. Новоприбывшие решили, что они герои и поперли в атаку на наши позиции, попав в огневой мешок. По данным Минобороны, общие потери только убитыми на этом направлении превысили 60 человек, раненых никто не считал.
На Южно-Донецком направлении в результате комплексного огневого поражения подразделений противника в районах населенных пунктов Пречистовка и Золотая Нива Донецкой Народной Республики уничтожено более 20-ти украинских военнослужащих и три пикапа
- добавили в Минобороны.