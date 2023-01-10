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Появились кадры вмерзшего в землю американского бронетранспортера М113 ВСУ

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Появились кадры вмерзшего в землю американского бронетранспортера М113 ВСУ

Бронетранспортер М113 американского производства, находящийся на вооружении ВСУ (вооруженных сил Украины), не справился с февральскими морозами и просто вмерз в землю. Кадры вмерзшего в землю американского бронетранспортера появились в сети.


Бронетранспортер стоит у одноэтажного частного дома, вмерзший в землю. Явно, что эксплуатировать его при той погоде, которая сегодня наблюдается в Донбассе, невозможно. А ведь такая бронемашина в ВСУ далеко не единственная. Да и вряд ли другая «теплолюбивая» американская, европейская или, тем более, турецкая военная техника будет хорошо себя чувствовать при морозах в минус 10 – минус 15, а что будет, если похолодает до минус 20?

Кстати, это уже не первые такие кадры. Днем ранее в сети появлялись фотографии и другого вмерзшего в землю БТР М113. Солдаты украинской армии жалуются, что становятся заложниками ситуации, так как сдвинуть примерзшую боевую машину с места невозможно.

Напомним, что американские бронетранспортеры М113 поступили в серийное производство в 1960 году и выпускались до 2007 года. В настоящее время в мире эксплуатируются или находятся на складах вооруженных сил различных государств – от Аргентины и Бразилии до Филиппин и Новой Зеландии, тысячи подобных бронетранспортеров.

Украина по состоянию на начало января 2023 года располагала примерно 400 подобными бронемашинами, поставленными ей западными странами. Правда, как видим, не всегда они могут работать при холодном климате.
Автор:
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9 комментариев
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  1. Владимир_2У
    Владимир_2У Сегодня, 17:03
    +13
    Вот перемога на ровном месте! Не сомневаюсь что если любую отечественную БМП так в грязи бросить на ночь, то получим то же самое на утро.
    1. Дмитрий Донской
      Дмитрий Донской Сегодня, 17:14
      +2
      Вы правы коллега.Я так в свою бытность десяток мотолыг (мт-лб) выковыривал.В грязь перед заморозками лучше не ставить.
  2. ASAD
    ASAD Сегодня, 17:04
    +5
    А другая техника не может вмерзнуть? Когда служил у нас вездеход ГГ-Т гусеничный в тундре так же примерз.
  3. bk316
    bk316 Сегодня, 17:04
    -4
    Да ладно, мне кажется выдумка.
    Если нет , то какое же это д...о этот м113?
  4. Сергей Муравьев
    Сергей Муравьев Сегодня, 17:11
    0
    Скорее всего завести не смогли - долго стоял и примерз.
  5. Pavel57
    Pavel57 Сегодня, 17:12
    0
    Так М113 уже больше, чем БТР70/80 и БТР3?
  6. Above_name
    Above_name Сегодня, 17:14
    +2
    Ссасть на траки надо было усю ночь, а не хорилку пянствовать и дивчин хулюханить.
  7. Василенко Владимир
    Василенко Владимир Сегодня, 17:17
    +1
    про вмерз это перебор конечно, думаю если заведут то спокойно выдернет гусянку из земли там см 10 не больше
    скорее всего не на ходу, встал когда тепло было
  8. Andrea
    Andrea Сегодня, 17:29
    0
    Дело было не в бобине...
    Головотяпство никто не отменял.