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В России федеральные торговые сети вчетверо снизили наценки на социально значимые продукты

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В России федеральные торговые сети вчетверо снизили наценки на социально значимые продукты

Российские федеральные торговые сети в 2022 году в четыре раза - с 22 до 5,5 процентов снизили действующие наценки на продукты, относящиеся к социально значимым категориям.


Как сообщает глава Федеральной антимонопольной службы Максим Шаскольский, четырехкратное снижение наценки поддержали 79 региональных торговых сетей. К социально значимым продуктам относятся некоторые сорта хлеба, пшеничная мука, растительное масло, сахар, соль, молоко, крупа разных видов, макароны, некоторые овощи и фрукты, а также другие продукты питания. На продукты, относящиеся к этим категориям, представители торговых сетей пообещали не поднимать наценку выше пяти процентов.

В министерстве сельского хозяйства ранее предупреждали о возможности нового соглашения, предусматривающего введение заморозки цен в случае резкого роста, превышающего 53 рубля за килограмм оптовых расценок в течение первого квартала 2023 года.

Также в ведомстве заявили о стабильности внутреннего рынка сахара в стране, а также о готовности ввести дополнительное регулирование в виде ограничения максимальной цены в случае, если возникнет такая необходимость.

Кроме того, ведется работа по снижению цен на лекарственные препараты, входящие в перечень жизненно необходимых. Пересмотрены цены на 14 тысяч наименований, на 7 из которых цены снизили в среднем на 35 %.
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8 комментариев
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  1. Комментарий был удален.
    1. Комментарий был удален.
  2. Ulan.1812
    Ulan.1812 Сегодня, 16:49
    +4
    Это же насколько они задирают цены, если снизив в три раза, это всё равно им выгодно.
    1. Vyacheslav P
      Vyacheslav P Сегодня, 16:55
      +6
      снизили действующие НАЦЕНКИ, а не цены. Поэтому и незаметно)))
    2. balabol
      balabol Сегодня, 17:03
      +1
      Во-первых, по тексту не втрое а на 1/3 (Пересмотрены цены на 14 тысяч наименований, на 7 из которых цены снизили в среднем на 35 %).
      Во-вторых, это на 7 из 14000 товаров, те 1/2000 от ассортимента. Например, старая товарная позиция на кофе, помните, он в феврале 2022 подрос вдвое из расчета 140 руб/доллар. Вот теперь его на треть скинули и все равно в прибыли.
  3. Макс1995
    Макс1995 Сегодня, 16:50
    -1
    То есть в начале года наваривались как следует на бедных и пенсионерах, а в конце уже так себе, слегка.
    Работа ведется...
    А по жизненно -необходимых, вроде писали, основная проблема - что их нет иногда... а не " Пересмотрены цены"...
  4. Комментарий был удален.
  5. Аль Манах
    Аль Манах Сегодня, 17:14
    -1
    Жаль, что у нас в Крыму нет этих федеральных торговых сетей.
  6. фа2998
    фа2998 Сегодня, 17:18
    0
    Новость конечно хорошая,для провласных СМИ. Но наценка--это не главное.Сами товары дорожают.
    Для того же хлеба-наценка и мука это мелочи.Там большие расходы на энергоносители-электричество((где и газ) для пекарней и ГСМ.-логистика.
    И еще.От сетевых магазинов хозяева требуют прибыль.Значит те товары что значатся в списке будут закупаться минимально.Зато вместо простого хлеба(кирпичики без упаковки) будут "премиальные" сорта.Вместо простого молока,в мягких упаковках будут тетрапаки "повышенной жирности".
    Уже сейчас процесс идет,а сетевые магазины занимают монопольное положение. hi
  7. Telur
    Telur Сегодня, 17:20
    +2
    Покажите мне эти волшебные магазины !!!
    В наших изменения цен не наблюдается :(
  8. МЮД
    МЮД Сегодня, 17:23
    0
    Только, что ходил, купил хлеб и батон. Как стоили они в прошлом году 64 руб., столько же и отдал сегодня. Не знаю, что они там снизили, я не ощутил.