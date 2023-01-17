Вольф Мессинг: телепат, фокусник или лжец

Вольф Мессинг
Вольф Григорьевич Мессинг вошел в историю как экстрасенс, пророк, медиум и телепат, который мог как предсказать будущее, так и читать мысли людей. Все его «чудеса» были описаны в автобиографической книге «О самом себе». Среди них – предсказание поражения Гитлера незадолго до начала Второй мировой, получение в банке 100 тысяч рублей по обычной тетрадной бумажке, побег из немецкого карцера и многое другое. Но действительно ли все это было в реальности или же является плодом воображения Мессинга?
Встреча с Эйнштейном и Фрейдом
При более детальной проверке фактов из автобиографии Мессинга выясняется, что одни из них в принципе не могли иметь места, другие же не подтверждаются никакими другими источниками.
Так, Мессинг утверждает, что в 1915 году он, на тот момент 16-летний юноша, встречался в Вене с Эйнштейном и Фрейдом, которым продемонстрировал свои паранормальные способности, заключающиеся в умении читать мысли. Однако Эйнштейн с 1913 по 1925 год ни разу даже не приезжал в Вену. Более того, с Фрейдом знаменитый физик познакомился лишь в 1927 году. Также подобное событие, если бы оно было в действительности, нашло бы отражение в записях обоих ученых. Но ни Эйнштейн, ни Фрейд фамилии Мессинга ни разу не упоминали.
Предсказание поражения Гитлера и побег из немецкой тюрьмы
Следующий сомнительный эпизод, о котором рассказывал Мессинг – предсказание поражения Гитлера, которое он якобы сделал в Варшаве незадолго до вторжения Германии в Польшу. Гитлер, узнав об этом, якобы даже назначил награду за живого или мертвого Мессинга в 200 000 рейхсмарок. Однако данный эпизод почему-то не упомянут ни в одной польской или немецкой газете, отсутствуют сведения об этом предсказании также в польских и немецких архивах.
Продолжением этого мифа является следующий – арест Мессинга немцами и его побег из тюрьмы в оккупированной Польше в 1939 году. Как утверждается в автобиографии Мессинга, его опознал на улице Варшавы немецкий офицер, последовал арест и карцер. Но далее Мессинг, используя свои способности, загипнотизировал всех сотрудников тюрьмы, заставил их прийти в его камеру, запер их и благополучно вышел на свободу.
Вот как он описывал это в автобиографии:
«Я напряг все свои силы и заставил собраться у себя в камере тех полицейских, которые в это время были в помещении участка. Всех, включая начальника и кончая тем, который должен был стоять на часах у выхода. Когда они все, повинуясь моей воле, собрались в камере, я, лежавший совершенно неподвижно, как мёртвый, быстро встал и вышел в коридор. Мгновенно, пока они не опомнились, задвинул засов окованной железом двери. Клетка была надежной, птички не могли вылететь из неё без посторонней помощи. Но ведь она могла подоспеть».
Звучит очень красиво, но, увы, этот эпизод тоже абсолютно ничем, кроме слов Мессинга, не подтверждается. Вольф Григорьевич не значится в немецких документах того времени ни среди разыскиваемых, ни среди заключенных.
Кадр из фильма «Вольф Мессинг: видевший сквозь время»
Однако если бы он в действительности находился в розыске, сохранилось бы хоть определенное количество листовок с сообщением об этом. И это не говоря уже о том, что после побега его должны были искать особенно тщательно, с привлечением большого числа людей, с объявлением о его розыске в газетах и так далее. Но и этого тоже нет.
После этого Мессинг нелегально переходит советско-польскую границу, но его сразу арестовывает НКВД. Несколько месяцев он сидит в советской тюрьме, его подозревают в шпионаже, и почему-то ни разу за это время он не попытался применить свои сверхъестественные способности, чтобы бежать или хотя бы убедить следователей в своей невиновности.
Тут возникает вопрос, почему же он, если действительно обладал какими-то сверхспособностями, не применил их, чтобы выйти на свободу? Если Мессинг действительно обладал паранормальными способностями, то это непонятно, если же нет, то все становится на свои места: не применял этих способностей, потому что не владел ими.
Выступление Мессинга на сцене
Встречи со Сталиным и ограбление банка
Далее в автобиографии Мессинг упоминает свои встречи со Сталиным. На них он опять якобы сделал ряд предсказаний, а его способности к гипнозу проверялись опытным путем. Но это тоже миф, причем легко опровергаемый.
Дело в том, что все посещения кабинета Сталина тщательно документировались в специальных журналах, в 1990-е годы их полный список с 1927 по 1953 год был опубликован и сейчас есть в свободном доступе. И имя Вольфа Мессинга среди них не встречается.
Далее, как утверждает Мессинг, ему поручили по чистой бумажке получить в банке 100 000 рублей. В автобиографии этот момент тоже описывается достаточно подробно:
«Помню такое: мне было дано задание получить 100 тысяч рублей в Госбанке по чистой бумажке. Опыт этот чуть не закончился трагически.
Я подошёл к кассиру, сунул ему вырванный из школьной тетради листок. Раскрыл чемодан, поставил у окошечка на барьер. Пожилой кассир посмотрел на бумажку. Раскрыл кассу. Отсчитал 100 тысяч…
Закрыв чемодан, я отошёл к середине зала. Подошли свидетели, которые должны были подписать акт о проведённом опыте. Когда эта формальность была закончена, с тем же чемоданчиком я вернулся к кассиру. Он взглянул на меня, перевёл взгляд на чистый тетрадный листок, насаженный им на гвоздик с погашенными чеками, на чемодан, из которого я начал вынимать тугие нераспечатанные пачки денег. Затем неожиданно откинулся на спинку стула и захрипел. Инфаркт! К счастью, он потом выздоровел».
Я подошёл к кассиру, сунул ему вырванный из школьной тетради листок. Раскрыл чемодан, поставил у окошечка на барьер. Пожилой кассир посмотрел на бумажку. Раскрыл кассу. Отсчитал 100 тысяч…
Закрыв чемодан, я отошёл к середине зала. Подошли свидетели, которые должны были подписать акт о проведённом опыте. Когда эта формальность была закончена, с тем же чемоданчиком я вернулся к кассиру. Он взглянул на меня, перевёл взгляд на чистый тетрадный листок, насаженный им на гвоздик с погашенными чеками, на чемодан, из которого я начал вынимать тугие нераспечатанные пачки денег. Затем неожиданно откинулся на спинку стула и захрипел. Инфаркт! К счастью, он потом выздоровел».
Этот миф тоже легко опровергается.
Дело в том, что сам процесс выдачи денег тогда был совсем иной. Даже по настоящим документам невозможно было просто подойти к кассиру и сразу получить такую сумму. Чек нужно было сначала подать бухгалтеру, у которого никаких денег нет, потом этот документ проходит через внутренние каналы банка, тщательно проверяется ревизором (или двумя, если сумма крупная), далее чек передают кассиру, который готовит документы и деньги. И уже после всего этого вызывали клиента.
«Психологические опыты»
Известно, что с 1940-х и вплоть до смерти в 1974 году Вольф Мессинг ездил по стране со своими выступлениями, которые сам он называл «психологическими опытами». На этих выступлениях он демонстрировал фокусы, «читал мысли», находил спрятанные предметы и так далее.
Мессинг в старости
Но что интересно, в нескольких интервью Мессинг сам отрицал, что использует для этого какие-то паранормальные способности. «Чтение мыслей» он объяснял натренированной наблюдательностью, а на вопрос, обладает ли он сверхспособностями, однажды ответил, что его опыты ничего общего с паранормальными явлениями не имеют:
«Мои опыты не имеют ничего общего с какими-то «сверхъестественными» явлениями. Они во многом объяснимы с позиций современной науки. Сам же я атеист до мозга костей и не верю ни в какие «потусторонние силы». Этим любителям «таинственного» нужно было бы присутствовать в июне 1960 года на моём выступлении в Почаевской лавре – крупном религиозном очаге. После демонстрации опытов многие церковники усомнились в существовании бога».
Но тем не менее миф о сверхъестественных способностях Мессинга оказался живучим, публике нужна была сказка с «паранормальным», «таинственным» и «необъяснимым».
И запрос на все это был удовлетворен: в 1960-е годы была написана и частично опубликована в журнале «Наука и религия» якобы автобиографическая книга «О самом себе», полностью изданная в 1990 году под названием «Я – телепат». В ней и были описаны все эти мифы.
Свою лепту в мифологизацию образа Мессинга внес и кинематограф. Наиболее известным фильмом о нем является «Вольф Мессинг: видевший сквозь время», вышедший в 2009 году и повторивший все мифы из автобиографии.