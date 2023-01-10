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Объявлены сроки начала серийного выпуска первого турецкого танка ALTAY с новым двигателем

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Объявлены сроки начала серийного выпуска первого турецкого танка ALTAY с новым двигателем

Одним из основных проблемных мест турецкой оборонки долгое время остаётся разработка первого национального танка, которая ведётся в рамках проекта ALTAY. На реализацию данной программы негативное влияние оказало эмбарго на поставку силовых установок, введённое Германией. После этого было решено перевести машину на южнокорейские двигатели, однако изменение конструкции вызвало значительное смещение сроков работ.


Президент Турции Реджеп Эрдоган объявил, что два новых танка ALTAY будут поставлены вооруженным силам страны в мае 2023 года, а их серийный выпуск начнётся в 2025 году.

ОБТ в переделанной модификации будет оснащён южнокорейской силовой установкой, состоящей из дизельного двигателя DV27K производства Hyundai Doosan и коробки передач EST15K производства SNT Dynamics. При этом в данной версии на современные аналоги будет заменена большая часть подсистем, разработанных турецкой компанией Otokar около 10 лет назад.

Как указывается в издании SavunmaSanayiST, для оснащения танка новой силовой установкой требуется большой объём работ – адаптация агрегата, его интеграция на боевую платформу, системное тестирование компонентов и налаживание производственной линии, которую планируется создать в Анкаре.

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6 комментариев
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  1. Andy_nsk
    Andy_nsk Сегодня, 16:38
    +1
    Ничего супер-пупер, но можно отметить (без восторга), что узкий круг стран-производителей современных ОБТ скоро пополнится.
    1. Mitos
      Mitos Сегодня, 16:44
      +2
      Турки правильно делают в сложившихся обстоятельствах. Но если сша захочет- сделает запрет на поставку и все. Своего производства у Анкары то нет.
    2. ColdWind
      ColdWind Сегодня, 16:50
      +1
      Цитата: Andy_nsk
      Ничего супер-пупер, но можно отметить (без восторга), что узкий круг стран-производителей современных ОБТ скоро пополнится.

      Согласен. Хороший танк на уровне крайних представителей западных «ОБТ». Учитывая тотальное устаревание их танкового парка, очень для них актуально.
  2. Alexey RA
    Alexey RA Сегодня, 17:00
    0
    На реализацию данной программы негативное влияние оказало эмбарго на поставку силовых установок, введённое Германией. После этого было решено перевести машину на южнокорейские двигатели, однако изменение конструкции вызвало значительное смещение сроков работ.

    ЕМНИП, после отказа немцев поставлять движки было озвучено, что у "Алтая" будет турецкий движок (султан стронг! smile ). Потом выяснилось, что движок будет корейско-турецким. А потом - что первая партия будет с чисто корейскими движками, а потом по мере локализации движок всё больше будет становиться турецким.
  3. Новик225
    Новик225 Сегодня, 17:01
    0
    Цитата: Andy_nsk
    Ничего супер-пупер, но можно отметить (без восторга), что узкий круг стран-производителей современных ОБТ скоро пополнится.

    движок корейский, а что еще в нем НЕ турецкое? Прицелы? Пушка? Электронные системы? Динамическая защита? Ну и какой из Турции производитель таков? Просто сборщик. В случае конфликта по всему этому импорту может быть отказ - и что тогда?
    1. Alexey RA
      Alexey RA Сегодня, 17:21
      0
      Цитата: Новик225
      В случае конфликта по всему этому импорту может быть отказ - и что тогда?

      И тогда поставят 5ТДФ и КБА-3. smile