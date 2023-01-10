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ВМС Греции готовятся начать учения, в сценарии которых значится «возвращение захваченных противником территорий»

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ВМС Греции готовятся начать учения, в сценарии которых значится «возвращение захваченных противником территорий»

В то время как Анкара уже не в первый раз призывает Афины «вести себя прилично» и избегать провокаций, Греция продолжает заявлять о готовности разместить вооружение на островах в Эгейском море. Греческие СМИ сообщают, что 18 января в Эгейском море ВМС страны проведут военно-морские учения «Молния».


Сообщается, что в военно-морских учениях будут задействованы фрегаты, ракетные катера, подводные лодки, авиация и элитные подразделения морской пехоты. Сценарий учения связывается с защитой энергетических установок и платформ по добыче углеводородов, а также «защиты от атак вражеских флотов и возвращение захваченных противником территорий».

Последние несколько определений вызвали изрядное раздражение у Турции. В турецкой экспертной среде посчитали, что это может быть угрозой для Северного Кипра и для территорий самой Турции на востоке Средиземноморья.

В греческих новостях говорится, что «Молния» — это «ответ на провокации Анкары» и демонстрация того, что любое движение Турции в море, разделяющем две страны, находится «под пристальным вниманием» ВМС Греции.

Территориальные права в Эгейском море уже долгое время являются предметом разногласий между этими двумя странами. Президент Реджеп Тайип Эрдоган часто предостерегает Грецию от провокаций на море.

Эрдоган сказал, что недавнее испытание баллистической ракеты, проведенное Турцией, «напугало» Афины. В октябре Турция провела испытательный пуск баллистической ракеты малой дальности «Тайфун». Ракета может поразить цель на расстоянии более 500 км.

Турция и Греция расходятся во мнениях по нескольким вопросам, включая конкурирующие претензии на юрисдикцию в Восточном Средиземноморье, перекрывающиеся претензии на их континентальные шельфы, морские границы, воздушное пространство, энергетику, этнически разделенный остров Кипр, статус островов в Эгейском море.

Отношения ухудшились после того, как Эрдоган сказал, что Мицотакис для него «больше не существует», когда премьер-министр Греции лоббировал блокировку продаж истребителей F-16 Турции во время визита в Соединенные Штаты, несмотря на то, что ранее договорился с Эрдоганом о партнёрстве. В мае Эрдоган разорвал отношения с Мицотакисом и объявил все остальные каналы связи между странами закрытыми.

В военном плане дошло даже до того, что греческие катера береговой охраны открывали огонь по грузовому судну, которое, как было заявлено, нарушили греческие территориальные воды. Судно оказалось турецким.
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9 комментариев
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  1. HAM
    HAM Сегодня, 16:22
    +2
    "Вы ещё подеритесь,горячие .....парни!"@
    1. Mitos
      Mitos Сегодня, 16:38
      +2
      Грекам бы для начала мусор с берега убрать после "удачной" высадки черных полковников. Пока на Кипре англо база, ему не светит свобода.
    2. Andy_nsk
      Andy_nsk Сегодня, 16:41
      +3
      "Вы ещё подеритесь,горячие .....парни!"@

      У греков нет и никогда не было стальных феберже, не рискнут. А я бы не пожалел денег на поп-корн ради такого зрелища!
  2. notingem
    notingem Сегодня, 16:23
    +1
    Греки пусть и не пытаются. Турки сильнее.Брюссель озаботится
  3. APASUS
    APASUS Сегодня, 16:23
    0
    Решать проблемы Греции и Турции ,во внутренней структуре НАТО ,все сложнее и сложнее.Вопрос рычагов встает все острее. Учитывая заинтересованность некоторых стран в конфликте ,можно ждать военного сражения .
  4. Василенко Владимир
    Василенко Владимир Сегодня, 16:25
    0
    возвращение захваченных противником территорий
    понеслась по кочкам, кто следующий?
  5. Касатик
    Касатик Сегодня, 17:01
    -2
    Было бы отлично! Греки получили бы очень быстро, Эрдоган уже сказал: Бить буду аккуратно, но сильно!. Шансов у потомков еллин, которые по сути - те же албанцы, выдающие себя за христиан, никаких. Короче, у Султана есть прекрасный шанс поставить греков в стойло, откуда они по недосмотру выскочили. Точнее, их Россия оттуда спасла, но они теперь выслали почти всех наших дипломатов и снабжают ВСУ оружием. Ну чтобы нас меньше стало, если кто не понял.
    1. СергейАлександрович
      СергейАлександрович Сегодня, 17:32
      0
      Советская Россия увы, оказывала помощь туркам в их войне с греками 1919-22 годов. Хоть бы кто-нибудь попытался объяснить, зачем это делалось?
  6. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 17:04
    0
    Мне одному показалось ,что греки Аврору спёрли? lol drinks