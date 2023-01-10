Спикер Восточной группировки ВСУ заявил, что задачей украинских войск в Соледаре является превращение вероятной победы ВС РФ в «пиррову»

За минувшие сутки российские оккупанты 86 раз обстреляли Соледар из артиллерии различного калибра. Здесь сегодня самая сложная ситуация во всей Донецкой области. Несмотря на мощные попытки пробить оборону врага на этом участке фронта, наши воины мужественно стоят на своих позициях, дают достойный отпор и уничтожают оккупанта

Украинские военные, ведущие бои в Соледаре, имеют перед собой задачу максимально истощить силы противника. Сообщения российских СМИ о якобы полученном приказе на отход из города, являются слухами, подразделения ВСУ отступать не намерены. С таким заявлением выступил официальный представитель Восточной группировки ВСУ Сергей Череватый.По словам украинского полковника, именно на Соледарском направлении российские войска сосредоточили "самые боеспособные" подразделения из ЧВК "Вагнера", которые якобы заваливают позиции ВСУ трупами, чтобы занять их. В то же время подразделения ВСУ применяют для отражения атак "высокотехнологичное оружие ", которое Киеву поставляет "весь цивилизованный мир". В общем, Череватый перевернул все с ног на голову и представил в удобном для режима свете. Мол, у русских потери ужасные, только за счет личного состава они (русские) и наступают.- заявил полковник.Череватый подчеркнул, что речи об отходе ВСУ с позиций в Соледаре и быть не может, украинские военные стараются нанести как можно большее поражение российским войскам, сделав их вероятную победу "пирровой". А взятие штурмовиками ЧВК "Вагнера" под огневой контроль основного пути снабжения группировки в городе тоже ничего не значит, так как под контролем ВСУ имеется еще и "северная" дорога, которую ВС России не смогли взять.Вот такая она - украинская логика: российские войска почти взяли город, а побеждают ВСУ. Если побеждает армия России, то победа «пиррова»...