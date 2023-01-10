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Столтенберг: Евросоюз и НАТО должны усиливать военную помощь Киеву даже ценой своих арсеналов

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Столтенберг: Евросоюз и НАТО должны усиливать военную помощь Киеву даже ценой своих арсеналов

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг провел сегодня в Брюсселе пресс-конференцию, посвященную подписанной Евросоюзом и Североатлантическим альянсом третей совместной декларации о сотрудничестве.


Глава альянса назвал этот документ очень важным для укрепления Евро-Атлантической безопасности, особенно на фоне российской военной спецоперации на Украине и нарастающего противостояния Запада с Китаем. Столтенберг считает, что сейчас как никогда возросла угроза странам НАТО и Европы, в частности, исходящая от «авторитарных сил». При этом альянс признает право европейских стран на создание собственных военных коалиций, которые, тем не менее, «будут совместимы с НАТО и дополнят возможности» организации в деле коллективной защиты критической инфраструктуры в регионе и «предотвращения иностранного вмешательства».

Столтенберг отметил, что партнерство НАТО и ЕС «станет еще более важным, как только Финляндия и Швеция станут полноправными членами НАТО», и что «с их вступлением НАТО будет защищать 96% граждан в Европейском Союзе и большую долю его территории, чем когда-либо прежде».

Говоря о необходимости продолжения оказания военной помощи Украине, генсек призвал ЕС объединить усилия с НАТО в поддержке Киева.

Мы должны и дальше усиливать нашу помощь Украине

— подчеркнул Столтенберг.

При этом глава военного блока констатировал, что продолжающаяся военная помощь Киеву со стороны Европейского союза и НАТО привела к истощению военных запасов государств-членов ЕС и Североатлантического альянса. Но это не означает, что западные союзники должны прекратить поставлять Украине оружие, даже ценой изъятия его из собственных арсеналов, уверен Столтенберг.

Генсек добавил, что Евросоюз и НАТО координируют совместные усилия, чтобы нарастить производство вооружений. При этом Столтенберг умалчивает, что производство в основном наращивают предприятия оборонного комплекса США.

Вашингтон одновременно стремится ослабить экономику Европы, при этом понуждая страны Старого Света отдавать, что называется, последнее из наличествующих запасов вооружений Киеву. Естественно, расчет делается на то, что восполнять его европейцы будут американским оружием.
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Использованы фотографии:
Сайт НАТО
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16 комментариев
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  1. Uprun
    Uprun Сегодня, 16:02
    0
    Чудный договор..., страны наты договорились со странами ЕС, которые в нате....чудный договор...., хотя что можно ожидать от стоптанного, который уже без пяти минут банкир.
    1. Татьяна
      Татьяна Сегодня, 16:48
      0
      Столтенберг: Евросоюз и НАТО должны усиливать военную помощь Киеву даже ценой своих арсеналов.

      Глава НАТО Столтенберг как представитель самого богатого семейного клана банкиров и ВПК Норвегии по прозвищу "Норвежские Кеннеди", ( клана, который сказочно разбогател во время ВМВ на стороне гитлеровской Германии и который сейчас верой и правдой служит национальным интересам США и своему семейству) вместе с ВОРОВКОЙ из бюджета ЕС Урсулой фон дер Ляйен успешно грабят и порабощают страны Евросоюза Вашингтоном, набивая при этом до верху и свои собственные бездонные коррумпированные карманы.
  2. lubesky
    lubesky Сегодня, 16:03
    +1
    Ещё бы! Такая возможность повоевать с Россией чужими руками. Арсеналы нафик не нужны, сами то европейцы воевать с русскими не хотят!
    1. Prjanik
      Prjanik Сегодня, 16:39
      0
      Интересно, на что они рассчитывают после утилизиции их арсеналов вместе с бандеровским мясом? Что мы им это не припомним или что во власти их к тому времени не будет и это станет чужой проблемой
  3. tihonmarine
    tihonmarine Сегодня, 16:03
    +1
    Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг провел сегодня в Брюсселе пресс-конференцию, посвященную подписанной Евросоюзом и Североатлантическим альянсом третей совместной декларации о сотрудничестве.

    Урсула фон дер Ляйен в феврале собралась посетить Киев. Зеленскому понадобился гинеколог?
    Дуда предложил Украине приютить её культурные ценности. Шольц спохватился и предложил взять на хранение чернозём. Голландский Рютте – проституток. Испанский Санчес пошёл в отказ, сказал, что ему Шария хватает, у которого и так подгорает по семь раз на дню.
  4. Wedmak
    Wedmak Сегодня, 16:09
    0
    даже ценой изъятия его из собственных арсеналов

    Демилитаризация Украины случайным образом перекинулась на Европу. Давайте, давайте... потом европейцев без масла и жарки съест дядя Сэм.
    1. AlexGa
      AlexGa Сегодня, 17:02
      0
      Да, очень похоже что ЕС и НАТО пошли к закату. Конечно, быстро это не произойдет.
  5. VicVic
    VicVic Сегодня, 16:11
    +1
    Этот СтолБ-Тенберг может усилить помощь куеву не только ценой арсеналов, но и ценой собственных причиндалов, а лучше ценой своей жизни.
  6. Андрей Москвин
    Андрей Москвин Сегодня, 16:17
    +1
    У кого из стран Запада нарастает противостояние с Китаем, кроме США?
    И вообще, было ли оно у кого-нибудь, кроме Штатов?
    1. Wedmak
      Wedmak Сегодня, 16:21
      +1
      Без штатов противостояния вообще было меньше в разы. Но это не точно. Еще Британия есть, тоже любитель пакостить по всякому.
      1. notingem
        notingem Сегодня, 16:45
        0
        Британия не любитель гадить она профи причем в тяжелом весе "навоз"
      2. Osipov9391
        Osipov9391 Сегодня, 16:55
        0
        Это так. Британия то есть.
        Но чтобы ее делать бронемашины или зенитные ракеты нужно купить железную руду в Австралии,
        редкоземельные металлы и палладий в ЮАР , алюминий в Южной Америке.
        Потому что своих ресурсов мало для этого.

        А вот у США проблем с этим нет никаких - есть все.
        Ежели чего-то не хватит , то даст соседняя Канада богатая всеми металлами.
  7. APASUS
    APASUS Сегодня, 16:30
    0
    Серьезная финансовая помощь Украине от НАТО , уже может не сыграть роль вообще. Украина потеряла возможность возобновлять человеческий ресурс для ВСУ . Ресурс подходит,а дальше НАТО может только принимать участие своими войсками ,а это уже мировая война,которая не входит в планы Столтенберга
    1. Osipov9391
      Osipov9391 Сегодня, 16:48
      +1
      Да что Вы говорите?!
      Там еще не один миллион мужчин в этой Украине призывных параметров наберется.
      С мотивацией или хотя-бы за деньги.
      Пусть там даже 25-30 миллионов населения осталось.
      Допустим годными к службе 10% из них. Это 2.5-3 миллиона человек.
      Ну пусть даже половина от них может взять в руки оружие и пройти подготовку.

      Миллион-двести или полтора миллиона человек в дополнении к существующим 700-800 тысячам
      это что, мало ?

      Учитывая что каждая страна НАТО уже берет на подготовку от 5 до 20 тысяч человек.
  8. rocket757
    rocket757 Сегодня, 16:40
    0
    Столтенберг: Евросоюз и НАТО должны усиливать военную помощь Киеву даже ценой своих арсеналов
    Говорящая голова пожелала стать указующим перстом...
  9. Osipov9391
    Osipov9391 Сегодня, 16:52
    0
    Основной поставщик всего этого добра на Украину это Соединенные Штаты.
    Именно они. Процентов 70-75 из поставок оружия западного производства приходится
    на США.
    Во-первых там огромные складские запасы различного вооружения.
    Во-вторых там почти полностью локализовано производство ВПК.

    Страны ЕС конечно что-то подкидывают. Но их производство не идет в сравнение с
    американским.
    По сырью они почти полностью зависят от зарубежных поставок.
    Только страны Скандинавии обеспечивают их металлами главным образом.