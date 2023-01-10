Турецкая армия получила на вооружение первые 155-мм самоходные гаубицы Firtina нового поколения

Турецкая армия продолжает перевооружение, на этот раз военные получили на вооружение 155-мм самоходные гаубицы Т-155 "Firtina" ("Шторм") нового поколения. Торжественная церемония прошла на территории одной из военных баз в провинции Сакарья, о важности этой поставки говорит тот факт, что ее посетил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.В первой партии турецкие военные получили шесть модернизированных САУ, всего же вооруженные силы страны намерены приобрести 140 новых модернизированных самоходных гаубиц. Решение о модернизации гаубиц турецкие оружейники приняли еще в 2018 году по итогам боевых действий в Сирии, где ВС Турции потеряли три САУ "Firtina". Обновленная машина получила обозначение Firtinа-II, первые поставки должны были состоятся еще в 2021 году, но по какой-то причине были перенесены.Модернизированная САУ, в отличие от базовой версии, получила новую систему управления огнем, тепловизионные и телевизионные приборы командира и наводчика. На башне самоходки, вместо 12,7-мм пулемета "Браунинг M2", применяемого вручную, установлен дистанционно управляемый боевой модуль. Кроме этого на самоходку установили кондиционер для эксплуатации в условиях жаркого климата. С 2025 года планируется обеспечить гаубицы турецкими двигателями и трансмиссией.Турецкая 155-мм самоходная гаубица Т-155 "Firtina" ("Шторм") создана на базе южнокорейской самоходной гаубицы K9 "Thunder". От корейского варианта гаубица отличается модернизированными башней и шасси, а также усовершенствованными системами управления огнем, связи и навигации турецкого производства.В качестве орудия на установке применяется 155-мм гаубица с длиной ствола 52 калибра. Она способна вести огонь по целям как с закрытых огневых позиций, так и прямой наводкой. Гаубица имеет максимальную скорострельность 6 выстрелов/минуту на протяжении 3 минут, а в режиме «шквал огня» — 3 выстрела в течение 15 секунд. Продолжительная стрельба ограничена 2 выстрелами в минуту в течение 30 минут. Возимый боекомплект 48 выстрелов. Максимальная дальность стрельбы осколочно-фугасными снарядами составляет 30 км, а активно-реактивными осколочно-фугасными снарядами — 40 км.САУ весит более 46 т. Мощность двигателя - 1000 л.с. Максимальная скорость по шоссе - 65 км/ч. Запас хода - 360 км. Экипаж - 5 человек. В комплект поставки самоходной гаубицы входит также транспортно-заряжающая машина FAARV.