Вольф Мессинг: телепат, фокусник или лжец



Вольф Мессинг

Встреча с Эйнштейном и Фрейдом

Предсказание поражения Гитлера и побег из немецкой тюрьмы

«Я напряг все свои силы и заставил собраться у себя в камере тех полицейских, которые в это время были в помещении участка. Всех, включая начальника и кончая тем, который должен был стоять на часах у выхода. Когда они все, повинуясь моей воле, собрались в камере, я, лежавший совершенно неподвижно, как мёртвый, быстро встал и вышел в коридор. Мгновенно, пока они не опомнились, задвинул засов окованной железом двери. Клетка была надежной, птички не могли вылететь из неё без посторонней помощи. Но ведь она могла подоспеть».



Кадр из фильма «Вольф Мессинг: видевший сквозь время»



Выступление Мессинга на сцене

Встречи со Сталиным и ограбление банка

«Помню такое: мне было дано задание получить 100 тысяч рублей в Госбанке по чистой бумажке. Опыт этот чуть не закончился трагически.

Я подошёл к кассиру, сунул ему вырванный из школьной тетради листок. Раскрыл чемодан, поставил у окошечка на барьер. Пожилой кассир посмотрел на бумажку. Раскрыл кассу. Отсчитал 100 тысяч…

Закрыв чемодан, я отошёл к середине зала. Подошли свидетели, которые должны были подписать акт о проведённом опыте. Когда эта формальность была закончена, с тем же чемоданчиком я вернулся к кассиру. Он взглянул на меня, перевёл взгляд на чистый тетрадный листок, насаженный им на гвоздик с погашенными чеками, на чемодан, из которого я начал вынимать тугие нераспечатанные пачки денег. Затем неожиданно откинулся на спинку стула и захрипел. Инфаркт! К счастью, он потом выздоровел».

«Психологические опыты»



Мессинг в старости

«Мои опыты не имеют ничего общего с какими-то «сверхъестественными» явлениями. Они во многом объяснимы с позиций современной науки. Сам же я атеист до мозга костей и не верю ни в какие «потусторонние силы». Этим любителям «таинственного» нужно было бы присутствовать в июне 1960 года на моём выступлении в Почаевской лавре – крупном религиозном очаге. После демонстрации опытов многие церковники усомнились в существовании бога».