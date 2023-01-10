Замглавы МИД РФ: Укрепление российско-азиатских отношений - главный политический и экономический кошмар для Запада

Сотрудничество со странами региона развивается по широкому спектру направлений. Это торгово-экономические и инвестиционные связи, совместные инфраструктурные проекты, взаимодействия в области энергетического и продовольственного обеспечения. Наши азиатские партнёры также ценят вклад России в сферах противодействия новым вызовам и угрозам, в том числе в борьбе с терроризмом, незаконным оборотом наркотиков, трансграничной преступностью, а также укрепление их обороноспособности. Также успешно реализуются гуманитарные проекты в сфере образования, туризма и здравоохранения

Замглавы МИД РФ Андрей Руденко высказался по поводу укрепления российско-азиатских отношений. По его мнению, это является на сегодняшний день главным политическим и экономическим кошмаром для Запада, чья политика направлена на антироссийскую риторику и сдерживание развития России. Как уточнил дипломат, США и их западным союзникам всё труднее и труднее противостоять данному процессу, ввиду того, что большинство стран региона не желают следовать правилам игры, навязываемым Западом.– отметил Руденко.В то же время, в интервью газете «Известия» , заместитель главы российского внешнеполитического ведомства рассказал и о наращивании кооперации с азиатскими государствами в рамках многосторонних механизмов, таких как Шанхайская организация сотрудничества (ШОС), Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН). Крайне важно и дальше продолжать работу по переориентации бизнеса с западного направления на рынки азиатских государств, добавил он.В этом контексте, коснулся Андрей Руденко и темы двусторонних отношений РФ с КНР, которые связывают не только торговля и энергоресурсы, но и другие области, например, сельское хозяйство. Стремительными темпами наращивается экспорт российских морепродуктов, говядины, птицы, молочных изделий, гороха, люцерны и пшеницы на китайский рынок. Также зафиксирован рост поставок металлургической и химической продукции, чёрных, цветных металлов и удобрений в Китай.Индия и РФ, по словам российского дипломата, развивает тесное сотрудничество в области атомной энергетики, в частности, в том, что касается сдачи в эксплуатацию энергоблоков индийской АЭС «Куданкулам». Тесно кооперируют страны и в области фармакологии.В завершении Руденко упомянул и о перспективах расширения сотрудничества в рамках межгосударственного объединения Бразилии, России, Индии, КНР и ЮАР (БРИКС). Всё это чётко указывает на то, что страны Азии прилагают всё больше усилий, направленных на проведение самостоятельной внешней политики, в целях противостояния «однополярной западной гегемонии».