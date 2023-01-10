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Посетившая Харьков глава МИД Германии Анналена Бербок анонсировала новые поставки вооружений Украине

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Посетившая Харьков глава МИД Германии Анналена Бербок анонсировала новые поставки вооружений Украине

Глава МИД Германии Анналена Бербок посетила Харьков, визит немецкого министра в восточные регионы Украины не афишировался. Об этом сообщают сразу несколько украинских СМИ, ссылаясь на сообщения депутатов Верховной Рады.


По имеющейся информации, Бербок анонсировала поставку новых вооружений Киеву, подробностей нет, но депутат ВРУ Гончаренко почему-то размечтался о скорых поставках немецких танков. В МИД ФРГ подтвердили, что министр заявила о новых поставках оружия и другой поддержке Украины.

Анна Бербок в Харькове! Глава МИД Германии прибыла в Харьков. Очень хороший знак! Танки, танки, танки!

- написал Гончаренко в ТГ-канале.

По данным немецкой прессы, Бербок стала первым немецким министром, лично посетившим восток Украины с начала российской спецоперации. До этого она посещала Киев и Бучу, куда Зеленский возил всех иностранных посетителей до того, как этот фейк был разоблачен.

Судя по фото, появившимся в немецкой прессе, Кулеба вместе с мэром Харькова Игорем Тереховым потаскали Анналену Бербок по каким-то развалинам в районе Салтовки, показав последствия "российских обстрелов". Немецкий министр и так занимает активную антироссийскую позицию, а посещение Харькова должно было убедить Бербок в "агрессии России".

Ранее глава МИД Германии выступила категорически против заключения мира на условиях России, единственный вариант для переговоров - полный вывод российских войск с украинской территории и возвращение всех "оккупированных" регионов.
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27 комментариев
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  1. LuD0391
    LuD0391 Сегодня, 21:08
    +2
    Eine Iskander bitte und wir hätten Ruhe .
  2. isv000
    isv000 Сегодня, 21:15
    +11
    Анна Бербок в Харькове!

    Стоит ли воздух потрясти на тему "Доколе!"? До каких пор составы с л/с и вооружением будут прибывать под самый Донецк а эта ... лебедь Бербок спокойно кататься в Харьков?! До каких пор у шумеров будет работать интернет со связью?! Хотя о чём это я... Товарооборот России и Украины в 2022-м составил 1,5 ярда зеленью, мы поставляем вна бензин и дизель, антрацит и аммиак... request
    1. Ропот 55
      Ропот 55 Сегодня, 21:22
      +3
      isv000 hi, об этом феномене начали писать аж с 14 года, однако он (феномен) только рос и ширился и окончательно терял логическое объяснение, покрайней мере со стороны России. Так что многих уже и не удивляет все эти СТРАННОСТИ в отношениях Россия-Украина.
      1. frruc
        frruc Сегодня, 21:41
        0
        Танки, танки, танки! - написал Гончаренко

        Этот сопливый чм0шник не о том думает. Пусть подумает о своем спасении.
    2. Alien From
      Alien From Сегодня, 21:26
      0
      Вот так форумчанин isv000, спецоперация..... what
      1. Monster_Fat
        Monster_Fat Сегодня, 21:44
        0
        Они больше вооружений укропам, мы им побольше газа и прочего нужного для функционирования германской экономики, производящей вооружения для укропов и НАТО. Такая вот, СВО....
  3. Tagan
    Tagan Сегодня, 21:19
    +5
    Кулеба вместе с мэром Харькова Игорем Тереховым потаскали Анналену Бербок по каким-то развалинам
    Ну и как Анну и Лену после этого называть?
    1. Ропот 55
      Ропот 55 Сегодня, 21:24
      +4
      Тagan hi, индивидумом женского пола с низкой социальной ответственностью.
    2. Uno
      Uno Сегодня, 21:39
      0
      Уровень журналистики и юмора конечно поражает
  4. Ропот 55
    Ропот 55 Сегодня, 21:19
    +3
    Рано или поздо дойче дожмут насчет танков, и следом поставки начнут все кому не лень, а не лень там всем.
    1. isv000
      isv000 Сегодня, 21:23
      +2
      Цитата: Ропот 55
      Рано или поздо дойче дожмут насчет танков, и следом поставки начнут все кому не лень, а не лень там всем.

      Надо нанести удар, срочно, по нашей пятой колонне! Иначе эта война может перерасти в долгоиграющую пластинку..
      1. Ропот 55
        Ропот 55 Сегодня, 21:33
        0
        isv000, низяяяяяяя, у энтой колонны ну очень хорошие позиции, крыши и рычаги, в обиду они себя не дадут так как инстинкт САМОСОХРАНЕНИЯ развит у них до неприличия.
    2. Простой
      Простой Сегодня, 21:28
      +2
      Чистый пиар для лохтората.
      Что мешает ФРГ начать поставлять тяжелую технику ввиде танков сейчас?
      Только организационные вопросы.
      Примечательно, что США свои "Абрамсы" передавать не торопятся - мол, пусть Европа сама в войну лезет.
      1. Mitos
        Mitos Сегодня, 21:32
        0
        Так они свои Абрамсы европе после и продадут, вот и гонят все что могут.
    3. topol717
      topol717 Сегодня, 21:34
      0
      Сколько стоит 1 современный Леопард? Вы реально думаете что каждая страна способна выделить по дюжине - больше 100 млн евро. бесплатно на танки? к этим танкам еще нужны пульки и гусли и ремонт. или вы реально думаете что 20-30 танков решит исход противостояния?
      1. alexoff
        alexoff Сегодня, 21:41
        0
        Эти танки оплачиваются из бюджета всей страны. А решения принимают отдельные лица, видимо сильно обязанные одной другой стране.
  5. Vyacheslav57
    Vyacheslav57 Сегодня, 21:21
    +1
    Кулеба вместе с мэром Харькова Игорем Тереховым потаскали Анналену Бербок

    Многообещающее начало , больше похожее на эротическое путешествие .
    1. Ропот 55
      Ропот 55 Сегодня, 21:28
      +2
      Vyacheslav57 hi, а что в своё время писали про секс-туры для европейцев по Украине, ну а теперь ВИДНУЮ тетю вывезли к нормально ориентированным laughing мужичкам, а то мало ли в Европах пишут с ЭТИМ напряги. А тут тетю "распахали" как надо она на радостях то и наобещала, das is fantastich!
    2. Закиров Дамир
      Закиров Дамир Сегодня, 21:38
      0
      Цитата: Vyacheslav57
      Кулеба вместе с мэром Харькова Игорем Тереховым потаскали Анналену Бербок

      Многообещающее начало , больше похожее на эротическое путешествие .

      Немецкая порнография всегда была на высоте!
  6. Погоны
    Погоны Сегодня, 21:30
    -2
    Пощёлкаем, как пощёлкали "Хаймерсы", да?
  7. Виктор Сергеев
    Виктор Сергеев Сегодня, 21:32
    +1
    Эх, нужно было долбануть, помочь Германии избавиться хотя бы от одной неадекватной дуры.
    1. Ропот 55
      Ропот 55 Сегодня, 21:36
      0
      Виктор Сергеев hi, у нас руководители врага по брустверам на передке гуляют белым днём и их не трогают а тут министр самих ДОЙЧЕ, не-не низя и всё.
  8. topol717
    topol717 Сегодня, 21:36
    0
    Если с разведкой через спутники и БПЛА дела наладят, то эти танки погоды не сделают, в противном случае будем как обычно, шапками закидывать.
  9. cmax
    cmax Сегодня, 21:37
    -1
    Цены на нефть и газ пригнулись. России совсем не выгодна длительная война. Бюджет пока держится на запасах 2022 года. А дальше, лотерея и проблемы. А в это время западники катаются по краине как у себя дома. Или разведка мышей совсем не ловит или какой то идиотизм при принятии решений. Убивать не надо, напугать надо. Осталось ещё заседание Совета НАТО в Харькове провести, а господину Медведеву и Захаровой написать по язвительному твиту.
    1. alexoff
      alexoff Сегодня, 21:43
      0
      Цены на нефтегаз пригнулись потому что западная (и китайская) экономики пригнулись. Опыт 30-х годов показывает, что в пригнутом рецессией состоянии страны становятся более сговорчивы в плане передачи технологий и строительства заводов у нас. Но это разумеется возможность, которую у нас попробуют снова упустить
  10. Сибиряк70регион
    Сибиряк70регион Сегодня, 21:38
    -1
    А почему бы нельзя было послать пару ракет этой мрази? А. Вспомнил. Это же уважаемые партнёры для Кремля. Нельзя
  11. Prjanik
    Prjanik Сегодня, 21:40
    0
    Фашистские танки и бандеровцы на Украине, история повторяется