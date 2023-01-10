Посетившая Харьков глава МИД Германии Анналена Бербок анонсировала новые поставки вооружений Украине

Глава МИД Германии Анналена Бербок посетила Харьков, визит немецкого министра в восточные регионы Украины не афишировался. Об этом сообщают сразу несколько украинских СМИ, ссылаясь на сообщения депутатов Верховной Рады.
По имеющейся информации, Бербок анонсировала поставку новых вооружений Киеву, подробностей нет, но депутат ВРУ Гончаренко почему-то размечтался о скорых поставках немецких танков. В МИД ФРГ подтвердили, что министр заявила о новых поставках оружия и другой поддержке Украины.
Анна Бербок в Харькове! Глава МИД Германии прибыла в Харьков. Очень хороший знак! Танки, танки, танки!
- написал Гончаренко в ТГ-канале.
По данным немецкой прессы, Бербок стала первым немецким министром, лично посетившим восток Украины с начала российской спецоперации. До этого она посещала Киев и Бучу, куда Зеленский возил всех иностранных посетителей до того, как этот фейк был разоблачен.
Судя по фото, появившимся в немецкой прессе, Кулеба вместе с мэром Харькова Игорем Тереховым потаскали Анналену Бербок по каким-то развалинам в районе Салтовки, показав последствия "российских обстрелов". Немецкий министр и так занимает активную антироссийскую позицию, а посещение Харькова должно было убедить Бербок в "агрессии России".
Ранее глава МИД Германии выступила категорически против заключения мира на условиях России, единственный вариант для переговоров - полный вывод российских войск с украинской территории и возвращение всех "оккупированных" регионов.