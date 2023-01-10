Группировка противника в Соледаре нашими войсками разделена минимум на 4 части, ведётся ликвидация каждой из частей

Вечерняя сводка по состоянию в Соледарско-Артёмовской (Бахмутской агломерации) в первую очередь связана с тем, что Соледар уже на 80 процентов охвачен российскими войсками. Одновременно с этим более половины города по его территории перешло под российский контроль.Украинская группировка нашими войсками разделена в Соледаре минимум на 4 части, наиболее крупная из которых остаётся в западной части города – от железнодорожной станции Соль до улиц Соляников и Суворова. Ведётся методичная ликвидация каждой из этих частей.Одним из рубежей обороны ВСУ в городе и в западных его пригородах является линии реки Бахмутка. Она же проходит между посёлками Парасковеевка (Парасковиевка) и Красная Гора, где российские войска остановили украинские резервы, направленные командование ВСУ со стороны Константиновки и Часова Яра.В западной части Соледара остаются максимально потрёпанные российскими штурмовыми группами несколько подразделений 61-й пехотной, 46-й аэромобильной и 128-й горно-штурмовой бригад. При этом горно-штурмовую бригаду, которая относится к элите ВСУ, украинскому командованию приходится использовать исключительно для оборонительных действий. Украинская «военная элита» чаще отсиживается в подвалах многоквартирных домов, в том числе и прикрываясь мирными жителями города, как в своё время это делами остатки бригады морской пехоты в Мариуполе.Южнее Артёмовска ожесточённые бои идут в кварталах Клещеевки. Её противник пытается удержать, так как в ней сосредоточены последние на южном направлении оборонительные рубежи, которые прикрывают не только Артёмовск с указанного направления, но и упомянутый выше Часов Яр, который превращён ВСУ в один из прифронтовых логистических центров.Тем временем демонстрируются снимки Соледара с воздуха, которые позволяют понять интенсивность идущих там боёв. Фото представлено первым в данном материале. Видны следы артиллерийских ударов, последствия возгораний.