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Конгрессмены США требуют выдачи бразильского экс-президента Болсонару властям Бразилии

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Конгрессмены США требуют выдачи бразильского экс-президента Болсонару властям Бразилии

Бывший лидер Бразилии Жаир Болсонару пользуется гостеприимством и защитой американского правительства, находясь в штате Флорида. Но некоторые конгрессмены США, принадлежащие к Демократической партии, требуют выдачи бразильского экс-президента властям Бразилии.


В частности, об этом в интервью американскому телеканалу CNN заявил член конгресса Соединенных Штатов от Техаса Хоакин Кастро.

Он считает, что власти США должны лишить Болсонару убежища и отправить его на родину, где к нему есть немало вопросов у местных правоохранителей. По мнению Кастро, бывший бразильский лидер виновен во вспыхнувших на его родине массовых беспорядках. Он даже сравнивает недавние события в Бразилии со штурмом вашингтонского Капитолия, который предприняли сторонники американского экс-лидера Дональда Трампа в январе 2021 года. Кастро также напомнил, что в Бразилии Болсонару является фигурантом коррупционного уголовного дела. Он называет его «опасным» и «авторитарным» политиком, виновным во «внутреннем терроризме» и сбежавшим поэтому в США.

США должны прекратить предоставлять убежище Болсонару во Флориде

- вторит Кастро на своей станице в соцсети еще одна представительница демократов в конгрессе США – Александрия Окасио-Кортес.

Ранее несколько тысяч сторонников Болсонару прошли маршем по улицам бразильской столицы, требуя признать недействительными октябрьские президентские выборы, на которых их кумир проиграл. Все закончилось штурмом конгресса, Верховного суда и президентского дворца Планальто, а также ожесточенными стычками с местной полицией.
Использованы фотографии:
Соцсети/Жаир Болсонару
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1 комментарий
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  1. evgen1221
    evgen1221 Сегодня, 17:23
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    А что эти же конгрессмены скажут если страны мира ими ограбленные их самих потребуют выдать?))) У виска покрутят наверняка, ну и с этой их хотелкой бразильцы также поступят