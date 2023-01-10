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Посетивший «61 бронетанковый ремонтный завод» Дмитрий Медведев допустил уголовное наказание за срыв гособоронзаказа

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Посетивший «61 бронетанковый ремонтный завод» Дмитрий Медведев допустил уголовное наказание за срыв гособоронзаказа

Первый заместитель председателя Военно-промышленной комиссии России Дмитрий Медведев продолжает инспекцию предприятий оборонного значения, на этот раз посетив АО "61 бронетанковый ремонтный завод" в Санкт-Петербурге. Об этом он сообщил в своем ТГ-канале.


Зампред Совбеза России допустил применение новых мер уголовного наказания за срыв выполнения контрактов по гособоронзаказу, заявив об этом во время посещения АО "61 бронетанковый ремонтный завод". По словам политика, случаи срывов сроков поставки той или иной продукции, крайне необходимой в условиях проведения специальной военной операции имеются и нужно сделать так, чтобы их впредь не допускать.

Ни в коей мере не допускать срывов тех сроков, которые утверждены. Потому что такие случаи, как известно, есть

- заявил Медведев добавив, что нам нужно действовать быстрее противника, производя, ремонтируя и модернизируя военную технику, необходимую российским военным.

До конца 2022 года Медведев посетил с инспекцией несколько предприятий российского ОПК, проведя необходимые совещания и ознакомившись с производством. 26 декабря президент России Владимир Путин подписал указ, назначив его первым заместителем председателя ВПК России, председателем является лично президент страны. По словам самого Медведева, научно-промышленный комплекс России необходимо переориентировать под решение первоочередных задач с учетом сложившейся ситуации в экономике и боевых действий на Украине.

Стоит отметить, что российская военная промышленность, обеспечивающая проведение специальной военной операции, значительно нарастила объемы производства. Некоторые предприятия, выпускающие военную продукцию, перешли на работу в три смены.
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34 комментария
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  1. Nexcom
    Nexcom Сегодня, 18:00
    +10
    ДАМыч опять морденью отсвечивает, и чем дальше - тем все больше и больше, ширше и ширше. Даже к комраду Си катался погутарить.......
    Вангую - не к добру...... Рокировочкой попахивает.
    1. Alexey RA
      Alexey RA Сегодня, 18:08
      +9
      Цитата: Nexcom
      Вангую - не к добру...... Рокировочкой попахивает.

      Отродясь такого не бывало, и опять то же самое. ©
      Почётный и понечётный президенты. wink
      1. Бородач
        Бородач Сегодня, 18:39
        +4
        Цитата: Alexey RA
        Цитата: Nexcom
        Вангую - не к добру...... Рокировочкой попахивает.

        Отродясь такого не бывало, и опять то же самое. ©
        Почётный и понечётный президенты. wink

        Не прошло и года СВО, как кое до кого наконец -то начинает доходить, что распилами, откатами, воровством, коррупцией, а особенно безответственностью НАТу не победишь. А говорят, что эстонцы тормозят. wassat
    2. ДымОк_в_дЫмке
      ДымОк_в_дЫмке Сегодня, 18:13
      +10
      Цитата: Nexcom
      Вангую - не к добру......

      Правильно вангуете.
      Нехрен "айфончикам" вокруг нашего ВПК тусоваться!
      Пусть валят на защиту забугорной собственности и более здесь не отсвечивают.
      1. Nexcom
        Nexcom Сегодня, 18:17
        +8
        Дык там обломантус с забугорьем то - отпрыска выкинули не по понятиям, вообще безобразия происходят с собственностью и счетами. Вот ДАМыч походу и шумит на "партнеров" и прочае - типа нихарашо, столько им морского пространства отвалили, а они и сыночка вышибли и вообще. Ужоснах.
        1. rocket757
          rocket757 Сегодня, 18:31
          +4
          Странно, зачем эту фэйсу здесь показывают? Шоб привыкли, смирилась???
          Привыкать не хотим, смирится и полюбить.... не, не, не, дальше писать не можно, уж больно слова летучие просятся в печать... а в обратную прилетит учесистое, так можно предположить.
          Почёта елей, фэйсы, тут вряд ли есть, но вот охранители... они всегда, тут как тут.
    3. Silver99
      Silver99 Сегодня, 18:30
      +4
      Для действенного наказания нужен Государственный Комитет Обороны, и ПЕРСОНАЛЬНАЯ ответственность, а не размытая как сейчас. Наплодили всяких ООО с уставным капиталом в 10 тыс. и разбазаривают народные средства на распилах госзакупок.В годы ВОВ за все поставки вооружений отвечал ОДИН человек, конкретно Дмитрий Федорович Устинов, причем головой, будущий МО СССР, Сталин не знал поименно всех директоров заводов, для этого был Берия, самый лучший мотиватор и организатор за все существование СССР.
      1. rocket757
        rocket757 Сегодня, 19:27
        -1
        В "мутной среде" отаатики и прочее лучше получаются.
        Ничего нового, в общем, их так учили ребятки из за бугра...
        и можно вспомнить рыжего черта со товарищи, они к этому грабки приложили и до сих пор, хот коготком, но держат.
    4. МятныйПряник
      МятныйПряник Сегодня, 19:00
      +1
      У него нет авторитета и население страны его мягко недолюбливает. Самые нормальные президенты, всегда получались из людей, которые приходили с неожиданной стороны, кандидат которого не продвигали ни одна из сторон по сути.
      1. rocket757
        rocket757 Сегодня, 19:30
        0
        Трудно предположить, где у нас та неожиданная, нормальная сторона.
        Но из вертящихся на верху, желанных днем с огнём не найти. Ставленники они, с той или другой стороны.
  2. ARIONkrsk
    ARIONkrsk Сегодня, 18:01
    +16
    Лучше бы он посетил предприятия которые банкротят и обанкротили.
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 18:03
      +7
      И чо он тама сделает? Скажет свою коронку про средства? Или, о чудо, ситуацию порешает и улучшит?
      Не верю (с) Станиславский
    2. ДымОк_в_дЫмке
      ДымОк_в_дЫмке Сегодня, 18:18
      +11
      Цитата: ARIONkrsk
      Лучше бы он посетил предприятия которые банкротят и обанкротили.

      От его визитов толку не будет.

      PS Либероид - он и в африке либероид.
      Как бы ни маскировался.
      1. антивирус
        антивирус Сегодня, 19:06
        0
        Он просто - юрист.
        Загрузить - разгрузить фуру только как калым в студенческий годы понимает.
        А доставка- пицца.
        А ремонт-сервис лада. Далее гос обеспечение.
  3. Андрей Москвин
    Андрей Москвин Сегодня, 18:05
    0
    На войне как на войне. Правильно допускает.
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 18:29
      +12
      Да??А мы не на войне.У нас приняты законы военного времени?Нет.У нас обьявлена кому то война?Нет.Тогда к чему эти его "допуски?"Надо сначала принять законы,а не грозить ими.Точнее ,сначала обьявить войну.А дальше-Воевать,а не "проводить спецоперацию"И воевать в том числе и по недоумкам-либералам ,и по разгильдяям,расхитителям.Применяя соответствующие законы.А то это выглядит как пустобрехство
      1. Андрей Москвин
        Андрей Москвин Сегодня, 19:05
        0
        А такие законы должны быть в любое время. Или в мирное время можно срывать госзаказ? Разве он неправ? Я просто согласился с ним.
        1. dmi.pris1
          dmi.pris1 Сегодня, 19:13
          0
          ДАМ говорит о применении "новых мер".Т.е. о каких то статьях УК или какие то там законные акты.Их нет.В том и дело.Я тоже соглашусь что нарушать договора нельзя,но покв закоров этих нет.
    2. bk0010
      bk0010 Сегодня, 18:38
      +1
      Цитата: Андрей Москвин
      На войне как на войне.
      На какой войне? Штраф получите!
      Цитата: Андрей Москвин
      Правильно допускает.
      Ну тогда просто с ГОЗ никто связываться не станет: это и сейчас геморройно и не слишком доходно, а уж если срок замаячит, то быстро тех. оснастку в металлолом сдадут и скажут "вот не могём и всё". Будут трактора ремонтировать вместо танков.
      заявил Медведев добавив, что нам нужно действовать быстрее противника, производя, ремонтируя и модернизируя военную технику, необходимую российским военным.
      Нужно. Безусловно. Непонятно только, почему лично он с какими-то инспекциями катается, а не воплощает в жизнь свои указания лично, у станка или в ремонтной яме. Толку было бы явно больше, чем от его поездок (народ хотя-бы не отвлекал).
      1. ДымОк_в_дЫмке
        ДымОк_в_дЫмке Сегодня, 18:57
        0
        Цитата: bk0010
        Непонятно только, почему лично он с какими-то инспекциями катается, а не воплощает в жизнь свои указания лично, у станка или в ремонтной яме. Толку было бы явно больше, чем от его поездок (народ хотя-бы не отвлекал).

        Особо ему уже не отвлечь (образы ежа и опы всплывают.)
      2. Андрей Москвин
        Андрей Москвин Сегодня, 19:01
        0
        То есть, считаете, что сегодня с госзаказами сплошь хапуги связываются, которые срока не боятся? Сдаться нам что-ли? belay
  4. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 18:11
    -1
    Дык пусть с прокурором всея Руси ездит,лицо у него презентабельное.
    1. ДымОк_в_дЫмке
      ДымОк_в_дЫмке Сегодня, 18:28
      -1
      Цитата: tralflot1832
      Дык пусть с прокурором всея Руси ездит,лицо у него презентабельное.

      Прокурор всея Руси мог бы и его персоной заинтересоваться.
      И был бы прав. hi
      1. Теренин
        Теренин Сегодня, 18:53
        +2
        Цитата: ДымОк_в_дЫмке
        Цитата: tralflot1832
        Дык пусть с прокурором всея Руси ездит,лицо у него презентабельное.

        Прокурор всея Руси мог бы и его персоной заинтересоваться.
        И был бы прав. hi

        По моему, там прокурору и интересоваться то нечем. no
        Если только в рамках прокурорского контроля за состоянием законности в налоговой сфере по Сколково.
    2. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 18:37
      -1
      А у этого прокурора есть инструмент?Закоы военного времени
  5. Планем
    Планем Сегодня, 18:22
    +6
    В угол поставят? Или, как обычно, будут все валить на стрелочников? Искать козлов отпущения в виде мелких сошек, не имеющих покровителей в высоких кабинетах?
  6. Теренин
    Теренин Сегодня, 18:44
    +2
    Путин подписал указ, назначив его первым заместителем председателя ВПК России

    Интересно бы послушать аргумент, что мешало на прежней (не менее важной должности) решать вопросы ВПК?
  7. Теренин
    Теренин Сегодня, 18:50
    +2
    Посетивший «61 бронетанковый ремонтный завод» Дмитрий Медведев

    Сама формулировка "посетил", объясняет многое. winked
    Это все равно, как "Опера полиции посетили совершившего преступление фигуранта..."
  8. BartoszPL
    BartoszPL Сегодня, 18:56
    0
    Ile rocznie Rosja wyprodukuje czołgów? 200-250?
    1. tralflot1832
      tralflot1832 Сегодня, 18:59
      0
      Поляк ,купи цветы и сходи на могилу Войцеха Ярузельскому,встань на колени перед памятником и поклонись вашему спасителю.Еслибы он не ввёл в Польше военное положение,мы бы вас на гусянки намотали.Мы стояли готовыми целый день ,боекомплект загружен.Самый длинный день в моей жизни.Группа советских войск в Германии.Вот такие мы человеколюбивые.А если бы он не ввёл военное положение,возможно ты и не родился вообще.
    2. Kuziming
      Kuziming Сегодня, 19:07
      0
      你奇怪的外国人，不会说俄语，为什么写这些莫名其妙的句话？这些母字我们大概不明白，最好写中文。
  9. Юн Клоб
    Юн Клоб Сегодня, 19:21
    +1
    В древнем Риме децимацию бы провели.
    1. Андрей Москвин
      Андрей Москвин Сегодня, 19:26
      0
      И так народу мало. Уж лучше виноватых искать.
  10. Владимир Постников
    Владимир Постников Сегодня, 19:39
    0
    Инженер ВПК в среднем зарабатывает немного. Много зарабатывают руководители, среди которых процент инженеров когда-то приближался к 100%, а сегодня и до 50% порой не дотягивает.
    Инженер ВПК формально не волен поехать отдыхать в Турцию. У него и так много ограничений и проблем, связанных с режимностью.
    Теперь ему еще и сроками грозят. Вполне естественно, сегодня же эффективных менеджеров стрелочниками не назначают.
    И скажет такой инженер: "Ищите дураков!". И пойдут дураки в инженеры.