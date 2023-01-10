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«Охота» на линкор «Бисмарк»: серьёзная ошибка британского флота

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«Охота» на линкор «Бисмарк»: серьёзная ошибка британского флота

Немецкий линкор «Бисмарк» стал одним из самых известных кораблей времен Второй Мировой войны.


Восемь 380-мм пушек SKC-34, стоявшие на вооружении судна, позволяли ему на равных вести бой с любым линейным кораблем, а скорость в 30,1 узлов на то время была одним из лучших в мире значений для кораблей данного класса.

Естественно, «немецкий морской монстр» был заветной целью для флотов стран, воюющих с нацистской Германией. При этом, как ни парадоксально, «непобедимый» линкор был потоплен в ходе своего первого рейда.

Уничтожить грозное судно удалось Королевскому флоту Великобритании. Однако в ходе морской операции англичане допустили серьёзную ошибку, за которую им пришлось серьезно поплатиться.

18 мая 1941 года тяжелый крейсер «Принц Ойген» и линкор «Бисмарк» отправились на рейд, в ходе которого они через Датский пролив должны были выйти в Атлантический океан для совершения атак на корабли британского торгового флота.

Уже 22 мая самолет-разведчик английских ВВС засек немецкие корабли недалеко от норвежского Бергена. Британские адмиралы точно идентифицировали «Бисмарка» и отправили на «охоту» за ним линкор «Принц Уэльский» и линейный крейсер «Худ».

«Встреча» британского и немецкого флотов состоялась ранним утром 24 мая в Датском проливе.

Вышеупомянутой роковой ошибкой британских моряков стало то, что они приняли крейсер «Принц Ойген», который шел первым, за «Бисмарка», на которого и была открыта охота.

Оба корабля атаковали немецкий крейсер, дав возможность линкору беспрепятственно нанести ответный удар из всех орудий. Экипаж «Принца Уэльского» позднее осознал ошибку, переключившись на второй немецкий корабль, в то время, как «Худ» продолжил неистово атаковать вражеский крейсер.

После пятого залпа «Бисмарка» по «Худу» раздался страшный взрыв. Флагман британского флота практически раскололся пополам и пошел на дно. Из 1417 человек экипажа удалось спаси лишь троих.

Впрочем, в этой схватке получил повреждения и «Бисмарк». Уже 26 мая, он был обнаружен и всё-таки потоплен британскими торпедоносцами.

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5 комментариев
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  1. Cartalon
    Cartalon Сегодня, 17:11
    0
    По охоте за Бисмарком есть цикл передач, с Ф. Лисицыным, куда как подробнее и интереснее.
    https://youtu.be/LsLiQ_oEwpY
  2. Товарищ
    Товарищ Сегодня, 17:23
    0
    18 мая 1941 года тяжелый крейсер «Принц Ойген» и линкор «Бисмарк» отправились на рейд

    После слов
    на рейд

    с автором всё стало ясно.
    У многих в детстве была "Книга будущих адмиралов", так там уровень изложения гораздо выше, чем в этой "статье".
  3. Пане Коханку
    Пане Коханку Сегодня, 17:24
    0
    Уже 26 мая, он был обнаружен и всё-таки потоплен британскими торпедоносцами.

    Хм... Топила, вообще-то, целая эскадра... А по большому счету, несколько соединений. Грубая описка.stop
  4. Shumi2010
    Shumi2010 Сегодня, 17:26
    0
    В "Технике Молодежи" году этак 89-м классная статья про эту охоту была!
  5. фа2998
    фа2998 Сегодня, 17:28
    0
    Особенных ошибок у англичан я тут не вижу. Уничтожили самых мощный корабль врага.Поход был первый и последний. НЕДЕЛЮ.
    То что англичане потеряли "Худ"-так он КРЕЙСЕР. Да у Англии крупных кораблей много,а немцы потеряли единственный современный линкор. hi