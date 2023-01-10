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После отказа Стокгольма экстрадировать причастного к попытке переворота в Турции журналиста Анкара отказалась поддержать членство Швеции в НАТО

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После отказа Стокгольма экстрадировать причастного к попытке переворота в Турции журналиста Анкара отказалась поддержать членство Швеции в НАТО

Противостояние Турции со Швецией касательно вступления последней в НАТО становится всё более ожесточённым, особенно на фоне запредельных требований к Стокгольму со стороны Анкары, которые он не может выполнить. Речь идёт о недавнем отклонении шведским Верховным судом турецкого запроса относительно экстрадиции гражданина Турции, которого она считает причастным к мятежу 2016-го года.


По мнению многих западных аналитиков, Эрдоган вряд ли изменит своё условие, по крайней мере, до тех пор, пока в стране не состоятся президентские выборы, намеченные на июнь нынешнего года.

По словам главы шведского кабмина Ульфа Кристерссона, его страна и так сделала достаточно на пути к вступлению в североатлантический блок.

Они требуют того, чего мы не можем и не хотим и не можем им дать

– заявил премьер-министр Швеции на конференции по безопасности Folk och Försvar.

В то же время высказался касательно решения Верховного суда и профессор политических наук шведского университета в Сундсвалле Хакан Гуннерссон, заявивший о том, что оно является независимым, основываясь на принципе разделения властей.

Определённые лица не могут быть выдворены из Швеции в Турцию, если на то нет правового основания. Данная процедура является законной, а никак не политически ангажированной

– отметил эксперт.

Другой турецкий эксперт также выразил сомнения по поводу сподвижек со стороны Эрдогана в том, что касается процесса включения новых стран [Швеции и Финляндии] в НАТО. Он тоже связал это событие с предстоящими выборами в стране, после которых, как утверждает Говард Эйсенстат, Анкара «смягчит» свою риторику в этом отношении.

Напомним, что президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган требует экстрадиции турецкого журналиста Бюлента Кенеша, которого власти страны обвиняют в причастности к попытке совершения военного переворота в составе группы лиц, связанных с находящимся в США проповедником Фетхуллахом Гюленом. Ранее Верховный суд Швеции отказал в экстрадиции Кенеша, сославшись на то, что в случае его возвращения на родину, ему грозит преследование по политическим мотивам. Более того, суд обратил внимание и на тот факт, что журналист имеет статус беженца. Это разозлило Анкару, где заявили, что в таком случае и статус Швеции в отношениях с НАТО останется неопределённым. Власти Турции заявили, что членство Швеции в НАТО не поддержат.
Автор:
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13 комментариев
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  1. Mitos
    Mitos Сегодня, 18:48
    +1
    Боятся отдать? А то об их действиях станет известно Анкаре и могут полететь чьито головы? Скорее ждут другого во власти. А то "сменяемость власти" есть, а нато это навсегда.
    1. Ясная
      Ясная Сегодня, 18:57
      +4
      Анкара отказалась поддержать членство Швеции в НАТО

      Эрдоган поднимаем ставки. Вот, что значит - восточный базар winked
      1. Shurik70
        Shurik70 Сегодня, 19:30
        0
        Эрдоган поставил простое и понятное условие.
        И от слов своих не откажется.
        А вот шведы - демократы. Простого бы там работягу или мелкого бизнесмена выдали бы легко (и уже нескольких экстрадировали). Вот только конкретный человек - ЖУРНАЛИСТ. А для демократии журналист - неприкасаемая каста. Ну, примерно, как для белых полицейских в США чёрная лесбиянка-трансвестит. Выдать его правосудию - это на святое покуситься.
        Но, поскольку Эрдоган упрётся, будут ждать выборов 18 июня 2023. И если Эрдоган там победит, то шведы окажутся весьма в сложном положении. Выходом из которого станет подстава журналиста на педофилию или изнасилование (стандартный в ЕС способ устранения таких проблем), после чего преступника выдадут Турции с условием, что тот и за педофилию тоже добавит срок.
    2. marchcat
      marchcat Сегодня, 18:59
      +3
      "Игра" продолжается - на чей муха сядет. good
  2. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 18:50
    +1
    У Эрдогана турецкие барабаны поизносились.Швеция хочет в НАТО,значит придётся брать барабаны на техобслуживание.Иначе ни как.Вот такой у меня сегодня " чёрный юмор".
  3. aleksr2005
    aleksr2005 Сегодня, 18:56
    +1
    Ничего, запад хорошо играет в долгую, умеет последовательно год за годом продавливать свои интересы. Подождут следующего султана.
    1. Александр75
      Александр75 Сегодня, 19:06
      +1
      А в ближайшие 10-20 лет не будет нового султана)Эрдоган своего добьется!
  4. антивирус
    антивирус Сегодня, 18:56
    0
    Очень хорошо умеют считать деньги.
    Дешевле двухсторонний, чем в нато.
    Авиация и флот есть у сша и бритов. Этого достаточно.
    Турок надо и поставят на их, указанное, место.
    А формально процедуры не нарушат
  5. rocket757
    rocket757 Сегодня, 18:57
    +1
    После отказа Стокгольма экстрадировать причастного к попытке переворота в Турции журналиста Анкара отказалась поддержать членство Швеции в НАТО
    . Прикольненько!!!
    Кого полосатики теперь ломать/гнуть будут? Султана или шведов... впрочем, правила для НАТОшки писали тоже они, а переделывать, так как им надо, с этим они долго парится не будут.
  6. Дилетант
    Дилетант Сегодня, 18:59
    +2
    особенно на фоне запредельных требований к Стокгольму со стороны Анкары,

    А прочему г-н Егоренков считает требования по выдаче гражданина Турции обвиняемого в преступлениях против государства для предания турецкому суду, "запредельными"?
  7. Ryaruav
    Ryaruav Сегодня, 19:03
    +1
    выгонять турцию из нато для них смерти подобно , это конец израэлю и конец сша на ближнем и не только востоке тут такая османия или мусульмания может организоваться мама не горюй
  8. nellyjuri
    nellyjuri Сегодня, 19:05
    0
    Ага. Таким же независимым можно считать коррупционный стокгольмский арбитраж.
  9. nik-mazur
    nik-mazur Сегодня, 19:17
    +2
    страна и так сделала достаточно на пути к вступлению в североатлантический блок... ...Они требуют того, чего мы не можем и не хотим и не можем им дать
    Если бы шведы были не протестантами, а хотя бы католиками, то во всех шведских церквях горели бы пудовые свечки во славу турецкого султана, благодаря которому шведы и рыбку едят и на... э-э-э... на ёлку не садятся. А так, наверное, просто бухают втихаря.
    То есть они прямо без мыла готовы влезть в НАТО (или наоборот), но коварные турки не пускают. А там, глядишь, и война кончится в этой, как её... ну там где русские Карлу XXII наваляли...