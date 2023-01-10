Посетивший «61 бронетанковый ремонтный завод» Дмитрий Медведев допустил уголовное наказание за срыв гособоронзаказа

Ни в коей мере не допускать срывов тех сроков, которые утверждены. Потому что такие случаи, как известно, есть

Первый заместитель председателя Военно-промышленной комиссии России Дмитрий Медведев продолжает инспекцию предприятий оборонного значения, на этот раз посетив АО "61 бронетанковый ремонтный завод" в Санкт-Петербурге. Об этом он сообщил в своем ТГ-канале.Зампред Совбеза России допустил применение новых мер уголовного наказания за срыв выполнения контрактов по гособоронзаказу, заявив об этом во время посещения АО "61 бронетанковый ремонтный завод". По словам политика, случаи срывов сроков поставки той или иной продукции, крайне необходимой в условиях проведения специальной военной операции имеются и нужно сделать так, чтобы их впредь не допускать.- заявил Медведев добавив, что нам нужно действовать быстрее противника, производя, ремонтируя и модернизируя военную технику, необходимую российским военным.До конца 2022 года Медведев посетил с инспекцией несколько предприятий российского ОПК, проведя необходимые совещания и ознакомившись с производством. 26 декабря президент России Владимир Путин подписал указ, назначив его первым заместителем председателя ВПК России, председателем является лично президент страны. По словам самого Медведева, научно-промышленный комплекс России необходимо переориентировать под решение первоочередных задач с учетом сложившейся ситуации в экономике и боевых действий на Украине.Стоит отметить, что российская военная промышленность, обеспечивающая проведение специальной военной операции, значительно нарастила объемы производства. Некоторые предприятия, выпускающие военную продукцию, перешли на работу в три смены.