Уроки Сталина России: «Кадры решают всё!»

Огромным достоинством сталинской системы была высшая степень личной ответственности за порученное дело. Избавление от масштабного воровства, от выведения колоссальных богатств за рубеж, позволили создать советскую сверхдержаву.
Личная ответственность
Личная ответственность чиновников, управленцев (и частных, и государственных) – основа процветания страны и народа. Так, на такой ответственности стоит капиталистическая система.
В США практически немыслима ситуация, когда предприниматель или управленец разорит предприятие, уведет активы, а затем скроется, набив карманы. Либо ещё хуже – будет переведён на другую ответственную работу, так как иных кадров просто нет. На Западе за подобные вещи отправляют на нары, конфискуя имущество, которое идёт с молотка в уплату долгов. У предпринимателя могут отнять всё при банкротстве. Этим сильна западная экономика.
В Японии вообще ещё существует местная «самурайская» традиция: руководитель, который допустил крах компании или провал отрасли, кончает с собой. Высшая мера личной ответственности. Особая этика.
Огромное число наших русских бед идёт от личной безответственности. При царях сановники и великие князья строили роскошные дворцы для себя и любовниц, засыпали их драгоценностями, а флоту и армии нечем было воевать, когда пришлось Родину защищать. Массы крестьян жили впроголодь, пока фабриканты, банкиры и землевладельцы спускали миллионы полновесных рублей на западных курортах и прочие развлечения.
А при Сталине и партийные чины, и чиновники, и директора заводов лично отвечали за успех вверенного дела и материальные ценности. Избавленная от воровства, от выведения огромных богатств за границу, наша страна быстро богатела. Средства шли не на роскошные дворцы с золотыми унитазами, личные яхты, а на то, что создавало подлинную мощь русской державы – науку и технологии, образование и подлинную культуру (а не суррогаты, как в последние десятилетия), индустрию и сельское хозяйство, города и коммуникации.
Можно воровать вагонами и всегда оставаться на плаву
К сожалению, после Сталина нормальную систему личной ответственности постепенно разрушили. Чиновники, члены партии и директора заводов уже практически ничем не рисковали. Да, снимали с работы, переводили на другие места или отправляли на пенсию.
Так, тот же Хрущёв едва не угробил СССР, а его на пенсию отправили, хотя место ему было на виселице. Партийная номенклатура стала неприкасаемой. Ей прощали почти всё. Однако верхушке хотелось полной безнаказанности, власти и «красивой жизни», как на Западе, поэтому СССР разрушили, сдали Западу без боя.
В ходе перестройки и демократических реформ ситуация стала намного хуже. Настоящая вакханалия безответственности. Как говорил уже культовый персонаж одного из российских сериалов Антибиотик:
«В наше время, Серёжа, можно украсть велосипед и всё здоровье отдать в тюрьме, а можно воровать вагонами и всегда оставаться на плаву. В России красть составы гораздо безопаснее, чем велосипеды…»
Чиновные воры, которые увели из бюджета, «освоили» миллионы и миллиарды рублей, «эффективные менеджеры», разграбившие собственные предприятия, пустившие на металлолом бесценные производства, стали «элитой» РФ. Люди, которые должны были сесть в тюрьму или пойти по линии высшей меры социальной защиты, переходили на другую работу, получали новые теплые местечки.
Итоги такого порядка налицо. РФ тонет в волнах бушующего мирового кризиса капитализма. Народ вымирает. Исчезли с лица земли тысячи деревень, школ, больниц, заводов и фабрик. А воры до сих пор вывозят из страны сотни миллиардов долларов, евро и золотых рублей.
Кадры решают всё!
Почти год военной операции на Русской украйне. Что имеем?
Провал блицкрига и внешней разведки. Провал пустых иллюзий, что можно повторить крымский сценарий 2014 года, с переходом на нашу сторону и сдачей большей части украинского руководства и силовиков. Русскую украйну превратили таран, нацеленный на разрушение всего Русского мира. Тотальное уничтожение русскости, самих русских и их историко-культурного наследия – городов, языка, памятников (Пушкин, Ломоносов, Екатерина Великая и т. д.). Это война на уничтожение всего русского, как во времена нашествия гитлеровских полчищ.
Получаем перевод военных действий в затяжную бойню, на истощение двух частей Русской цивилизации и русского суперэтноса – русов-великороссов и русов-малороссов (украинцев). Неудачную попытку договориться в Стамбуле и отвод войск из-под Киева и Чернигова. Потеря крейсера «Москва», уход с о. Змеиный, снятие морской блокады с Одессы. Черноморский флот оказывается под угрозой вражеских ударов в Севастополе. «Перегруппировка» из Харьковской области. Оставление без боя Херсона. Зерновая сделка, сделка по удобрениям. Передача противнику главарей «Азова», которых надо было отдать под трибунал и показательно казнить как военных преступников. И продемонстрировать, что ожидает всех пойманных главарей укрорейха: политиков, военных, олигархов.
Лобовые атаки на донецком направлении, которые только истощают живую силу, материальные ресурсы и деморализуют войска. Освободили пару домов – посёлков. А толк какой? Города и поселения превращаются в руины, как и промышленная и прочая инфраструктура. Гибнут и страдают мирные люди. Противник в это время подготовит новые рубежи в тылу, там сплошная городская и промышленная застройка. Плюс инженерная подготовка.
Военная история учит, что крепости и войска противника надо окружать, блокировать, отрезать от подвода подкреплений и снабжения. Большая часть штурмов в лоб ведёт к провалу, истощению. К примеру, Пётр I осаждает Азов в 1695 году – османы перебрасывают подкрепления и снабжают гарнизон по морю. Осада провалена. Пётр сделал выводы: подготовился лучше, построил флотилию. Азов блокировали, крепость пала. Верден в Первую мировую войну штурмуют лучшие германские соединения, гибнут, истекают кровью. Задачу не выполнили. Армия истощена, Германия проигрывает войну.
Вторая мировая война: Сталинград штурмуют отборные соединения и части вермахта. Жестокая и кровавая бойня. Красная Армия получает подкрепления и снабжение из-за Волги. Советские дивизии контратакуют, гибнут, но немцы не могут завершить взятие города. Красная Армия проводит контрнаступление, громит слабые фланги противника, организует «котёл». Немецкий воздушный мост не может полноценно снабжать германские окруженные войска. Армия Паулюса гибнет и капитулирует.
Руководители укрорейха могут позволить себя положить тысячи, десятки тысяч мужиков в боях за Донбасс. Они убийцы, воры и плутократы, они делают капитал на войне и смерти. Выполняют волю своих хозяев из Лондона, Брюсселя и Вашингтона. Они превратили Малую Русь в Руину-2, поле боя.
Необходимость кадровой революции
Очевидно, что руководство МО, Генштаба, Службы внешней разведки РФ не на своём месте. Провалили всё, что только возможно, и улучшений не видно. На мой взгляд, совершенно необучаемые. Книжек по военной истории не читали и не желают их изучать. Дальнейшее продолжение украинской кампании с таким военным руководством к победе не приведёт, наоборот.
Ведь достаточно глянуть на новейшую военную историю. Учитесь у американцев, как сносить противника. Как США в 1991 году обезглавили, деморализовали и разгромили сильную 700-тысячную иракскую армию, которая сидела в сильных укреплениях и была хорошо вооружена. Массированные ракетно-авиационные удары США и их союзников выбивали: центры управления ПВО, авиационные и ракетные базы, органы военного и государственного управления, узловые точки ВПК. Крылатые ракеты и бомбардировщики выбивали административные и военные центры управления: Национальный компьютерный центр Министерства обороны, Главное управление МО, Штаб ВВС, Штаб Республиканской гвардии, президентские дворцы с командными бункерами, Правительственный центр, Штаб разведки, Штаб ПВО, здания госбезопасности, узловые железнодорожные станции мосты через Евфрат, ретрансляторы связи.
Таким образом, американцы с ходу обезглавили Ирак. Саддам Хусейн спасся, но утратил управление, как и его генералы. Центры управления государством и войсками были уничтожены. Иракские войска превратились в неуправляемые, слепые и деморализованные толпы. Далее американцы продолжали бить по центрам управления, контроля и связи, бомбить отборные части Республиканской гвардии, объекты ВПК и ТЭК, нефтеперерабатывающие заводы, топливные базы, мосты, железные дороги и шоссе. Не всё, конечно, получилось, но деморализованное руководство Ирака капитулировало.
Что мы видим в ходе Украинской кампании? Шизофрению. Демонстративные удары в начале, в надежде, что Киев капитулирует. Военные и государственные центры управления не трогают. ПВО и ВВС в самом начале не уничтожили, враг успел вывести из-под удара боеспособные самолеты и ЗРК. Казармы нацбатальонов не накрыли. Военкоматы стоят, мобилизацию не сорвали. Важнейшие мосты, тоннели, узловые железнодорожные станции, дороги действуют. То есть снабжение с Запада идёт непрерывным потоком. В таких условиях победа невозможна!
Необходима безжалостная кадровая чистка, пока держава и народ не оказались у разбитого корыта. Негодных на пенсию, а лучше – соответствующие отделы ФСБ, МВД и военной контрразведки должны проверить, как были освоены огромные военные бюджеты мирных лет. Почему у нас такие проблемы в сфере БЛА, снабжения и т. д. Почему наших бойцов снабжают всем миром: от носков и спичек до малых БЛА и средств связи.
Поставить армии и народу цель: единство Русского мира и народа. Восстановление Союза в рамках Большой, Малой и Белой Руси, Приднестровья. И переход к нормальной военной кампании: полноценная воздушно-наступательная операция. Никаких лобовых атак в стиле Вердена. Формирование трех-четырех фронтов для освобождения Русской украйны. А для этого необходимо военное положение, мобилизация, перевод экономики на военные рельсы, форсированная индустриализация и многое другое.
Иначе никак.
В другом сценарии, если ничего не делать или делать как обычно (по течению), как сейчас, нас раздавят – державу и народ. Вычеркнут из истории.
Будет очень тяжело, но только так.