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Минэнерго РФ: Принимаются дополнительные меры для противодействия ограничению цен на российскую нефть

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Минэнерго РФ: Принимаются дополнительные меры для противодействия ограничению цен на российскую нефть

В Министерстве энергетики России заявили, что ведомство будет проводить постоянный мониторинг нефтяных цен и дисконта этих на российскую нефть с общемировыми и при необходимости будут приняты дополнительные меры для минимизации разницы в цене.


Детали того, как это будет проходить и результаты мониторинга будут опубликованы в ближайшее время, отметили в министерстве.
Эта работа позволит вовремя реагировать на слишком сильные ценовые расхождения, считают в Минэнерго.

В энергетическом ведомстве также подчеркнули, что Запад своим незаконным, искусственным вмешательством в рыночные механизмы ставит под угрозу мировую энергетическую безопасность и стабильность. Для исправления данного положения потребуются усилия всех
ответственных стран, добавили в Минэнерго РФ.

Напомним, что в сентябре 2022 года западные страны договорились ввести лимит на российскую нефть, чтобы лишить Москву высоких доходов. А с 5 декабря запрет вступил в силу.

В ведомстве также сообщили, что в ближайшее время будет опубликована информация относительно применения указа президента РФ об ответных мерах на введение Западом лимита цен. При этом в министерстве отметили, что сотрудничество с трейдерами, соблюдающими ограничение цен на российскую нефть, будет прекращено в любом виде.
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3 комментария
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  1. ASAD
    ASAD Сегодня, 17:13
    +1
    Индия уже заявила что присоединится к потолку цен если цена Российской нефти превысит 60 зелёных.
  2. Canecat
    Canecat Сегодня, 17:24
    0
    "Друзьям" будут гнать по потолку, а "недругам" ... тоже будут гнать. Проходили уже...
  3. Погоны
    Погоны Сегодня, 17:28
    0
    Цитата: ASAD
    Индия уже заявила что присоединится к потолку цен если цена Российской нефти превысит 60 зелёных.


    Очередная победа.