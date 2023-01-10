Глава латвийского МИД: Разгром России — в интересах Латвии

В представленном правительству годовом докладе о проделанной работе глава МИД Латвии сделал откровенно враждебный по отношению к нашей стране выпад.
Так, в итоговой части документа Эдгар Ринкевич отметил, что разгром России на Украине – в интересах его страны. Об этом пишет прибалтийский новостной портал Delfi.
Свою позицию дипломат, если после этого его можно так назвать, мотивирует тем, что наша страна рассматривает текущий конфликт, как противостояние не только с Киевом, но и со всем Западом. О том, что в Кремле этого даже не скрывают, Ринкевич пишет во вступительной части доклада.
В связи с этим глава латвийского МИД подчеркнул необходимость сохранения санкционного давления на Россию и оказания всеобъемлющей помощи Украине. Данные меры он назвал одним из приоритетных направлений деятельности его ведомства, так как от этого зависит и безопасность самой Латвии.
Также дипломат упомянул о целесообразности принятия Украины в ЕС и НАТО. Однако касательно военного альянса он сделал поправку о том, что подобное решение должны принимать исключительно члены блока.
Что характерно, говоря о противостоянии России со всем коллективным Западом, Ринкевич «скромно умолчал» о его причинах. Ведь именно США и их партнеры начали накачивать ВСУ вооружением, отправлять на Украину своих военных инструкторов и наемников, а также предоставлять Киеву разведданные.
Другими словами, именно Запад вступил в противостояние с Россией, став непосредственным участником конфликта на Украине.