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Директора управления канцелярии президента Польши уволили после беседы Дуды с российскими пранкерами

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Директора управления канцелярии президента Польши уволили после беседы Дуды с российскими пранкерами

Беседа президента Польши Анджея Дуды с российскими пранкерами Вованом и Лексусом, которые выдали себя за президента Франции Эммануэля Макрона, стоила карьеры директору Управления международной политики Канцелярии главы государства Петру Гиллерту. Сегодня стало известно, что чиновник уволен с должности именно по причине этого телефонного разговора, о чем сообщил корреспондент RMF FM Роха Ковальски. Поскольку Гиллерт отвечал за международные контакты президента Дуды, его сочли виновным в том, что он не воспрепятствовал беседе главы государства и пранкеров.


Напомним, что 15 ноября 2022 года, после падения украинской ракеты в польском селе Пшеводув, российские пранкеры Вован и Лексус позвонили президенту Польши Анджею Дуде от имени президента Франции Эммануэля Макрона. Дуда заявил пранкерам, принимая их за французского лидера, что он «очень осторожен». Также польский президент подчеркнул, что хочет избежать войны с Россией.

Через неделю после разговора Вован и Лексус сообщили о розыгрыше польского лидера. После этого президентская канцелярия Польши была вынуждена прокомментировать эту информацию. По ее утверждению, Дуда якобы заподозрил попытку розыгрыша по необычному стилю ведения беседы, после чего прекратил разговор.

Однако высокопоставленному польскому чиновнику соединение пранкеров с президентом страны не простили. Интересно, не столкнется ли Польша с кадровым дефицитом на руководящих должностях в офисе президента и правительстве, если пранкеры будут звонить в различные ведомства страны слишком часто?
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7 комментариев
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  1. антивирус
    антивирус Сегодня, 19:10
    +3
    Лучше бы он гос буджет польши вложил в офз после разговора с набиулинойи силуаноаым.
    А так - слтрясение воздуха
  2. Shurik70
    Shurik70 Сегодня, 19:11
    +3
    15 ноября позвонили, а уволили 10 января.
    Что-то долго разбирались.
    Сдаётся мне, там друг на друга все вину валили, пока крайнего не нашли.
  3. Nexcom
    Nexcom Сегодня, 19:13
    +2
    ну почаще польским высопоставленным чиновникам нашим пранкерам звонить - поляки всех своих ответсвенных персон разгонят. ну а что, чем им не ответ за их подлости? wassat
  4. Бывший солда
    Бывший солда Сегодня, 19:16
    +2
    По ее утверждению, Дуда якобы заподозрил попытку розыгрыша по необычному стилю ведения беседы, после чего прекратил разговор.


    Проницательный президент Польши Дуда заподозрил розыгрыш, потому что Макрон в телефоне был выпивши и матерился по русски. smile
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 19:19
      +1
      ога, и постоянно приговаривал Слава России.
  5. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 19:23
    +3
    В свете требований, Польши к Германии по репорациям ,для Вована с Лексусом это поле не паханное.Слишком много действующих лиц.Позвонить как байден ,это будет круто.Без лохов жизнь скучна.
  6. Doccor18
    Doccor18 Сегодня, 19:42
    +1
    уволили после беседы Дуды с российскими пранкерами

    Лучше пусть Байдену позвонят, чтобы он половину Пентагона уволил...