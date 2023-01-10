Директора управления канцелярии президента Польши уволили после беседы Дуды с российскими пранкерами

Беседа президента Польши Анджея Дуды с российскими пранкерами Вованом и Лексусом, которые выдали себя за президента Франции Эммануэля Макрона, стоила карьеры директору Управления международной политики Канцелярии главы государства Петру Гиллерту. Сегодня стало известно, что чиновник уволен с должности именно по причине этого телефонного разговора, о чем сообщил корреспондент RMF FM Роха Ковальски. Поскольку Гиллерт отвечал за международные контакты президента Дуды, его сочли виновным в том, что он не воспрепятствовал беседе главы государства и пранкеров.Напомним, что 15 ноября 2022 года, после падения украинской ракеты в польском селе Пшеводув, российские пранкеры Вован и Лексус позвонили президенту Польши Анджею Дуде от имени президента Франции Эммануэля Макрона. Дуда заявил пранкерам, принимая их за французского лидера, что он «очень осторожен». Также польский президент подчеркнул, что хочет избежать войны с Россией.Через неделю после разговора Вован и Лексус сообщили о розыгрыше польского лидера. После этого президентская канцелярия Польши была вынуждена прокомментировать эту информацию. По ее утверждению, Дуда якобы заподозрил попытку розыгрыша по необычному стилю ведения беседы, после чего прекратил разговор.Однако высокопоставленному польскому чиновнику соединение пранкеров с президентом страны не простили. Интересно, не столкнется ли Польша с кадровым дефицитом на руководящих должностях в офисе президента и правительстве, если пранкеры будут звонить в различные ведомства страны слишком часто?