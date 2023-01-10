Шойгу: В скором времени арсенал ударных средств ВС РФ будет расширен

Мы и в дальнейшем продолжим заниматься развитием ядерной триады, поддерживая её боеготовность, ведь ядерный щит – главный гарант суверенитета и территориальной целостности нашего государства

Нам нужно регулярно проводить анализ и систематизацию опыта действий наших группировок как на Украине, так и в Сирии, и на его базе составлять программы обучения личного состава и планы поставок военной техники. Практика, полученная нашими войсками должна лечь в основу совершенствования боевой учёбы.

Министр обороны России Сергей Шойгу, выступая сегодня на первом в этом году тематическом селекторном совещании с руководящим составом Вооружённых Сил, заявил о том, что в скором времени арсенал ударных средств ВС РФ будет расширен.– заявил глава российского оборонного ведомства.В то же время Шойгу упомянул и о поручениях, данных президентом России Владимиром Путиным министерству, которые касаются, в первую очередь, модернизации Вооружённых Сил, а также повышения их боевых возможностей.Сергей Шойгу:Под повышением боевых возможностей, министр подразумевал укрепление Воздушно-космических сил (ВКС), а именно, работу истребителей и бомбардировщиков в зоне действия современных систем ПВО. Также в планы министерства обороны (МО) входит и усовершенствование систем управления и связи БПЛА, стоящих на вооружении российской армии, для чего будут активно задействованы технологии искусственного интеллекта.Не обошёл стороной Шойгу и вопрос обмундирования военнослужащих, подчеркнув, что работы по повышению уровня снаряжения и тактической экипировки личного состава находятся на завершающем этапе.Отметим, что оборонная реформа, запущенная МО, предусматривает также и модернизацию работы военкоматов, формирование цифровых баз данных, в том числе и налаживание взаимодействия ведомства с местными и региональными властями. Среди прочих действий со стороны министерства – ускорение механизмов реагирования на гражданские инициативы, что является важной составляющей для государства.