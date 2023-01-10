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Спикер Восточной группировки ВСУ заявил, что задачей украинских войск в Соледаре является превращение вероятной победы ВС РФ в «пиррову»

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Спикер Восточной группировки ВСУ заявил, что задачей украинских войск в Соледаре является превращение вероятной победы ВС РФ в «пиррову»

Украинские военные, ведущие бои в Соледаре, имеют перед собой задачу максимально истощить силы противника. Сообщения российских СМИ о якобы полученном приказе на отход из города, являются слухами, подразделения ВСУ отступать не намерены. С таким заявлением выступил официальный представитель Восточной группировки ВСУ Сергей Череватый.


По словам украинского полковника, именно на Соледарском направлении российские войска сосредоточили "самые боеспособные" подразделения из ЧВК "Вагнера", которые якобы заваливают позиции ВСУ трупами, чтобы занять их. В то же время подразделения ВСУ применяют для отражения атак "высокотехнологичное оружие", которое Киеву поставляет "весь цивилизованный мир". В общем, Череватый перевернул все с ног на голову и представил в удобном для режима свете. Мол, у русских потери ужасные, только за счет личного состава они (русские) и наступают.

За минувшие сутки российские оккупанты 86 раз обстреляли Соледар из артиллерии различного калибра. Здесь сегодня самая сложная ситуация во всей Донецкой области. Несмотря на мощные попытки пробить оборону врага на этом участке фронта, наши воины мужественно стоят на своих позициях, дают достойный отпор и уничтожают оккупанта

- заявил полковник.

Череватый подчеркнул, что речи об отходе ВСУ с позиций в Соледаре и быть не может, украинские военные стараются нанести как можно большее поражение российским войскам, сделав их вероятную победу "пирровой". А взятие штурмовиками ЧВК "Вагнера" под огневой контроль основного пути снабжения группировки в городе тоже ничего не значит, так как под контролем ВСУ имеется еще и "северная" дорога, которую ВС России не смогли взять.

Вот такая она - украинская логика: российские войска почти взяли город, а побеждают ВСУ. Если побеждает армия России, то победа «пиррова»...
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24 комментария
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  1. Андрей Москвин
    Андрей Москвин Сегодня, 17:37
    +6
    Мы их перемалываем, они нас. Журналистика, она такая...
    1. svoroponov
      svoroponov Сегодня, 18:07
      +1
      Наши потери в никакое сравнение не идут потерями украинцев. Это признал даже посол Украины в США - ,,не прилично большие потери,, у нас (украинцев) которые невозможно озвучить .
      А заявлять ему ложь по рангу положено. Ведь что с ним сделают и с Зеленским если они озвучат реальные потери.
      Тут у нас на Дельфи статейка была украинских матерей , как они своих погибших сыновей искали. Так командование частей до последнего подтверждало что их сыновья живы. А погибли они ещё весной и в начале лета. Одна это узнала из фото ,размещёнными нашими в сети а второй сказал сослуживец. Тела, то что осталось от них за полгода, они ездили забирать с полей сами .И таких как они очень много. А могил с погибшими на кладбищах на Украине столько что не успевают новые землеотводы для них делать по причине быстрой заполняемости.
  2. Новик225
    Новик225 Сегодня, 17:45
    +3
    ну а чего он еще может сказать? Чего тут удивляться.
    1. стар
      стар Сегодня, 17:56
      +1
      Да даже если он с перепугу (или с горилки не качественной) скажет правду, то кто ж ему поверит smile
    2. frruc
      frruc Сегодня, 18:22
      +1
      Гундеть не в окопе сидесь.
      - Серега ползи в окоп, там тебя зароют без возложения цветов.
    3. Теренин
      Теренин Сегодня, 18:26
      +4
      Цитата: Новик225
      ну а чего он еще может сказать? Чего тут удивляться.

      Да yes
      Потому, что в чём задача Дьявола?
      Представить существующую действительность в перевёрнутом виде - назвать белое чёрным, а чёрное белым, подсунуть извращённые суждения человеку и за счёт этого деградировать его сознание до уровня ниже чем у животного и лишить разума, так-как во лжи - нет развития ни знанию ни умению ни разуму.
      1. роман66
        роман66 Сегодня, 18:45
        0
        что речи об отходе ВСУ с позиций в Соледаре и быть не может
        конечно, какой отход из котла? Гена! hi
  3. alexmach
    alexmach Сегодня, 17:48
    +3
    Ну как бы допустим возьмут за пару дней, а дальше что? Ещё Бахмут и Северск, а за ними ещё летом организована уже следующая линия обороны. И Изюмского плацдарма для окружения Славянска-Крамоторска больше как бы и нету.

    Нет, молодцы конечно что справляются наконец, но конца никакого ещё не видно и по-моему скоро видно не будет.
    1. bk316
      bk316 Сегодня, 17:56
      0
      Ещё Бахмут и Северск,

      Артемовск и Северск без Соледара не долго продержутся.
      Тем более что Артемовск то же в полукольце.
      Дальше очень просто . Дальше надо взять еще Авдеевку и арта перестанет добивать до больших городов ЛДНР.
      Освобождение Крамоторско- Славянской агломерации потребует введения в бой 300000 резерва мобилизованных. И это предвестник выхода на административные границы республик. Дальше не знаю. По идее надо брать Запорожье и выходить на линию по Днепру.
      1. Теренин
        Теренин Сегодня, 18:21
        0
        Цитата: bk316
        Освобождение Крамоторско- Славянской агломерации потребует введения в бой 300000 резерва мобилизованных.

        Поэтому наше продвижение, даже на локальных участках, идет с учетом "переваривания" (оборудованием отсечных позиций и т.п.) занятых опорников.
        Все это требует дополнительного времени, но гарантирует от контратак.
      2. сайгон
        сайгон Сегодня, 18:32
        +2
        Ладно Авдеевку возьмут и что принципиально изменится ? Пушкарям ВСУ кажется плевать по каким городам и селам палить.
        Не смогут по Донецку будут другие города , будут палить .
        Выход на Днепр не есть завершение операции любой огрызок с погонялом краина суть будет враждебен России ( в этом их суть , только в таком случае они могут себя определять , только как анти Русь ) пора признать там нет украинцев среди тех кто принимает решения и приседает на уши идьётам там морок .
  4. Михаил Маслов
    Михаил Маслов Сегодня, 17:50
    0
    Все так и есть с той лишь разницей,что все наоборот.Это видно по продвижению и ВС РФ и ЧВК "Вагнер".Жмем бандерлогов по всему фронту.Это факт признают уже и в США и НАТО.Так что языком трепать не в окопах воевать.
    1. Теренин
      Теренин Сегодня, 18:28
      +3
      Цитата: Михаил Маслов
      Все так и есть с той лишь разницей,что все наоборот.Это видно по продвижению и ВС РФ и ЧВК "Вагнер"

      Да, пожалуй это первая война, которую можно наблюдать в режиме он-лайн, и самому делать объективные выводы.
  5. rocket757
    rocket757 Сегодня, 17:56
    +1
    Сложно сейчас, дальше ещё много дел, не менее сложных.
    1. Теренин
      Теренин Сегодня, 18:32
      +2
      Цитата: rocket757
      Сложно сейчас, дальше ещё много дел, не менее сложных.

      Но, если сложность распределить равномерно на все наше общество, то более-менее терпимо будет. А, если кто-то пашет как "папа Карло", а кто-то (должностное лицо) коктейли смешивает в отелях и видео выкладывает..., то и на грабли Первой мировой можно наступить.

      Привет, Виктор hi
  6. agoran
    agoran Сегодня, 17:58
    +3
    Смотрел сегодня на одном из ТГ каналов видео снятое командиром одной из штурмовых групп "Оркестра" в Артемовске. Подъезды в жилом доме забиты трупами шумеров.
    Много в своей жизни повидал, но от такого, даже не знаю, как описать свои ощущения.
    1. Теренин
      Теренин Сегодня, 18:36
      +2
      Цитата: agoran
      Смотрел сегодня на одном из ТГ каналов видео снятое командиром одной из штурмовых групп "Оркестра" в Артемовске. Подъезды в жилом доме забиты трупами шумеров.
      Много в своей жизни повидал, но от такого, даже не знаю, как описать свои ощущения.

      Кадры, конечно - жуть. Однозначно не пиррова победа.
  7. Dzafdet
    Dzafdet Сегодня, 18:15
    +2
    Сам Арестович признал, что они теряют по батальону в день. Так что мы перемалываем силы ВСУ в Артёмовске.
  8. JonnyT
    JonnyT Сегодня, 18:20
    +1
    Украинские власти действуют по излюбленному методу лжи - взять информацию у РФ и извратить ее в выгодном для себя виде.
    Урсула сказала 100 тыс. ВСУ погибло - фигня это русских погибло столько.
    ВС РФ сбили 2 вертолета - фигня это ВСУ сбили 2 вертолета и тд.
    И всю эту ложь всячески поддерживают и распространяют боты и троли на зарплате, постя заготовленные фейки и делая вбросы
  9. Metallurg_2
    Metallurg_2 Сегодня, 18:20
    -1
    Они спереди, сзади, справа и слева от нас.
    Это значит, что теперь им от нас не уйти.
  10. aleksr2005
    aleksr2005 Сегодня, 18:25
    0
    Пирову победу России за счёт чего? За счёт жизней инопланетян, которые сдерживают российские войска?? Идиот.
  11. sabakina
    sabakina Сегодня, 18:26
    0
    Мне одному показалось, что Череватый старается быть похожим на Кашпировского?
  12. vladcub
    vladcub Сегодня, 18:31
    0
    "сделать, вереоятную, победу" пировой"тут он не орегенал.
    Всегда и везде, обороняющаяся сторона, стремится, выбить как можно больше наступающим.
    Правда, он туману на пускают :" об отходе с позиций и речи нет",а как же утверждение, что" вероятная, победа "?
    Вообще-то, Подоляко утверждает, что бой уже идёт за мэрию Соледара.
    Другими словами :50%города уже потеряны
  13. Овсиговец
    Овсиговец Сегодня, 19:02
    0
    дабы такое провернуть нужно иметь на данном участке кратное превосходство в артиллерии всех типов, в тяжелой технике и авиации....все остальное от лукавого