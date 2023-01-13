Уроки Сталина России: «Кадры решают всё!»

Личная ответственность

Можно воровать вагонами и всегда оставаться на плаву

«В наше время, Серёжа, можно украсть велосипед и всё здоровье отдать в тюрьме, а можно воровать вагонами и всегда оставаться на плаву. В России красть составы гораздо безопаснее, чем велосипеды…»

Кадры решают всё!

Необходимость кадровой революции