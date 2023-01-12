«ТеГерань», которая взрывает западный мир

CNN, конечно, молодцы. Умеют работать. Умеют, главное, добыть информацию и ее красиво подать. Думать умеют немного хуже, потому что если бы думали, то информацию придержали бы в стиле Минобороны России. Иногда, знаете ли, лучше жевать, чем говорить, коль думать некогда.
В чем вопрос?
Вопрос в том, что ВСУ сбили «Тегераньку» и она попала к ним в весьма потребном виде. Чем спецы воспользовались и сделали анализ упавших потрохов беспилотника.
В общем, «Шахед-136» - штука простая до безобразия. Украинские спецы насчитали всего 52 детали. Все хорошо, за них можно порадоваться, считать мужики умеют. В чем пробелма?
А проблема в том, что из 52 деталей 40 изготовлены не в Иране. И даже не в Китае, что было бы понятно и простительно. Они американские. Причем, не одной какой-то компании-изменницы, над комплектующими трудились 13 американских компаний! Остальные 12 деталей имеют отчетливый след, ведущий в Канаду, Швейцарию, Японию, Таиланд и Китай.
Как у Райкина: «Кто шил костюм? – Мы!!!».
Сиэнэновские, ожидаемо, полезли с разоблачениями и вот тут стало несколько неудобно. Шороху было наделано столько, что забеспокоились весьма высокопоставленные лица в некоторых странах.
Например, канадская компания Tallysman Wireless поставляла некоторые компоненты для «Shahed-136», причем в таких количествах, что пришлось отдуваться Гайлсу Пантеру, исполнительному директору компании, рассказывая, что вообще-то компания поддерживает Украину, но вот беда, не всегда можно узнать, где заканчивается путь каждого отдельно взятого продукта, выпущенного компанией.
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо тоже отметился заявлением о том, что «внимание будет усилено, меры приняты и вообще!».
«Ай, дарагой, какой шикарный модуль для вайфай! Дай сто, на всю деревню установлю!» - сказал смуглокожий и бородатый гражданин мира, оформляя заказ через Интернет с доставкой в Ливию.
Сами, возможно, того не желая, но работники CNN отвесили изрядную пощечину всем, в том числе и спецслужбам. Неприятно, но оказалось, что санкции не то чтобы не работают, нет, так-то они работают, но рынок…
Короче, весь мир уже давно зарабатывает на теневой торговле комплектующими для иранских БПЛА. И из-за очевидных коррупционных схем наибольшие репутационные издержки несёт Канада, которая очень ударно потрудилась над снабжением иранской беспилотной программы.
Но и это еще не все
Октябрь прошлого года дважды удивил в самом нехорошем смысле этого слова мировое сообщество.
Сперва в Ираке силы «Пешмегры», а через неделю над Черным морем ВСУ сбили иракский беспилотник «Mohajer-6». А при детальном изучении выяснилось, что в движение этот БПЛА приводится двигателем «Rotax-912», которые по странному совпадению служат на американских БПЛА MQ-1 «Predator» и израильских аппаратах «Heron». Ну и до кучи их же ставят на турецкие «Bayraktar» TB2.
«Rotax» - весьма известная и уважаемая австрийская компания, правда, в прошлом. Сейчас «Rotax» принадлежит… канадской компании Bombardier Recreational Products (BRP)!!! Да, той самой, что оснащает своими двигателями снегоходы, катера, гидроциклы, мотоциклы, самолеты и значительное количество беспилотных летательных аппаратов.
Да, снова Канада.
В ответ на сложившуюся ситуацию BRP объявила, что временно приостановит экспорт двигателей Rotax 912 в "страны с неясным использованием" и начнет внутреннее расследование обстоятельств попадания двигателей фирмы в Иран.
Вообще ситуация для канадцев неприятная. Речь идет не о подпольной копии в китайском стиле, а о совершенно «белых» двигателях.
Поставка такого оборудования в Иран нарушает санкции Евросоюза, запрещающие экспорт товаров как гражданского, так и военного назначения, таких, например, как автозапчасти. Европейский союз вводит идентичные санкции и против России. И тут такое: иранские беспилотники с канадскими двигателями кошмарят Украину, за которую вступается весь Евросоюз.
Канада оправдывается и пытается слить вину на австрийцев. Дескать, раз двигатели были изготовлены в Австрии, они подпадают не под канадские экспортные правила, а под экспортный контроль Евросоюза, а то, что канадцы руководят «Ротаксом» - это совершенно ни о чем не говорит, двигатели продают именно австрийцы.
В самой Австрии пытаются изо всех сил разобраться в хитросплетениях санкционных наборов, хотя бы для того, чтобы по минимуму оправдаться. Пресс-секретарь министерства труда и экономики Австрии Александра Перл высказалась в том плане, что не совсем понятно, как в санкционные правила вписывается «Rotax» 912, и насколько его можно вообще признать товаром двойного назначения.
Понятно, что виновных сейчас назначат, вот только сидеть на этой скамье не хочется никому. Ни американцам, ни канадцам, ни австрийцам. Но – придется.
В ход пошли даже такие предположения, что на иранские БПЛА пошли… украденные двигатели!
Вообще интересный такой ход конем, действительно, за последние 25 лет было официально признано хищение около 150 двигателей «Rotax» серий 912 и 914.
Хорошее оправдание, конечно, но только по Украине уже выпустили более 400 «Тегеранек».
И тут еще такое дело с «Mohajer-6»…
Компания BRP-Rotax заявила, что их двигатели не предназначены для военных целей и что они «не перечислены как предметы двойного назначения».
Прекрасно. Вот только украинским зенитчикам, пытающимся сбить «мопеда», от этого не легче совершенно. И «Мавик» тоже создавался ну никак не для участия в боевых действиях, а у него вон как лихо получается…
У BRP в целом и «Rotax» в частности проблема: с одной стороны, компании в голос орут, что их двигатели «производятся, проектируются и сертифицированы для гражданского использования только соответствующим гражданским регулирующим органом», с другой – как насчет «Херона» и «Предейтора»? Да, и «Байрактар», это такой мирный дроняшка, по доставке работающий…
Было бы неплохо для всех участников скандала попробовать выдать фирменный «Rotax» за нелицензионную копию, да вот беда – помимо двигателя есть кому выдвинуть претензий. Радиооборудование, камеры, сервоприводы… Мелькают весьма известные имена типа американского HITEC или японского «Panasonic».
Понятно, что напрямую никто не давал разрешение о продаже Ирану и России двигателей, камер, систем связи, сервоприводов и всего остального. О чипах просто молчим, микросхемы – отдельный разговор. Но что в Иране, что у нас дураков немного, потому то, что нужно, а его нет надо добывать любой ценой, тем более что за ней, ценой, можно и постоять.
Пресс-релиз канадского концерна: «Нам стало известно о предполагаемом использовании двигателей Rotax или поддельных двигателей в определенных конкретных ситуациях, связанных с иранскими беспилотниками Mohajer-6 в зонах конфликта. Мы очень серьезно относимся к этой ситуации. BRP не санкционировала и не давала никаких разрешений своим дистрибьюторам на поставку военных БПЛА производителям в Иран или Россию».
И тем не менее, двигатели и все прочее пошли несколько не туда, куда желает Евросоюз. И найденный «Rotax» в «Mohajer-6», сбитом над Черным морем, лучшее тому доказательство.
Тут, конечно, CNN поспешили, показав канадско-австрийский двигатель, японские камеры, швейцарский лазерный дальномер и все прочее. Как есть, поспешили.
«Это в основном гражданские компоненты, они не считаются военными товарами, но украинская разведка ожидает, что информация об их происхождении может затруднить Ирану доступ к этим компонентам», — говорится в статье на портале «Мілітарний» (MIL.IN.UA.).
Вот тут украинцы правы. Смысл обвинять Иран и Россию в том, что они приобрели то, что нужно? Вопрос не в том, это как алкоголик, если ему надо найти бодрящей жидкости для поправки здоровья опохмелом, он чудеса смекалки проявит, но добудет.
Вот и здесь то же самое: не тот виноват, кто купил, а тот, кто продал. И можно сколько угодно пыхтеть в сторону России и Ирана, но виноваты прежде всего свои родные западные барыги-капиталисты, продающие свою продукцию тем, кому продавать вроде как запрещено.
Да, рынок. Да, торжество капитала. Да, возможно изворотливость тех же иранцев, использующих любые способы для получения необходимых им компонентов. Но в первую очередь это сами дилеры «Rotax», продающие двигатели по всему миру.
Можно много говорить о хитрости и коварстве, о подставных фирмах, о кражах со складов (смотрел статистику краж – несерьезно)… Да, воруют движки по всему миру, но не в таких количествах. На один украденный точно придется несколько сотен честно купленных. Или почти честно.
Учитывая, какая шикарная репутация у двигателей «Rotax», как они популярны - понятно, что и вторичный рынок переполнен. Есть где разгуляться, раз тот же «Шахед» летит один раз, то можно и бывший в употреблении двигатель поставить, не так ли?
А есть еще и «черный рынок»…
Иран же прекрасно известен тем, что имеет целые сети промышленных разведчиков и шпионов-барыг, которые неустанно работают на стезе обхода санкций и приобретения различных военных технологий и технологий двойного назначения. Ну тут и мы, кстати, и Северная Корея тоже не сильно отстаем. Но в целом, у Ирана есть много вариантов, чтобы получить в свои руки двигатели «Rotax», как бы не были против в Евросоюзе.
Может, пример с алкоголиком был не очень корректен, но вот вспомнил свое советское детство, когда «крутые» пацаны, которые дымили, добывали себе сигареты. Законодательного запрета как бы особо не было, но просто тетки в киосках не продавали. Так на каждом районе был «свой» мужик, который покупал.
Примерно то же самое и в мире. Найдется тот, кто за комиссионные купит все, что нужно, и доказать, что это посредник между «Rotax» и Ираном будет весьма непросто, учитывая распространение легкомоторной авиации и БПЛА.
А потому совершенно не понятно, смогут ли «Rotax» и «Panasonic» сделать что-то такое, что сможет искоренить сегодня и предотвратить завтра покупку Ираном необходимых ему компонентов.
На мой взгляд, это война с ветряными мельницами, и заблокировать покупку Ираном и всеми остальными необходимых частей для производства вооружения невозможно.
Но у этой истории точно будет продолжение. Волна, поднятая CNN уже неплохо так повторно хлестанула по BRP (первый раз было из-за моторов на «Байрактарах» в карабахском конфликте), дело за остальными. И процесс этот будет идти, хотя бы потому, что виноватых надо если не найти, то назначить. Ведь, по сути, процесс обуздания санкциями того же Ирана как-то вот не задался. Да и с Россией не все так однозначно.
По материалам:
https://www.thenationalnews.com/mena/iran/2023/01/05/iran-drone-shot-down-in-ukraine-contained-parts-from-13-us-companies-report-says/
https://www.youtube.com/watch?v=52Tk4WcHAUU&t=1s