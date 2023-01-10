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Американские военные определились с местом подготовки военнослужащих ВСУ применению ЗРК Patriot

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Американские военные определились с местом подготовки военнослужащих ВСУ применению ЗРК Patriot

Украинские военные пройдут обучение эксплуатации ЗРК Patriot на территории Соединенных Штатов, а не Германии, как предполагалось ранее. Об этом сообщает CNN, ссылаясь на высокопоставленных чиновников, имеющих отношение к поставкам вооружений на Украину.


По данным американского телеканала, обучение военнослужащих ВСУ будет проводиться на военной базе Форт-Силл в Оклахоме, начнется уже на следующей неделе и займет "несколько месяцев". Американские военные разработали специальные "ускоренные" курсы для подготовки украинцев. Выбор Форт-Силл тоже не случаен, там проходят тренировки военнослужащих американской армии по эксплуатации и обслуживанию систем Patriot.

Украинцы готовятся начать в США тренировки с системами Patriot уже на следующей неделе

- сообщает телеканал.

В конце декабря прошлого года в Минобороны Украины заявили, что готовятся к получению американских ЗРК Patriot, места их размещения определены, также составлены списки украинских военных, достойных обслуживать комплексы Patriot. По словам представителя Воздушных сил ВСУ Юрия Игната, предварительно в списки вошли военные, прошедшие обучение в Харьковском университете Воздушных Сил и имеющие "перспективы" на дальнейшую службу в ВСУ.

Ранее США сообщили о планируемой передаче Украине одной батареи ЗРК Patriot, поставка будет осуществлена после прохождения курса подготовки военнослужащими ВСУ. Хотя возможно, что систему поставят ранее вместе с американскими военными и разместят во Львове, подальше от российских ракет. Еще одну батарею ЗРК Patriot передаст Киеву Берлин.
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11 комментариев
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  1. Normann
    Normann Сегодня, 20:08
    -4
    В этом нет ничего хорошего, конечно, но посмотрим на что способна данная система.
  2. КТМ-5
    КТМ-5 Сегодня, 20:25
    +1
    Интересно, а из ранее поставленного НАТОвского ПВО (Ирисы, Насамсы) наши что-нибудь смогли найти и уничтожить? Есть об этом какая-то информация?
    1. Vyacheslav57
      Vyacheslav57 Сегодня, 20:57
      0
      Интересно, а из ранее поставленного НАТОвского ПВО (Ирисы)

      Здесь на ВО от 31 октября 2022 года уже об Ирисах писали - Немецкий комплекс ПВО IRIS-T показал низкую эффективность на фоне ударов по Киеву
      https://topwar.ru/204267-nemeckij-kompleks-pvo-iris-t-pokazal-nizkuju-jeffektivnost-na-fone-udarov-po-kievu.html
  3. opuonmed
    opuonmed Сегодня, 20:40
    0
    а может туда диверсантов да бахнуть это училище ?
    1. mvnmln
      mvnmln Сегодня, 20:49
      0
      Зачем лишние хлопоты? Отследить и шлепнуть подготовленных спецов...слабо?
  4. far diu
    far diu Сегодня, 20:41
    +1
    Поставят насколько я понял 1 батарею, которая по сути ничего не изменит. При этом стоимость ракеты Пэтриот составляет 3-4 млн долларов, что значит против БПЛА и большинства крылатых ракет России, не будет иметь никакого смысла.
  5. инженер74
    инженер74 Сегодня, 21:08
    0
    Надеюсь, с честью продолжат на великой американской земле славную традицию украинских ПВО по уничтожению гражданских самолётов! fellow
    И партнёров научат wink
  6. вадим_иванов
    вадим_иванов Сегодня, 21:21
    +1
    Мексику Мексику нужно натаскивать ,наши туристы пусть начинают
  7. topol717
    topol717 Сегодня, 21:29
    0
    Тут и ежу понятно, США рассчитывают потом продавать всё свое вооружение Украм, типа СВО закончится и украинцы начнут у США покупать. а там и в НАТО могут вступить, но надеюсь к тому моменту нынешнюю оКрайну поделят на 3-4-5 новых государств.
  8. isv000
    isv000 Сегодня, 21:30
    0
    Курсантам-всукам судьба даёт уникальный шанс остаться в живых, надо лишь суметь раствориться на просторах Штатов, в противном случае исход будет предрешен...
  9. Fangaro
    Fangaro Сегодня, 21:42
    0
    А афроамериканцы знают о том, что в их стране белые будут учить белых? Или это не "имеет значения"?