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Глава латвийского МИД: Разгром России — в интересах Латвии

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Глава латвийского МИД: Разгром России — в интересах Латвии

В представленном правительству годовом докладе о проделанной работе глава МИД Латвии сделал откровенно враждебный по отношению к нашей стране выпад.


Так, в итоговой части документа Эдгар Ринкевич отметил, что разгром России на Украине – в интересах его страны. Об этом пишет прибалтийский новостной портал Delfi.

Свою позицию дипломат, если после этого его можно так назвать, мотивирует тем, что наша страна рассматривает текущий конфликт, как противостояние не только с Киевом, но и со всем Западом. О том, что в Кремле этого даже не скрывают, Ринкевич пишет во вступительной части доклада.

В связи с этим глава латвийского МИД подчеркнул необходимость сохранения санкционного давления на Россию и оказания всеобъемлющей помощи Украине. Данные меры он назвал одним из приоритетных направлений деятельности его ведомства, так как от этого зависит и безопасность самой Латвии.

Также дипломат упомянул о целесообразности принятия Украины в ЕС и НАТО. Однако касательно военного альянса он сделал поправку о том, что подобное решение должны принимать исключительно члены блока.

Что характерно, говоря о противостоянии России со всем коллективным Западом, Ринкевич «скромно умолчал» о его причинах. Ведь именно США и их партнеры начали накачивать ВСУ вооружением, отправлять на Украину своих военных инструкторов и наемников, а также предоставлять Киеву разведданные.

Другими словами, именно Запад вступил в противостояние с Россией, став непосредственным участником конфликта на Украине.
Автор:
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49 комментариев
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  1. Andrea
    Andrea Сегодня, 17:38
    +11
    Тьфу блин...Если узнает интересы России писаться начнёт.Недоумок.
    1. marchcat
      marchcat Сегодня, 17:41
      +3
      Всякие "шмокадявки" вякают и думают, что они такие значимые... fool
      1. frruc
        frruc Сегодня, 17:50
        +2
        Такой прыщавый и зеленый, и к тому же дурной, а уже глава МИД Латвии. У них более умных дипломатов нет видимо.
        1. Аль Манах
          Аль Манах Сегодня, 17:59
          +1
          А зачем им умные, для подобной недостраны и таких вполне достаточно.
      2. DIM(a)
        DIM(a) Сегодня, 17:52
        +2
        Сознание падальщиков, как оно есть! Того гляди и остальные двое, что-то подобное выскажут... Три шакала и гиена, сплоченная на ненависти шайка.
        1. Аэродромный
          Аэродромный Сегодня, 18:18
          +1
          вот из за таких "шпротов", и хочется триебалтике вломить.
  2. ALEXX.
    ALEXX. Сегодня, 17:39
    +2
    Когда да же бумажные тигры перестанут тявкать? На карте то не найдёшь эту статистическую погрешность.
  3. Fizik13
    Fizik13 Сегодня, 17:39
    +3
    Глава латвийского МИД: Разгром России — в интересах Латвии

    Присоединение территорий трибалтики, с изгнанием нациков - в интересах России.
    как бы сказал
    Петр I. Помимо окна в гейропу, нам нужна еще и огромная остекленная лоджия.
    Время собирать камни, в начале Украина, потом трибалтика......
    1. Zoldat_A
      Zoldat_A Сегодня, 17:48
      +2
      Цитата: Fizik13
      Время собирать камни, в начале Украина, потом трибалтика

      Они и вправду считают, что Америка будет бежать-спотыкаться воевать за "маленькие, но гордые страны"?... laughing
      Вот и посмотрим, а главное - всему НАТО покажем цену их пресловутой "пятой статьи".
      Если сами читать не умеют по-английски, американцы им на пальцах объяснят про "помощь, которую сочтут необходимой и возможной, включая военную" - два вагона туалетной бумаги и три вагона питьевой бутилированной воды.
      1. стар
        стар Сегодня, 17:54
        +3
        Они и вправду считают, что Америка будет бежать-спотыкаться воевать за "маленькие, но гордые страны"?

        Поражает уровень тупости этих людей: они смотрят на Украину и не понимают, что за ней придёт и их черёд приносить себя в жертву интересам США.
    2. Сергей Образцов
      Сергей Образцов Сегодня, 17:49
      +4
      Не нужна нам сейчас прибалтика. Посмотри данные по демографии за последние 30 лет и прикинь через сколько лет можно будет взять уже абсолютно безлюдную территорию...
      1. Pete Mitchell
        Pete Mitchell Сегодня, 18:22
        +2
        Цитата: Сергей Образцов
        данные по демографии за последние 30 лет и прикинь через сколько лет можно будет взять уже абсолютно безлюдную территорию...
        Не поверите, но лет так сорок обратно, большой компьютер штаба ПрибВО спросили о населении города Лиепая… Электронные мозги спрогнозировали уменьшение населения в два раза: - не намного ошибся компьютер.
    3. Ryaruav
      Ryaruav Сегодня, 18:41
      0
      алексей у россии нет другого пути но что наверху?
    4. Above_name
      Above_name Сегодня, 19:07
      0
      Минхерц Питер Зи Гриит купил з потрохами уси земли з лабусами и прочими чухонцами за серебро у королевы Ульрики. КУПИЛ.
      ".. изба убогаго чухонца".
    5. ДымОк_в_дЫмке
      ДымОк_в_дЫмке Сегодня, 19:29
      0
      Цитата: Fizik13
      Помимо окна в гейропу, нам нужна еще и огромная остекленная лоджия.

      Не нужно нам ничго остеклованного, особенно, с учтом розы ветров.
      Но и пустобрёшное лаяние не нужно.
  4. Above_name
    Above_name Сегодня, 17:39
    +3
    Как тама таких лабусов всегда называют их соседи - "конские головы"?
  5. Максим Шалак
    Максим Шалак Сегодня, 17:41
    +1
    Может Латвия тогда и войну России объявит?
    1. Аль Манах
      Аль Манах Сегодня, 18:03
      0
      Объявить войну может только независимое государство, а откуда оно у шпрот...
  6. BartoszPL
    BartoszPL Сегодня, 17:44
    -5
    Trzeba powiedzieć prawdę. Nie idzie Rosji ta wojna. Złamano sztukę wojenną, teraz nawet pierdolona Łotwa będzie smiać się z Rosji
    1. megadeth
      megadeth Сегодня, 17:49
      +2
      Ничего поляки мы ещё до вас доберёмся. Посмотрим как вам война зайдёт, тысячи ваших вояк уже удобряют Донбасскую землю...
      1. BartoszPL
        BartoszPL Сегодня, 17:56
        -9
        Oszukują Cię. Oficjalnie na Ukrainie zgineło 6 Polaków.
        1. Nexcom
          Nexcom Сегодня, 17:59
          +5
          Only 6 Polish soldiers of fortune?????
          Ha-ha-ha !!! Liers!!!

          P.S. What about special Cemetery for polish soldiers died in Ukrain?
          1. пшекИзПолшы
            пшекИзПолшы Сегодня, 19:16
            0
            Вы, наверное, имеете в виду строительство крематория в Ольштыне. О строительстве крематория в Ольштыне говорят уже 20 лет. Наконец, в октябре 2022 деньги нашлись и начались работы, которые предстоит завершить за 4 года. Какое это имеет отношение к войне на Украине?
            https://www.olsztyn.com.pl/artykul,pod-olsztynem-powstanie-krematorium-podpisano-umowe-z-inwestorem,36078.html
        2. frruc
          frruc Сегодня, 18:05
          +1
          BartoszPL
          Ukrainie zgineło 6 Polaków....

          Jest nad czym pracować.
        3. Mitos
          Mitos Сегодня, 19:29
          0
          А остальных что успеши лишить гражданства? Или те кто пошел в солдаты удачи автоматом человек без гражданства?
          И смеяться кто? шакалы? что не имеют реальной свободы выбора?
    2. frruc
      frruc Сегодня, 17:58
      +3
      BartoszPL
      ... będzie smiać się z Rosji.....

      Tobie się tylko wydaje. Ten się śmieje, kto się śmieje ostatni.
      1. BartoszPL
        BartoszPL Сегодня, 18:01
        -2
        1. Dlaczego nie ma mobilizacji w Rosji?
        2. Dlaczego nie ma zamkniętej granicy?
        3. Dlaczego złamano sztukę wojenną?
        1. Pete Mitchell
          Pete Mitchell Сегодня, 18:29
          +4
          Смотрящие, я не жалуюсь, но мне за использования иностранного языка прочитали лекцию о правилах и пред влепили? С какого перепугу он лезет на непонятном языке? Хочет обменяться мнениями - пусть уважает правила сайта negative
    3. Ryaruav
      Ryaruav Сегодня, 18:45
      +1
      hey polish you ti mudak это наш ответ всей вашей шобле историю подзабывши
      1. Pete Mitchell
        Pete Mitchell Сегодня, 19:15
        0
        Цитата: Ryaruav
        это наш ответ всей вашей шобле историю подзабывши
        Эка вы не толерантно к толерастному lol
        У них своя ”правда” и вырастили не одно поколение с плоскими мозгами - они не воспринимают любую позицию на русском языке. И практическое мое наблюдение: выросшие в Союзе более критически относятся к восприятию информации, особенно от Государства. Чем дальше на запад, тем грустнее….
  7. Сергей Образцов
    Сергей Образцов Сегодня, 17:47
    +1
    А они не думают что если их мечта осуществится то они потеряют свою единственную ценность на западе и тогда очень быстро прекратятся многомиллиардные вливания в их экономику?
    1. ДымОк_в_дЫмке
      ДымОк_в_дЫмке Сегодня, 19:36
      0
      Цитата: Сергей Образцов
      А они не думают что если их мечта осуществится то они потеряют свою единственную ценность на западе и тогда очень быстро прекратятся многомиллиардные вливания в их экономику?

      Этого мало, ещё и вопросы о долгах и процентах возникнут.
  8. PVV66
    PVV66 Сегодня, 17:53
    +2
    Интересно, почему из-за таких высказываний, наш МИД еще не разорвал дип отношения с Ригой!? За одно и с эстонией и литвой. Пусть приходят для сношений к нашему послу в Берлине. Не велика потеря.
  9. rocket757
    rocket757 Сегодня, 17:53
    +2
    Глава латвийского МИД......
    Стоит ли здесь в якую мелкотень комментировать?
    1. Pete Mitchell
      Pete Mitchell Сегодня, 18:25
      +1
      Цитата: rocket757
      Глава латвийского МИД......
      Стоит ли здесь в якую мелкотень комментировать?

      Если позволите: стоит ли комментировать несамостоятельного политика нетрадиционной ориентации? Соглашусь с вами - не стоит он внимания, но отключить от электричества стоит. Стоит обрубить все каналы транзита - чтоб думали, прежде чем рот открывать
  10. Tagan
    Tagan Сегодня, 17:54
    +2
    Цитата: marchcat
    Всякие "шмокадявки" вякают и думают, что они такие значимые... fool

    Мал клоп, да вонюч.
  11. Sith
    Sith Сегодня, 17:54
    +4
    С каких пор кого то интересуют интересы Латвии? Где это вообще?
  12. Мур
    Мур Сегодня, 18:00
    +3
    Эта нежить нетрадиционной ориентации (официально сам признал) просто включился в общий тренд. По весне паны планируют призвать якобы на учения 200 тыс, к ним туда в Латвию и Литву прибывают по бригаде десантников США. В Эстонии в городке Тапу разворачивается полнокровная дивизия. Впервые в экс-Прибалтийском военном округе проводится мобилизация. Литва клянется по весне поставить под ружье 30 000, Латвия - 16 000 и Эстония - аж 3 000 суицидников.
    И все попытаются въехать в обозе Большого брата на те русские земли, где когда-то жгли всё живое шуцманшафт батальоны из их дедушек.
    Отнестись ко всему этому стоит совершенно серьезно.
    1. Azim77
      Azim77 Сегодня, 18:51
      0
      Они искренне и очень сильно верят, что в едином, непоколебимом, равноправном союзе находятся. Вместе, как в танке. Ирония в том, что так мечтая о независимости, они вновь стали саттелитами.
  13. Joker62
    Joker62 Сегодня, 18:15
    0
    Цитата: BartoszPL
    1. Dlaczego nie ma mobilizacji w Rosji?
    2. Dlaczego nie ma zamkniętej granicy?
    3. Dlaczego złamano sztukę wojenną?

    Zadajcie wiele pytań, hiena Europy.
    Aby odpowiedzieć na twoje punkty, to dużo honoru, dziura.
  14. Metallurg_2
    Metallurg_2 Сегодня, 18:16
    0
    Неужели этот светлосиний нас лично разгромит?
  15. Dzafdet
    Dzafdet Сегодня, 18:24
    +2
    Прибалтика следующая на очереди. Они уже давно этого просят.....Надо денонсировать все договора и предъявить Ништадтский договор.
  16. fiv
    fiv Сегодня, 18:37
    0
    Вот шмакодявка. Первым же осколком всю великую латвию придавит. Как же они там ссутся-то, день и ночь
  17. Честь_Имею
    Честь_Имею Сегодня, 18:38
    0
    Всяк сверчок, знай свой шесток, но это, не про них. Продукт западного образования. O tempora, o mores!
  18. Million
    Million Сегодня, 18:39
    +1
    Пишут,что Эдгар Ринкевич гомосексуалист.Это многое объясняет.
    1. Pete Mitchell
      Pete Mitchell Сегодня, 19:18
      0
      Цитата: Million
      Пишут,что Эдгар Ринкевич гомосексуалист.Это многое объясняет.

      Это не пишут - это с его собственных слов, он пару лет обратно заявил. Многое объясняет его путь по карьерной лестнице - ничего удивительного в том что мы видим
  19. Tagan
    Tagan Сегодня, 18:53
    0
    Цитата: BartoszPL
    Oszukują Cię. Oficjalnie na Ukrainie zgineło 6 Polaków.

    Остальные неофициально гниют на полях? За такое можно и штраф выписать)))
  20. Tagan
    Tagan Сегодня, 18:58
    0
    Цитата: BartoszPL
    Trzeba powiedzieć prawdę. Nie idzie Rosji ta wojna. Złamano sztukę wojenną, teraz nawet pierdolona Łotwa będzie smiać się z Rosji

    Тормознутые весельчаки подгузниками запаслись? А русский язык выучили? Скоро очень пригодится.
  21. Комментарий был удален.
  22. Вольноопределяющийся Марек
    Вольноопределяющийся Марек Сегодня, 19:19
    0
    Прибалты будут двигать эти темы до тех пор, пока мы проглатывам...