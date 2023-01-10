Конгрессмены США требуют выдачи бразильского экс-президента Болсонару властям Бразилии

США должны прекратить предоставлять убежище Болсонару во Флориде

Бывший лидер Бразилии Жаир Болсонару пользуется гостеприимством и защитой американского правительства, находясь в штате Флорида. Но некоторые конгрессмены США, принадлежащие к Демократической партии, требуют выдачи бразильского экс-президента властям Бразилии.В частности, об этом в интервью американскому телеканалу CNN заявил член конгресса Соединенных Штатов от Техаса Хоакин Кастро.Он считает, что власти США должны лишить Болсонару убежища и отправить его на родину, где к нему есть немало вопросов у местных правоохранителей. По мнению Кастро, бывший бразильский лидер виновен во вспыхнувших на его родине массовых беспорядках. Он даже сравнивает недавние события в Бразилии со штурмом вашингтонского Капитолия, который предприняли сторонники американского экс-лидера Дональда Трампа в январе 2021 года. Кастро также напомнил, что в Бразилии Болсонару является фигурантом коррупционного уголовного дела. Он называет его «опасным» и «авторитарным» политиком, виновным во «внутреннем терроризме» и сбежавшим поэтому в США.- вторит Кастро на своей станице в соцсети еще одна представительница демократов в конгрессе США – Александрия Окасио-Кортес.Ранее несколько тысяч сторонников Болсонару прошли маршем по улицам бразильской столицы, требуя признать недействительными октябрьские президентские выборы, на которых их кумир проиграл. Все закончилось штурмом конгресса, Верховного суда и президентского дворца Планальто, а также ожесточенными стычками с местной полицией.