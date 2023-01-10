После отказа Стокгольма экстрадировать причастного к попытке переворота в Турции журналиста Анкара отказалась поддержать членство Швеции в НАТО

Они требуют того, чего мы не можем и не хотим и не можем им дать

Определённые лица не могут быть выдворены из Швеции в Турцию, если на то нет правового основания. Данная процедура является законной, а никак не политически ангажированной

Противостояние Турции со Швецией касательно вступления последней в НАТО становится всё более ожесточённым, особенно на фоне запредельных требований к Стокгольму со стороны Анкары, которые он не может выполнить. Речь идёт о недавнем отклонении шведским Верховным судом турецкого запроса относительно экстрадиции гражданина Турции, которого она считает причастным к мятежу 2016-го года.По мнению многих западных аналитиков, Эрдоган вряд ли изменит своё условие, по крайней мере, до тех пор, пока в стране не состоятся президентские выборы, намеченные на июнь нынешнего года.По словам главы шведского кабмина Ульфа Кристерссона, его страна и так сделала достаточно на пути к вступлению в североатлантический блок.– заявил премьер-министр Швеции на конференции по безопасности Folk och Försvar.В то же время высказался касательно решения Верховного суда и профессор политических наук шведского университета в Сундсвалле Хакан Гуннерссон, заявивший о том, что оно является независимым, основываясь на принципе разделения властей.– отметил эксперт.Другой турецкий эксперт также выразил сомнения по поводу сподвижек со стороны Эрдогана в том, что касается процесса включения новых стран [Швеции и Финляндии] в НАТО. Он тоже связал это событие с предстоящими выборами в стране, после которых, как утверждает Говард Эйсенстат, Анкара «смягчит» свою риторику в этом отношении.Напомним, что президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган требует экстрадиции турецкого журналиста Бюлента Кенеша, которого власти страны обвиняют в причастности к попытке совершения военного переворота в составе группы лиц, связанных с находящимся в США проповедником Фетхуллахом Гюленом. Ранее Верховный суд Швеции отказал в экстрадиции Кенеша, сославшись на то, что в случае его возвращения на родину, ему грозит преследование по политическим мотивам. Более того, суд обратил внимание и на тот факт, что журналист имеет статус беженца. Это разозлило Анкару, где заявили, что в таком случае и статус Швеции в отношениях с НАТО останется неопределённым. Власти Турции заявили, что членство Швеции в НАТО не поддержат.