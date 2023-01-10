СБУ направила в суд обвинительный акт против митрополита Винницкой епархии канонической православной церкви Украины

Лица заретушированы самой СБУ

Служба безопасности Украины направила в суд обвинительный акт в рамках уголовного дела, возбужденного против митрополита Винницкой епархии Украинской православной церкви Ионафана.Священнослужителя канонической православной церкви страны обвиняют в распространении среди прихожан церкви "пропагандистских листовок, в которых содержались призывы к захвату власти и изменению действующих границ Украины". По этим обвинениям митрополиту грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет.В ноябре прошлого года в доме Ионафана проводились обыски, в ходе которых сотрудниками СБУ были обнаружены "печатные материалы пророссийского содержания", а также различная литература, считающаяся украинскими властями "пропагандистской". Митрополита обвинили в поддержке действий военного и политического руководства Российской Федерации в рамках проведения спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины.Среди обнаруженных украинскими спецслужбами документов упоминается листовка, озаглавленная "Донбасс-Россия", брошюра с молитвой за здравие президента России, а также портрет патриарха Московского и Всея Руси Кирилла.Митрополит Ионафан не признает предъявленных ему СБУ обвинений и называет их провокацией.Также сообщается о лишении президентом Украины Зеленским гражданства ряда представителей Украинской православной церкви. Соответствующий указ глава киевского режима подписал 7 января, в день одного из главных православных праздников - Рождества.