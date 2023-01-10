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СБУ направила в суд обвинительный акт против митрополита Винницкой епархии канонической православной церкви Украины

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СБУ направила в суд обвинительный акт против митрополита Винницкой епархии канонической православной церкви Украины

Лица заретушированы самой СБУ



Служба безопасности Украины направила в суд обвинительный акт в рамках уголовного дела, возбужденного против митрополита Винницкой епархии Украинской православной церкви Ионафана.

Священнослужителя канонической православной церкви страны обвиняют в распространении среди прихожан церкви "пропагандистских листовок, в которых содержались призывы к захвату власти и изменению действующих границ Украины". По этим обвинениям митрополиту грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет.

В ноябре прошлого года в доме Ионафана проводились обыски, в ходе которых сотрудниками СБУ были обнаружены "печатные материалы пророссийского содержания", а также различная литература, считающаяся украинскими властями "пропагандистской". Митрополита обвинили в поддержке действий военного и политического руководства Российской Федерации в рамках проведения спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины.

Среди обнаруженных украинскими спецслужбами документов упоминается листовка, озаглавленная "Донбасс-Россия", брошюра с молитвой за здравие президента России, а также портрет патриарха Московского и Всея Руси Кирилла.

Митрополит Ионафан не признает предъявленных ему СБУ обвинений и называет их провокацией.

Также сообщается о лишении президентом Украины Зеленским гражданства ряда представителей Украинской православной церкви. Соответствующий указ глава киевского режима подписал 7 января, в день одного из главных православных праздников - Рождества.
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Использованы фотографии:
Служба безопасности Украины
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4 комментария
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  1. frruc
    frruc Сегодня, 15:57
    0
    Священнослужителя канонической православной церкви страны обвиняют в распространении среди прихожан церкви "пропагандистских листовок....

    Паранойя пробила дно. Это больше похоже на агонию режима сатанистов.
  2. Василенко Владимир
    Василенко Владимир Сегодня, 16:03
    +1
    интересно, костры инквизиции будут?
  3. rotkiv04
    rotkiv04 Сегодня, 16:18
    0
    Зеленский это сатана в человеческом обличии, его место на осиновом колу
  4. APASUS
    APASUS Сегодня, 16:32
    0
    Сатанисты уже не только против веры ,они уже митрополита хотят репрессировать.
    Сожгут или не сожгут ?