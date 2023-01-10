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Арабский телеканал: Противостояние с Россией окончится катастрофой для Запада

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Арабский телеканал: Противостояние с Россией окончится катастрофой для Запада

По мнению обозревателя арабского телеканала Al Mayadeen Халида аль-Бюхали, оказываемая странами коллективного Запада финансовая и военная поддержка киевского режима приведет эти страны к катастрофическим последствиям.


Аналитик подчеркнул, что страны Запада практически истощили свои запасы из-за поддержки Украины, что привело к катастрофическим последствиям для их экономик. Этот фактор вызвал эскалацию протестных настроений в западном обществе на фоне снижения покупательной способности жителей этих стран. Падение экономики несет угрозу для единства стран Запада, которое декларировалось в качестве одной из основополагающих европейских ценностей на протяжении нескольких десятилетий.

В опубликованном материале также говорится, что лидеры западных стран продолжают поддерживать киевский режим, игнорируя при этом интересы своих граждан и падение своих экономик, не учитывая неспособность поддерживаемой НАТО украинской армии победить группировку российских войск и вернуть занятые ей территории.

Автор статьи также отметил, что беспрецедентные санкции, введенные западными странами против Москвы, оказались низкоэффективными и не смогли обрушить российскую экономику. Коллективному Западу также не удалось сформировать значимую международную коалицию, призванную политически и экономически изолировать Россию.

Ранее аналитики Al Mayadeen назвали визит президента Украины Владимира Зеленского в США своеобразным сигналом бедствия перед неминуемым разгромом Россией украинской армии.
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12 комментариев
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  1. Silver99
    Silver99 Сегодня, 18:37
    +2
    Так и будет, уверен наступивший год станет переломным, да до окончательной победы еще не близко, но это уже не 1941 год.
    1. Бородач
      Бородач Сегодня, 18:42
      +1
      Кажется, что самые гениальные вундеркинды начинают что-то подозревать. wink
      1. dorz
        dorz Сегодня, 19:15
        +1
        Цитата: Бородач
        Кажется, что самые гениальные вундеркинды начинают что-то подозревать. wink

        По цифрам у них всё хорошо. Наверное, занимаются приписками и имитацией: sad

        Годовой темп роста ВВП Евросоюза 2.5 %
        ВВП на душу населения 32 829 USD (16 600 РФ).
        Уровень инфляции за год 11.1 %.

        Источник:https://take-profit.org/statistics/countries/european-union/
      2. стар
        стар Сегодня, 19:41
        0
        Кажется, что самые гениальные вундеркинды начинают что-то подозревать.

        Арабы знали это с самого начала: они то как раз помнят, чем заканчивается дружба с США, а если кто подзабудет, то талибы с радостью организуют им экскурсию в зиндан, где сидит бывший президент Афганистана. Тот самый, кому рукоплескали в конгрессе США и которого потом Штаты выдали талибану.
    2. skeptikk2
      skeptikk2 Сегодня, 19:10
      +2
      Цитата: Silver99
      Так и будет, уверен наступивший год станет переломным, да до окончательной победы еще не близко, но это уже не 1941 год.

      Для кого?
      Для кого уже не 1941 год?
    3. Карат
      Карат Сегодня, 19:19
      +1
      Цитата: Silver99
      Так и будет, уверен наступивший год станет переломным, да до окончательной победы еще не близко, но это уже не 1941 год.


      А вот это всё зависит от политической ситуации. Аналогии с 1941 годом проводить вообще не стоит. Там многомиллионные армии с двух сторон, тут наших 3 сотни тысяч, не больше. Основная часть войск не задействована. Если доведут численность войск до миллиона и ударят сразу с трёх направлений:юг, запад, восток и заброской десантных дивизий и бригад спецназа ГРУ по тылам - то украинский фронт рухнет моментально.
  2. lubesky
    lubesky Сегодня, 18:52
    +2
    На нашей стороне таблица Менделеева в недрах, огромная территория, запасы воды и сельское хозяйство! С нами Бог, истина с нами! Победа будет за нами!
  3. _Ugene_
    _Ugene_ Сегодня, 18:54
    0
    страны Запада практически истощили свои запасы из-за поддержки Украины, что привело к катастрофическим последствиям для их экономик.
    было бы здорово, но к сожалению это совсем не так
  4. aleksr2005
    aleksr2005 Сегодня, 19:00
    +1
    При всём уважени, но даже СССР не смог "переседеть" Запад, куда России? Тем более мы с самого начала как то невнятно ведём это СВО в отличии от Запада, который маниакально с первых дней начал нас давить на все 99%. До 100% его сдерживает лишь наша ядерная триада.
  5. wandlitz
    wandlitz Сегодня, 19:00
    +1
    Победа никогда не приходит сама,- её обычно притаскивают. Сталин И.В.
  6. rocket757
    rocket757 Сегодня, 19:01
    +1
    Арабский телеканал: Противостояние с Россией окончится катастрофой для Запада
    Ой да ладно, тоже мне, пророчество.
    Запад большой сильный, был, ещё недавно... если кто его и разрушит, САМИ, ТОЛЬКО САМИ СЕБЯ и уконтропупят.
  7. Passeur
    Passeur Сегодня, 19:24
    0
    По мнению обозревателя арабского телеканала Al Mayadeen Халида аль-Бюхали

    Было бы удивительно, если бы канал, финансируемый "Хезболлой", Ираном и двоюродным братом Башара Асада выдал какое то другое мнение.