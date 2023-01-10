«Охота» на линкор «Бисмарк»: серьёзная ошибка британского флота

Немецкий линкор «Бисмарк» стал одним из самых известных кораблей времен Второй Мировой войны.
Восемь 380-мм пушек SKC-34, стоявшие на вооружении судна, позволяли ему на равных вести бой с любым линейным кораблем, а скорость в 30,1 узлов на то время была одним из лучших в мире значений для кораблей данного класса.
Естественно, «немецкий морской монстр» был заветной целью для флотов стран, воюющих с нацистской Германией. При этом, как ни парадоксально, «непобедимый» линкор был потоплен в ходе своего первого рейда.
Уничтожить грозное судно удалось Королевскому флоту Великобритании. Однако в ходе морской операции англичане допустили серьёзную ошибку, за которую им пришлось серьезно поплатиться.
18 мая 1941 года тяжелый крейсер «Принц Ойген» и линкор «Бисмарк» отправились на рейд, в ходе которого они через Датский пролив должны были выйти в Атлантический океан для совершения атак на корабли британского торгового флота.
Уже 22 мая самолет-разведчик английских ВВС засек немецкие корабли недалеко от норвежского Бергена. Британские адмиралы точно идентифицировали «Бисмарка» и отправили на «охоту» за ним линкор «Принц Уэльский» и линейный крейсер «Худ».
«Встреча» британского и немецкого флотов состоялась ранним утром 24 мая в Датском проливе.
Вышеупомянутой роковой ошибкой британских моряков стало то, что они приняли крейсер «Принц Ойген», который шел первым, за «Бисмарка», на которого и была открыта охота.
Оба корабля атаковали немецкий крейсер, дав возможность линкору беспрепятственно нанести ответный удар из всех орудий. Экипаж «Принца Уэльского» позднее осознал ошибку, переключившись на второй немецкий корабль, в то время, как «Худ» продолжил неистово атаковать вражеский крейсер.
После пятого залпа «Бисмарка» по «Худу» раздался страшный взрыв. Флагман британского флота практически раскололся пополам и пошел на дно. Из 1417 человек экипажа удалось спаси лишь троих.
Впрочем, в этой схватке получил повреждения и «Бисмарк». Уже 26 мая, он был обнаружен и всё-таки потоплен британскими торпедоносцами.