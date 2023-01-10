Появились кадры вмерзшего в землю американского бронетранспортера М113 ВСУ

Бронетранспортер М113 американского производства, находящийся на вооружении ВСУ (вооруженных сил Украины), не справился с февральскими морозами и просто вмерз в землю. Кадры вмерзшего в землю американского бронетранспортера появились в сети.Бронетранспортер стоит у одноэтажного частного дома, вмерзший в землю. Явно, что эксплуатировать его при той погоде, которая сегодня наблюдается в Донбассе, невозможно. А ведь такая бронемашина в ВСУ далеко не единственная. Да и вряд ли другая «теплолюбивая» американская, европейская или, тем более, турецкая военная техника будет хорошо себя чувствовать при морозах в минус 10 – минус 15, а что будет, если похолодает до минус 20?Кстати, это уже не первые такие кадры. Днем ранее в сети появлялись фотографии и другого вмерзшего в землю БТР М113. Солдаты украинской армии жалуются, что становятся заложниками ситуации, так как сдвинуть примерзшую боевую машину с места невозможно.Напомним, что американские бронетранспортеры М113 поступили в серийное производство в 1960 году и выпускались до 2007 года. В настоящее время в мире эксплуатируются или находятся на складах вооруженных сил различных государств – от Аргентины и Бразилии до Филиппин и Новой Зеландии, тысячи подобных бронетранспортеров.Украина по состоянию на начало января 2023 года располагала примерно 400 подобными бронемашинами, поставленными ей западными странами. Правда, как видим, не всегда они могут работать при холодном климате.