Военное обозрение
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Шойгу: В скором времени арсенал ударных средств ВС РФ будет расширен

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Шойгу: В скором времени арсенал ударных средств ВС РФ будет расширен

Министр обороны России Сергей Шойгу, выступая сегодня на первом в этом году тематическом селекторном совещании с руководящим составом Вооружённых Сил, заявил о том, что в скором времени арсенал ударных средств ВС РФ будет расширен.


Мы и в дальнейшем продолжим заниматься развитием ядерной триады, поддерживая её боеготовность, ведь ядерный щит – главный гарант суверенитета и территориальной целостности нашего государства

– заявил глава российского оборонного ведомства.

В то же время Шойгу упомянул и о поручениях, данных президентом России Владимиром Путиным министерству, которые касаются, в первую очередь, модернизации Вооружённых Сил, а также повышения их боевых возможностей.

Сергей Шойгу:

Нам нужно регулярно проводить анализ и систематизацию опыта действий наших группировок как на Украине, так и в Сирии, и на его базе составлять программы обучения личного состава и планы поставок военной техники. Практика, полученная нашими войсками должна лечь в основу совершенствования боевой учёбы.

Под повышением боевых возможностей, министр подразумевал укрепление Воздушно-космических сил (ВКС), а именно, работу истребителей и бомбардировщиков в зоне действия современных систем ПВО. Также в планы министерства обороны (МО) входит и усовершенствование систем управления и связи БПЛА, стоящих на вооружении российской армии, для чего будут активно задействованы технологии искусственного интеллекта.

Не обошёл стороной Шойгу и вопрос обмундирования военнослужащих, подчеркнув, что работы по повышению уровня снаряжения и тактической экипировки личного состава находятся на завершающем этапе.

Отметим, что оборонная реформа, запущенная МО, предусматривает также и модернизацию работы военкоматов, формирование цифровых баз данных, в том числе и налаживание взаимодействия ведомства с местными и региональными властями. Среди прочих действий со стороны министерства – ускорение механизмов реагирования на гражданские инициативы, что является важной составляющей для государства.
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Использованы фотографии:
МО РФ
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28 комментариев
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  1. opuonmed
    opuonmed Сегодня, 20:30
    0
    Мы и в дальнейшем продолжим заниматься развитием ядерной триады, поддерживая её боеготовность, ведь ядерный щит – главный гарант суверенитета и территориальной целостности нашего государства

    я очень надеюсь и верю что с ним все в порядке !!!!!!!! иначе элита подставила миллионы людей РФ !
    1. Vyacheslav57
      Vyacheslav57 Сегодня, 20:40
      +3
      я очень надеюсь и верю что с ним все в порядке и все это фейки что все украдено до нас !

      Позвольте спросить - А что опять украли у Вас до нас ?
      1. opuonmed
        opuonmed Сегодня, 20:44
        -2
        да лезут фейки всякие взять даже видео с шария я очень надеюсь что это все фейк полный
    2. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 20:44
      +12
      И я надеюсь.....Только вот поседние события в том же Энгельсе наглядно показали,что "не все ладно в датском королевстве".Представьте себе,когда через прорехи ринутся сотни "топоров",или чего там есть у них..А не несколько доработанных советских "стрижей".И да.Это хорошо показало,чего стоят громогласные заявления
  2. Buyan
    Buyan Сегодня, 20:31
    +14
    Что то даже и комментировать нет никакого желания...
  3. Михаил Маслов
    Михаил Маслов Сегодня, 20:32
    +2
    Где стратегия развития,с приоритетами в критических направлениях,что опчть за напрпвления и куда.
  4. Серж9901
    Серж9901 Сегодня, 20:33
    +11
    "...модернизацию работы военкоматов, формирование цифровых баз данных..." . Так в прошлом году компьютеры изобрели , как раз - пора цифровизацию проводить . Позорище какое , лучше бы молчали . Впрочем, генералитет живет неплохо , это - главное .
    1. Злой543
      Злой543 Сегодня, 21:09
      +1
      Угу 2 повестки за месяц мобилизации это было круто
  5. Корона без вируса
    Корона без вируса Сегодня, 20:34
    +11
    Шойгу: В скором времени арсенал ударных средств ВС РФ будет расширен


    Свежо предание - но вериться с трудом - это раз...

    С другой стороны - надежда умирает последней feel
  6. Andy_nsk
    Andy_nsk Сегодня, 20:38
    +8
    Под повышением боевых возможностей, министр подразумевал укрепление Воздушно-космических сил (ВКС), а именно, работу истребителей и бомбардировщиков в зоне действия современных систем ПВО. Также в планы министерства обороны (МО) входит и усовершенствование систем управления и связи БПЛА, стоящих на вооружении российской армии, для чего будут активно задействованы технологии искусственного интеллекта.

    Неожиданно, неужели его кто-то надоумил насчёт связи и БПЛА?!! Про искусственный интеллект лучше бы помолчали, нет там ни искусственного, ни естественного no
    1. spirit
      spirit Сегодня, 20:58
      +2
      Про искусственный интеллект лучше бы помолчали, нет там ни искусственного, ни естественного

      Паркетный все свои "спичи"читает исключительно по бумажки как Брежнев.Так как половина слов что там написано для него является загадкой.
  7. Lomo
    Lomo Сегодня, 20:39
    +7
    Лучше так: Сначала производится расширение арсенала, а потом можно и нам рассказать. По факту.
  8. Bogalex
    Bogalex Сегодня, 20:39
    +2
    работы по повышению уровня снаряжения и тактической экипировки личного состава находятся на завершающем этапе

    Я так и знал, что для завершения этих работ надо было не 10 лет, а 10 лет и один месяц.
  9. V.B.
    V.B. Сегодня, 20:41
    +4
    Ему портянки помешали в армии, которые Потёмкин ввёл, впрочем, он о нём и не слыхал, фанерный. По бумажке зачитал, как попугай, как всегда, да для доченьки с сынком сколько продумал спереть? Впрочем, как и вся верхушка. Всё ложь.
    1. Борис Сергеев
      Борис Сергеев Сегодня, 20:52
      +3
      Тем временем вологодский депутат выкладывает из Дубая фото с дочкой Шойгу. Отец ей отдых обеспечивает.
  10. azkolt
    azkolt Сегодня, 20:49
    +4
    Повеселел Шойгу, уверен, что под суд не отдадут! Весной знакомая, психолог, обратила внимание как он на встрече с Путиным на краешке стула сидел, качался он тогда под ним. А сейчас повеселел малость, да и чего не веселиться то , потери не такие уж и большие, если сравнивать с ...ВОв.
  11. Nikolaevich I
    Nikolaevich I Сегодня, 20:53
    +2
    Вот,что может "жареный петух" парой клевков в "одно" место ! Никакие многолетние "реформы"...никакие "эффективные" менеджеры не сравнятся с этим "методом " !
  12. Гардамир
    Гардамир Сегодня, 20:55
    +4
    Успокойтесь. Это не сегодня. Это ближайшие планы и скорое время.
  13. BartoszPL
    BartoszPL Сегодня, 20:59
    0
    России нужны JDAM, 800-100 Т-90, 500-600 Искандеров, 50-80 Торнадо S
  14. Xenofont
    Xenofont Сегодня, 21:04
    +4
    Чувствую, он хочет, что бы в качестве нового ударного средства был сформирован генеральский полк, где каждый за десятерых. А то солдат мало, а генералов тьмы.
  15. Comandor777
    Comandor777 Сегодня, 21:05
    +2
    Если убрать всю шелуху, то главное из сказанного, власть видит вектор усиления армии в цифровизации военкоматов. Это здесь главное. Ну так зачем напрягаться, когда в твоей стране народу больше, чем в той с которой ты воюешь…
  16. Старый Хрен
    Старый Хрен Сегодня, 21:07
    +1
    "Модернизацию армии оценили в 20 триллионов рублей
    Короткая ссылка
    Российское правительство планирует всерьез заняться военной модернизацией и перевооружением. Владимир Путин заявил, что до 2020 года на нужды вооруженных сил будет выделено 20 триллионов рублей.

    Оригинал новости ИноТВ:
    https://russian.rt.com/inotv/2010-12-15/Modernizaciyu-armii-ocenili-v-20"
    Ничего нового. Всё тоже и оно же. Все те же на манеже.
    1. Ghost1
      Ghost1 Сегодня, 21:42
      0
      Вроде как ежегодно президенту докладывалось сколько современно вооружения, вроде было 80% современного в армии, а оказывается снова нужно проводить модернизацию.
  17. ximkim
    ximkim Сегодня, 21:07
    +2
    Чёт неверится в заявление Шойгу уж больно сладко говорит.
  18. Fangaro
    Fangaro Сегодня, 21:13
    +1
    Мы и в дальнейшем продолжим заниматься развитием ядерной триады, поддерживая её боеготовность, ведь ядерный щит – главный гарант суверенитета и территориальной целостности нашего государства

    В СВО ядерную триаду предполагается использовать?
    Или это для тех стран, что своих граждан, в Европе, Серверной Америке, в Австрало-Тихоокеанском регионе начали обдирать, как липку?
    Мутная новость. Ни за Россию, ни за запад. "Скоро наш арсенал будет..."
    Наши нефть, газ, аммиак, зерно... Будут у партнёров по разделению планеты. (((
  19. garik77
    garik77 Сегодня, 21:15
    +6
    Цитата: Lomo
    Лучше так: Сначала производится расширение арсенала, а потом можно и нам рассказать. По факту.

    Так он ничего конкретного и не говорит. Одни общие слова. А так всё верно. Всё расширится и углУбится.
    Это же когда-нибудь да случится!
  20. alexandr 66
    alexandr 66 Сегодня, 21:35
    0
    Нет доверия к этому министру почему-то, наверное обманул.
  21. VLAD-96
    VLAD-96 Сегодня, 21:42
    0
    Как обычно на параде на красной площади пару раз прокатите покажите, крутые ттх расскажите и усё! забудьте.. бюджет освоили и чертежи в архив..