По мнению обозревателя арабского телеканала Al Mayadeen Халида аль-Бюхали, оказываемая странами коллективного Запада финансовая и военная поддержка киевского режима приведет эти страны к катастрофическим последствиям.Аналитик подчеркнул, что страны Запада практически истощили свои запасы из-за поддержки Украины, что привело к катастрофическим последствиям для их экономик. Этот фактор вызвал эскалацию протестных настроений в западном обществе на фоне снижения покупательной способности жителей этих стран. Падение экономики несет угрозу для единства стран Запада, которое декларировалось в качестве одной из основополагающих европейских ценностей на протяжении нескольких десятилетий.В опубликованном материале также говорится, что лидеры западных стран продолжают поддерживать киевский режим, игнорируя при этом интересы своих граждан и падение своих экономик, не учитывая неспособность поддерживаемой НАТО украинской армии победить группировку российских войск и вернуть занятые ей территории.Автор статьи также отметил, что беспрецедентные санкции, введенные западными странами против Москвы, оказались низкоэффективными и не смогли обрушить российскую экономику. Коллективному Западу также не удалось сформировать значимую международную коалицию, призванную политически и экономически изолировать Россию.Ранее аналитики Al Mayadeen назвали визит президента Украины Владимира Зеленского в США своеобразным сигналом бедствия перед неминуемым разгромом Россией украинской армии.