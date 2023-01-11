Подтвердилась информация о переходе Соледара под контроль российских подразделений

Приходят сообщения о том, что российскими войсками полностью взята под контроль территория город Соледар в Донецкой Народной Республике. Это один из ключевых узлов обороны противника, входящий в единую Соледаро-Артёмовскую (Бахмутскую) агломерацию.
Сообщения о переходе Соледара под контроль российских подразделений стали приходить накануне вечером. Однако подтверждений на тот момент не было. Теперь же информация об освобождении Соледара подтверждается основателем группы «Вагнер» Евгением Пригожиным.
В ночное время вышло заявление пресс-отдела Евгения Пригожина и группы «Вагнер», где говорится следующее:
Подразделения ЧВК «Вагнер» взяли под контроль всю территорию Соледара. В центре города образован котёл, в котором ведутся городские бои. Количество пленных будет сообщено завтра.
При этом в сообщении акцент сделан на том, что в штурме Соледара были задействованы исключительны бойцы ЧВК «Вагнер».
Еще раз хочу подчеркнуть, что в штурме Соледара не участвовали никакие подразделения кроме бойцов ЧВК «Вагнер».
Напомним, что накануне сообщалось о разрезании группировки противника на несколько частей в разных районах города. После уничтожения наиболее крупной из них – в западной части Соледара, противника начали теснить к центру, где сжали в тиски с нескольких сторон.
По приходящей из Соледара информации, к раннему утру 11 января идут локальные бои с заблокированным противником. В плен российским подразделениям сдались не менее роты (по численности) украинских военнослужащих, включая входивших в состав 61-й пехотной бригады ВСУ. Остающимся в котле украинским военным было предложено сдаться. Срок ультиматума истек в ночное время суток.