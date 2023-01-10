Американские военные определились с местом подготовки военнослужащих ВСУ применению ЗРК Patriot

Украинцы готовятся начать в США тренировки с системами Patriot уже на следующей неделе

Украинские военные пройдут обучение эксплуатации ЗРК Patriot на территории Соединенных Штатов, а не Германии, как предполагалось ранее. Об этом сообщает CNN, ссылаясь на высокопоставленных чиновников, имеющих отношение к поставкам вооружений на Украину.По данным американского телеканала, обучение военнослужащих ВСУ будет проводиться на военной базе Форт-Силл в Оклахоме, начнется уже на следующей неделе и займет "несколько месяцев". Американские военные разработали специальные "ускоренные" курсы для подготовки украинцев. Выбор Форт-Силл тоже не случаен, там проходят тренировки военнослужащих американской армии по эксплуатации и обслуживанию систем Patriot.- сообщает телеканал.В конце декабря прошлого года в Минобороны Украины заявили, что готовятся к получению американских ЗРК Patriot, места их размещения определены, также составлены списки украинских военных, достойных обслуживать комплексы Patriot. По словам представителя Воздушных сил ВСУ Юрия Игната, предварительно в списки вошли военные, прошедшие обучение в Харьковском университете Воздушных Сил и имеющие "перспективы" на дальнейшую службу в ВСУ.Ранее США сообщили о планируемой передаче Украине одной батареи ЗРК Patriot, поставка будет осуществлена после прохождения курса подготовки военнослужащими ВСУ. Хотя возможно, что систему поставят ранее вместе с американскими военными и разместят во Львове, подальше от российских ракет. Еще одну батарею ЗРК Patriot передаст Киеву Берлин.