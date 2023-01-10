Военное обозрение
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Группировка противника в Соледаре нашими войсками разделена минимум на 4 части, ведётся ликвидация каждой из частей

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Группировка противника в Соледаре нашими войсками разделена минимум на 4 части, ведётся ликвидация каждой из частей

Вечерняя сводка по состоянию в Соледарско-Артёмовской (Бахмутской агломерации) в первую очередь связана с тем, что Соледар уже на 80 процентов охвачен российскими войсками. Одновременно с этим более половины города по его территории перешло под российский контроль.


Украинская группировка нашими войсками разделена в Соледаре минимум на 4 части, наиболее крупная из которых остаётся в западной части города – от железнодорожной станции Соль до улиц Соляников и Суворова. Ведётся методичная ликвидация каждой из этих частей.



Одним из рубежей обороны ВСУ в городе и в западных его пригородах является линии реки Бахмутка. Она же проходит между посёлками Парасковеевка (Парасковиевка) и Красная Гора, где российские войска остановили украинские резервы, направленные командование ВСУ со стороны Константиновки и Часова Яра.

В западной части Соледара остаются максимально потрёпанные российскими штурмовыми группами несколько подразделений 61-й пехотной, 46-й аэромобильной и 128-й горно-штурмовой бригад. При этом горно-штурмовую бригаду, которая относится к элите ВСУ, украинскому командованию приходится использовать исключительно для оборонительных действий. Украинская «военная элита» чаще отсиживается в подвалах многоквартирных домов, в том числе и прикрываясь мирными жителями города, как в своё время это делами остатки бригады морской пехоты в Мариуполе.

Южнее Артёмовска ожесточённые бои идут в кварталах Клещеевки. Её противник пытается удержать, так как в ней сосредоточены последние на южном направлении оборонительные рубежи, которые прикрывают не только Артёмовск с указанного направления, но и упомянутый выше Часов Яр, который превращён ВСУ в один из прифронтовых логистических центров.



Тем временем демонстрируются снимки Соледара с воздуха, которые позволяют понять интенсивность идущих там боёв. Фото представлено первым в данном материале. Видны следы артиллерийских ударов, последствия возгораний.
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19 комментариев
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  1. Комментарий был удален.
  2. Арбайтернегаст
    Арбайтернегаст Сегодня, 20:14
    +9
    Ну и вишенка на тортик - есть мнение, что последние ощутимые попадания по узлам произошли потому, что мокша наконец-то раздуплилась детектировать Скайлинки. Со всем вытекающими и входящими.

    Это из хх'ляцкого тг-канала, пишут, что залужный нагнал пидразделений под Бахмут-Соледар и из-за этого возникла дикая неразбериха с управлением, плюс "покуй, что арта мокши криво стреляет, 700м перелет-недолет, все равно есть кого накрыть"
    Дай бог нашим сил и удачи в бою! Даже от хх'лов хорошие новости про "вишенку"!!!
    1. Sasha1979
      Sasha1979 Сегодня, 21:14
      +1
      "Пидразделений" это сильно. Для сил противника это очень точное определение.
  3. Комментарий был удален.
  4. Комментарий был удален.
  5. Havoc
    Havoc Сегодня, 20:19
    +12
    Ну сказал же вам Пригожин - не торопитесь. Опять окружили , разбили.
    1. БойКот
      БойКот Сегодня, 20:51
      +4
      не торопитесь
      оно, конечно так, но вообще никакой информации ещё хуже. "Молчат, значить все плохо, проспали полимеры!" Так что что есть, о том и пишут, нормально.
    2. Vyacheslav57
      Vyacheslav57 Сегодня, 21:16
      0
      Ну сказал же вам Пригожин - не торопитесь.

      Всё правильно , только Пригожин говорил не торопиться с известием о полностью падении городов . " Я сам Вам об этом сообщу после двух дней зачистки " - сказал он . Здесь же мы видим хронику боёв за города .
  6. Andy_nsk
    Andy_nsk Сегодня, 20:25
    +3
    Группировка противника в Соледаре нашими войсками разделена минимум на 4 части

    Будем надеяться, что ВСУ-шники не научились ещё размножаться делением, как гидра.
  7. monetam
    monetam Сегодня, 20:29
    +5
    оптимистичные новости ! Хорошо, если это так и есть, хотя бы наполовину. В любом случае хорошо то, что наш натиск не утихает.
    А вообще можно учреждать медаль " За взятие Соледара" и награждению ей всех участвовавших в штурме !+
    1. A.A.G.
      A.A.G. Сегодня, 21:37
      0
      "... Если правда оно,...
      Ну хотя бы на треть,-
      Остаётся одно,- только лечь, помереть..." (С) В.С.Высоцкий
      Ясное дело,- высказывался он по иному поводу...Но, в свете "успешности" решения прочих важных( Жизненно необходимых, имхо) задачь,-достижение сильно сомнительное.
      Нисколь не умоляя подвигов и заслуг Воинов на данном направлении! hi
      С укором к вышестоящим,-не принимающих ВСЕХ мер и возможностей к сохранению лучших представителей СВОЕГО( другого не будет!).
  8. Дмитрий Карабанов
    Дмитрий Карабанов Сегодня, 20:51
    0
    Я не специалист - но почему по этим укрепрайонам не применяют давно уже показанную АВБПМ - самое мощное неядерное оружие? Ведь термобарическое оружие как раз сверхэффективно против подобных мест. Чего берегут-то? Если боятся ПВО противника - так не сложно использовать планирующие корректируемые боеприпасы - всяко лучше, чем жизнями наших ребят рисковать!
    1. Vyacheslav57
      Vyacheslav57 Сегодня, 21:08
      +2
      Я не специалист - но почему по этим укрепрайонам не применяют давно уже показанную АВБПМ - самое мощное неядерное оружие?

      Уже показывали , что в Соледаре , что в Артёмовске полно мирного населения в подвалах . Наши спасают их как могут .
    2. poquello
      poquello Сегодня, 21:41
      0
      Цитата: Дмитрий Карабанов
      почему по этим укрепрайонам не применяют давно уже показанную АВБПМ - самое мощное неядерное оружие? Ведь термобарическое оружие как раз сверхэффективно против подобных мест. Чего берегут-то?

      ) вы себе это как представляете? там бои на 30 метрах
  9. Larmo12
    Larmo12 Сегодня, 20:53
    -6
    Фантастический успех. Каких-то сто шестьдесят (160) дней возглавляемой господином Шойгу организации потребовалось для того, что-бы практически (еще нет) взять поселок городского типа с населением в десять тысяч человек (10000). СВОшить до 2050 будем?
    1. Старый_геолог
      Старый_геолог Сегодня, 21:17
      +4
      Ды это..пошел бы и победил всех за недельку, глядишь ребята бы домой вернулись, тебе бы медаль дали, али орден! Чего с дивана то вещать.
      1. Larmo12
        Larmo12 Сегодня, 21:46
        0
        Успешные кампании обычно за недельку и заканчиваются, ты не знал? А вот не успешные приводят к тому, что даже бои за локальное село по масштабу разрушений напоминают верден, за который, местное население нам обязательно скажет спасибо, не словом так делом.
        А медальки нужные люди уже получили, ты по этому поводу не беспокойся.
    2. topol717
      topol717 Сегодня, 21:25
      +1
      Мариуполь и всю ЛНР конечно забыли. Там же ничего не брали, нам там всё без боев отдали.????
    3. Василенко Владимир
      Василенко Владимир Сегодня, 21:29
      0
      Цитата: Larmo12
      взять поселок городского типа с населением в десять тысяч человек (10000)

      вообще-то абсолютно не важно какая численность, важно какую роль играет тот или иной узел
  10. Carlos Sala
    Carlos Sala Сегодня, 21:01
    +2
    Уничтожайте окруженные войска, особенно американских и британских диких гусей.
  11. Tagan
    Tagan Сегодня, 21:05
    +1
    Цитата: Larmo12
    Фантастический успех. Каких-то сто шестьдесят (160) дней возглавляемой господином Шойгу организации потребовалось для того, что-бы практически (еще нет) взять поселок городского типа с населением в десять тысяч человек (10000). СВОшить до 2050 будем?

    Не, вы будете продолжать с дивана через губу рассуждать. Уж вы бы накомандовали и наверно в эти самые минуты брали бы Берлин. Даже не сомневаюсь.
  12. isv000
    isv000 Сегодня, 21:06
    +2
    Если враг не сдаётся - его уничтожают! Теперь только так!