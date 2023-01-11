РПКСН «Император Александр III» и его значение для флота

Закладка РПКСН "Император Александр III", декабрь 2015 г.
Для военно-морского флота России и в интересах стратегических ядерных сил продолжается строительство ракетных подводных крейсеров стратегического назначения проекта 955А «Борей-А». В конце декабря очередной корабль этого типа был принят в боевой состав ВМФ, и одновременно с этим на воду спустили следующий крейсер. Новая подлодка «Император Александр III» станет седьмым «Бореем» в строю и может быть передана заказчику уже в этом году.
В соответствии с графиком
На рубеже двухтысячных и десятых годов ЦКБ МТ «Рубин» по заказу министерства обороны разработало обновленный вариант проекта 955 «Борей». В проекте 955А предусматривался ряд мер, направленных на повышение всех основных характеристик и более полную реализацию потенциала новых технологий. Головной «Борей-А», получивший имя «Князь Владимир», заложили на заводе «Севмаш» в Северодвинске в 2012 г. и приняли в состав флота в 2020-м.
18 декабря 2015 г. состоялась церемония закладки очередного РПКСН нового типа, получившего имя «Император Александр III». Это был уже седьмой «Борей» и четвертый представитель модернизированного пр. 955А. Сообщалось, что строительство завершится в первой половине двадцатых годов, и вскоре после этого подлодка будет принята в состав флота.
В дальнейшем стали известны точные планы Минобороны. Ведомство и пресса сообщали, что «Александр III» будет строиться в цеху до 2022 г. К концу года планировалось завершить основной этап строительства и спустить корабль на воду. Соответственно, на 2023-й запланированы достройка у причала, а также подготовка и проведение швартовных, ходовых и государственных испытаний.
Работы в целом идут в соответствии с графиком. Так, 29 декабря 2022 г. на «Севмаше» прошла торжественная церемония, героями которой стали сразу два «Борея-А». Готовая подлодка «Генералиссимус Суворов» была принята в состав ВМФ, а следующий корабль «Император Александр III» вывели из эллинга и спустили на воду.
Закладная доска крейсера
На церемонии лично присутствовали руководители судостроительной промышленности. В режиме видеоконференции за приемкой и спуском на воду следили министр обороны Сергей Шойгу и президент Владимир Путин. Руководители страны и отрасли поздравили участников строительства с завершением строительства, а также отметили роль новых кораблей для обеспечения национальной безопасности.
В ближайшем будущем
Как и планировалось, основная часть строительства нового «Борея-А» успешно завершена. Подлодка спущена на воду и переведена на достройку. Ожидается, что все работы на «Александре III» будут выполнены в течение нескольких следующих месяцев, и до конца года корабль будет принят заказчиком. Опыт строительства предыдущих РПКСН пр. 955А показывает, что подобные оценки и планы вполне реалистичны и могут быть выполнены.
По известным данным, подлодка «Император Александр III» предназначается для Тихоокеанского флота. После подписания акта приемки, в 2023-24 гг., экипаж проведет необходимую подготовку и совершит межфлотский переход к месту службы. В течение 2024 г. подлодка будет подготовлена к полноценному несению службы и боевому дежурству. Впрочем, точные сроки этого, по понятным причинам, остаются неизвестными.
Очередной «Борей» войдет в состав 25-й дивизии подводных лодок КТОФ. В этом соединении уже служат три предыдущих корабля пр. 955(А) – «Александр Невский», «Владимир Мономах» и «Князь Олег». В ближайшие месяцы к ним присоединится недавно принятый «Генералиссимус Суворов». Кроме того, в дивизии остается единственный на Тихом океане представитель старого пр. 667БДР «Кальмар» – крейсер «Рязань».
Две новейшие подлодки пр. 955А имеют особое значение для Тихоокеанского флота. Дело в том, что при помощи новых «Бореев» в последние годы осуществлялась постепенная замена «Кальмаров», устаревших морально и физически. Получив «Генералиссимуса Суворова», КТОФ сможет вывести из боевого состава «Рязань» и завершит переход на современные корабли. Следующий «Император Александр III», в свою очередь, усилит современную подводную группировку.
Положительные последствия этих процессов очевидны. Новые РПКСН имеют высокие тактико-технические характеристики и несут современное вооружение. К настоящему времени они использовали лишь малую часть ресурса, и, при своевременном обслуживании и ремонтах, смогут служить в течение нескольких следующих десятилетий. Кроме того, современные подлодки имеют значительный задел для дальнейшей модернизации.
Следует отметить, что подобные выгоды от новых «Бореев-А» получит не только Тихоокеанский флот. Крейсера нового типа также поступают в состав Северного флота. И все эти подлодки участвуют в строительстве и развитии стратегических ядерных сил.
Технический потенциал
РПКСН «Император Александр III» построен по обновленному проекту 955А. В целом такой проект похож на базовый «Борей», но отличается рядом технических и технологических нововведений. За счет них удалось оптимизировать производственные процессы, а также улучшить основные тактико-технические, эксплуатационные и экономические характеристики.
Пр. 955А предусматривает строительство подлодки двухкорпусной конструкции длиной 170 м. Полное водоизмещение – 24 тыс. т, надводное – менее 15 тыс. т. Корабль имеет ядерную главную энергоустановку высокой мощности и водометный движитель. Обеспечена скорость до 28-29 узлов и возможность погружения на 400-480 м. Заявлено резкое сокращение физических полей и заметности в сравнении с подлодками предыдущих поколений.
Экипаж включает 107 чел, из них около половины – офицеры. Личный состав размещается в каютах и кубриках; обеспечены комфортные условия службы и быта. Автономность – 90 сут.
Церемония вывода из эллинга, декабрь 2022 г.
«Борей-А» получил обновленный комплекс бортового радиоэлектронного, радиотехнического, гидроакустического и иного оснащения. При помощи разнообразных систем и устройств подлодка способна следить за подводной, надводной и воздушной обстановкой в радиусе десятков километров. Также обеспечивается обмен данными, в т.ч. прием целеуказания и приказов о применении основного вооружения.
Главным оружием РПКСН является ракетный комплекс Д-30 с межконтинентальной ракетой Р-30 «Булава». В центральной части корпуса подлодки размещается 16 вертикальных пусковых установок для таких БРПЛ. По известным данным, «Булава» имеет дальность полета не менее 8-9 тыс. км и несет разделяющуюся головную часть с боевыми блоками индивидуального наведения.
Имеется шесть носовых торпедных аппаратов калибра 533 мм. Они позволяют вести огонь торпедами и противолодочными ракетами, а также устанавливать морские мины. Для самозащиты в надводном положении экипаж располагает несколькими ПЗРК.
Средства сдерживания
В целом РПКСН пр. 955А «Борей-А», в т.ч. новейший «Император Александр III», представляют собой современные подлодки с высокими характеристиками, а также являются удачной подводной платформой для размещения ракетного вооружения. При этом они получили новейшую баллистическую ракету, отвечающую актуальным требованиям. В итоге флот получает эффективное средство стратегического ядерного сдерживания.
Подобные корабли имеют большое значение для ВМФ и для национальной безопасности. Поэтому их строительство продолжается, и регулярно осуществляется закладка и спуск на воду новых подлодок. Очередной подводный крейсер приняли в состав флота буквально пару недель назад. Одновременно с этим на воду спустили следующую подлодку, которая сможет поступить на службу уже в этом году.