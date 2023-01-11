На испытаниях и в строю. Мировой прогресс в области гиперзвуковых вооружений

Старт ракеты с боевым блоком "Авангард". Фото Минобороны РФ
В последние годы в области боевых гиперзвуковых ракетных комплексов наблюдается значительный прогресс. Ведущие страны завершили эксперименты и исследования, а также создали и приняли на вооружение несколько подобных систем с особыми боевыми возможностями. Другие армии стараются не отставать. Они тоже разрабатывают аналогичные комплексы и планируют развернуть их в обозримом будущем.
Лидеры прогресса
Мировым лидером в деле разработки, производства и внедрения гиперзвуковых вооружений является Россия. После нескольких десятилетий исследований и экспериментов, к середине десятых годов наша промышленность разработала и вывела на испытания сразу несколько перспективных ракетных комплексов. По результатам проведенных испытаний они были рекомендованы к принятию на вооружение, и в течение нескольких последних лет поставляются в войска.
Так, в конце 2017 г. началось опытно-боевое дежурство первого подразделения на самолетах МиГ-31К, вооруженных гиперзвуковой аэробаллистической ракетой «Кинжал». Это оружие показало себя с лучшей стороны, в результате чего его приняли на вооружение и довели до полноценной эксплуатации. При этом увеличилось число ракет и носителей в строю и на дежурстве. В частности, «Кинжал» интегрировали в комплекс вооружений дальнего бомбардировщика Ту-22М3.
Пуск корабельного "Циркона". Фото Минобороны РФ
В конце 2019 г. до боевого дежурства довели второй отечественный гиперзвуковой комплекс – «Авангард», предназначенный для ракетных войск стратегического назначения. Первым такое оружие получил один из полков Домбаровской дивизии РВСН. Сообщалось о планах перевооружения других частей и соединений.
В прошлом году завершились разработка и испытания перспективной гиперзвуковой ракеты «Циркон», предназначенной для военно-морского флота. Промышленность освоила серийное производство таких изделий и начала поставлять их ВМФ. Кроме того, начато развертывание ракет на штатных носителях и полноценная эксплуатация. Так, в первых числах января фрегат «Адмирал Горшков» впервые отправился в поход с гиперзвуковым оружием на борту.
Российская армия не только первой получила гиперзвуковое оружие, но и первой применила его за пределами полигонов. Так, в прошлом году ракеты «Кинжал» несколько раз использовались для поражения украинских объектов. В частности, такое изделие, благодаря высоким летным характеристикам, смогло уничтожить заглубленный защищенный склад боеприпасов.
Парадный строй китайских комплексов DF-17. Фото Telegram / Vatfor
Известны некоторые планы Минобороны по дальнейшему развитию отечественного гиперзвукового вооружения. Так, в обозримом будущем комплекс «Авангард» перестроят с использованием новой ракеты. Гиперзвуковой боевой блок будет нести современная МБР «Сармат» с повышенными тактико-техническими характеристиками. Продолжится освоение и развертывание «Циркона». Пока эту ракету будут получать только надводные корабли, но в середине десятилетия в состав ВМФ войдет первый подводный носитель.
Китайские успехи
Собственную гиперзвуковую программу имеет и развивает Китай. По разным данным, работы в этом направлении стартовали еще несколько десятилетий назад. В десятых годах, согласно зарубежным источникам, программа дошла до испытаний реальных опытных образцов. При этом китайская промышленность не спешила рассказывать о своих успехах.
1 октября 2019 г. на параде в Пекине впервые показали новейший гиперзвуковой ракетный комплекс «Дунфэн-17» в мобильном исполнении. В парадный расчет вошло сразу несколько таких систем, что указывало на наличие серийного производства и развертывание техники в ракетных войсках. По разным данным, к настоящему времени DF-17 выпущены достаточно большой серией и развернуты в разных районах Китая.
Опытное изделие AGM-183A американской разработки. Фото Минобороны США
Китайская наука и промышленность неоднократно демонстрировала на выставках и другие образцы гиперзвуковой техники, в т.ч. потенциально пригодные для военного использования. Сообщалось о проведении различных испытаний. Однако о появлении новых образцов боевых гиперзвуковых систем пока ничего не известно. При этом очевидно, что работы в этом направлении продолжаются, и в любое время могут показать новые интересные образцы.
В положении догоняющих
Разработкой гиперзвукового оружия занимается ряд других стран, но их комплексы пока не готовы к принятию на вооружение. Прежде всего, это США. В последние десятилетия они реализовали массу исследовательских и экспериментальных программ и накопили необходимые данные, на основе которых теперь разрабатываются реальные вооружения. Тем не менее, ни один из создаваемых комплексов пока не готов к эксплуатации.
В интересах ВВС США разрабатывается гиперзвуковая ракета AGM-183A ARRW. В начале декабря 2022 г., после ряда неудач, состоялся ее первый успешный тестовый полет. Работы продолжаются, и через несколько лет готовая ракета может поступить на вооружение.
Информация о комплексе LRHW. Графика Минобороны США
Для сухопутных ракетных частей создается комплекс LRHW Dark Eagle. Уже изготовлены опытные системы этого типа, и сейчас их осваивает личный состав. Первые испытательные пуски запланированы на новый 2023 г. При отсутствии серьезных проблем, в ближайшие годы LRHW поступит на вооружение. Кроме того, от успеха этого проекта зависит будущее перевооружение ВМС, для которых создается унифицированный боеприпас на основе LRHW.
Заметные успехи демонстрирует КНДР. Осенью 2021 г. она сообщила о проведении успешных испытаний гиперзвукового комплекса по типу китайского DF-17. В январе 2022-го состоялись еще два пуска таких ракет. Кроме того, мобильный комплекс или его макет демонстрировался на одной из северокорейских выставок.
Эти события показывают, что у КНДР есть компетенции и технологии для разработки и производства принципиально нового вооружения. Однако текущий статус нового проекта или проектов неизвестен. Очевидно, что он, как минимум, дошел до летных испытаний ракет. Начато ли серийное производство и ведется ли развертывание готовых комплексов в войсках, неясно.
Пуск северокорейской гиперзвуковой ракеты, январь 2022 г. Фото ЦТАК
О своем желании разработать собственное гиперзвуковое оружие сообщали и другие страны. Планы такого рода имеются у Франции, Японии, Австралии и иных государств. При этом их способность провести все необходимые исследования, наработать нужный опыт и создать готовый образец, как минимум, под вопросом. Возможно, некоторые из этих стран смогут решить подобные задачи за счет сотрудничества с более развитыми союзниками, но результат не гарантируется.
Гиперзвуковая гонка
Преимущества гиперзвукового вооружения хорошо известны и вполне понятно, почему оно представляет повышенный интерес для любых армий. Целый ряд стран стремится разработать и принять на вооружение комплексы этого класса, но далеко не все к настоящему времени получили желаемые результаты. Работоспособные комплексы имеются всего у нескольких стран. При этом только Россия создала и довела до эксплуатации системы разных классов с отличающимися задачами и возможностями.
Очевидно, что другие страны не прекратят разработку своих собственных проектов и в итоге получат требуемые результаты. Впрочем, под вопросом остаются сроки выполнения таких работ, достижимый уровень характеристик и т.д. Кроме того, эти государства уже находятся в положении догоняющих, что связано с известными трудностями и ограничениями. Удастся ли сократить отставание от мировых лидеров, покажет время.