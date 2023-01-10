В России федеральные торговые сети вчетверо снизили наценки на социально значимые продукты

Российские федеральные торговые сети в 2022 году в четыре раза - с 22 до 5,5 процентов снизили действующие наценки на продукты, относящиеся к социально значимым категориям.Как сообщает глава Федеральной антимонопольной службы Максим Шаскольский, четырехкратное снижение наценки поддержали 79 региональных торговых сетей. К социально значимым продуктам относятся некоторые сорта хлеба, пшеничная мука, растительное масло, сахар, соль, молоко, крупа разных видов, макароны, некоторые овощи и фрукты, а также другие продукты питания. На продукты, относящиеся к этим категориям, представители торговых сетей пообещали не поднимать наценку выше пяти процентов.В министерстве сельского хозяйства ранее предупреждали о возможности нового соглашения, предусматривающего введение заморозки цен в случае резкого роста, превышающего 53 рубля за килограмм оптовых расценок в течение первого квартала 2023 года.Также в ведомстве заявили о стабильности внутреннего рынка сахара в стране, а также о готовности ввести дополнительное регулирование в виде ограничения максимальной цены в случае, если возникнет такая необходимость.Кроме того, ведется работа по снижению цен на лекарственные препараты, входящие в перечень жизненно необходимых. Пересмотрены цены на 14 тысяч наименований, на 7 из которых цены снизили в среднем на 35 %.