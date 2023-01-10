Столтенберг: Евросоюз и НАТО должны усиливать военную помощь Киеву даже ценой своих арсеналов.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг провел сегодня в Брюсселе пресс-конференцию, посвященную подписанной Евросоюзом и Североатлантическим альянсом третей совместной декларации о сотрудничестве.
Глава альянса назвал этот документ очень важным для укрепления Евро-Атлантической безопасности, особенно на фоне российской военной спецоперации на Украине и нарастающего противостояния Запада с Китаем. Столтенберг считает, что сейчас как никогда возросла угроза странам НАТО и Европы, в частности, исходящая от «авторитарных сил». При этом альянс признает право европейских стран на создание собственных военных коалиций, которые, тем не менее, «будут совместимы с НАТО и дополнят возможности» организации в деле коллективной защиты критической инфраструктуры в регионе и «предотвращения иностранного вмешательства».
Столтенберг отметил, что партнерство НАТО и ЕС «станет еще более важным, как только Финляндия и Швеция станут полноправными членами НАТО», и что «с их вступлением НАТО будет защищать 96% граждан в Европейском Союзе и большую долю его территории, чем когда-либо прежде».
Говоря о необходимости продолжения оказания военной помощи Украине, генсек призвал ЕС объединить усилия с НАТО в поддержке Киева.
Мы должны и дальше усиливать нашу помощь Украине
— подчеркнул Столтенберг.
При этом глава военного блока констатировал, что продолжающаяся военная помощь Киеву со стороны Европейского союза и НАТО привела к истощению военных запасов государств-членов ЕС и Североатлантического альянса. Но это не означает, что западные союзники должны прекратить поставлять Украине оружие, даже ценой изъятия его из собственных арсеналов, уверен Столтенберг.
Генсек добавил, что Евросоюз и НАТО координируют совместные усилия, чтобы нарастить производство вооружений. При этом Столтенберг умалчивает, что производство в основном наращивают предприятия оборонного комплекса США.
Вашингтон одновременно стремится ослабить экономику Европы, при этом понуждая страны Старого Света отдавать, что называется, последнее из наличествующих запасов вооружений Киеву. Естественно, расчет делается на то, что восполнять его европейцы будут американским оружием.