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Подтвердилась информация о переходе Соледара под контроль российских подразделений

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Подтвердилась информация о переходе Соледара под контроль российских подразделений

Приходят сообщения о том, что российскими войсками полностью взята под контроль территория город Соледар в Донецкой Народной Республике. Это один из ключевых узлов обороны противника, входящий в единую Соледаро-Артёмовскую (Бахмутскую) агломерацию.


Сообщения о переходе Соледара под контроль российских подразделений стали приходить накануне вечером. Однако подтверждений на тот момент не было. Теперь же информация об освобождении Соледара подтверждается основателем группы «Вагнер» Евгением Пригожиным.

В ночное время вышло заявление пресс-отдела Евгения Пригожина и группы «Вагнер», где говорится следующее:

Подразделения ЧВК «Вагнер» взяли под контроль всю территорию Соледара. В центре города образован котёл, в котором ведутся городские бои. Количество пленных будет сообщено завтра.

При этом в сообщении акцент сделан на том, что в штурме Соледара были задействованы исключительны бойцы ЧВК «Вагнер».



Еще раз хочу подчеркнуть, что в штурме Соледара не участвовали никакие подразделения кроме бойцов ЧВК «Вагнер».

Напомним, что накануне сообщалось о разрезании группировки противника на несколько частей в разных районах города. После уничтожения наиболее крупной из них – в западной части Соледара, противника начали теснить к центру, где сжали в тиски с нескольких сторон.

По приходящей из Соледара информации, к раннему утру 11 января идут локальные бои с заблокированным противником. В плен российским подразделениям сдались не менее роты (по численности) украинских военнослужащих, включая входивших в состав 61-й пехотной бригады ВСУ. Остающимся в котле украинским военным было предложено сдаться. Срок ультиматума истек в ночное время суток.
Использованы фотографии:
ТГ/"Вагнер"
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20 комментариев
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  1. Леха с Андроида.
    Леха с Андроида. Сегодня, 06:11
    +3
    Перемалывают в мясо мотивированных укробандеровцев вагнеровцы очень даже неплохо.
    1. svp67
      svp67 Сегодня, 06:41
      +2
      Цитата: Леха с Андроида.
      Перемалывают в мясо мотивированных укробандеровцев вагнеровцы очень даже неплохо.

      А сколько сами теряют? Да и 61 бригада, это из вновь сформированных в ВСУ, она формировалась за счет мобилизованных - то есть обычного "мяса" и входила, как и переброшенные сюда же 62 и 63 МехБр, в Корпус Резерва ВСУ.
    2. Бородач
      Бородач Сегодня, 06:54
      0
      Цитата: Леха с Андроида.
      Перемалывают в мясо мотивированных укробандеровцев вагнеровцы очень даже неплохо.

      За Соледар!!! drinks
      Надеюсь, что взятие Соледар сыграет такую же роль, как прорыв у Попасной. good
  2. Грац
    Грац Сегодня, 06:11
    +4
    чем меньше их пленных тем лучше, как показала история нациста только могила исправит, а если его в итоге отпустят после войны и эта г...да. размножится то всё начнется сначала
    1. Игорь Малышев
      Игорь Малышев Сегодня, 06:17
      +2
      Хорошее утро! Про пленных - полностью согласен!
    2. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 06:21
      +1
      Это хорошо,что "котлом"занимаются "музыканты".Церемонятся не будут
    3. Nikolaevich I
      Nikolaevich I Сегодня, 06:35
      -1
      Цитата: Грац
      чем меньше их пленных тем лучше, как показала история нациста только могила исправит

      Увы,это так...но "музыканты",предлагая укронацистам плен,исходят из своих практических соображений:на добивание необходимо время ,которое очень ценно сейчас,плюс рисковать жизнями своих бойцов !
  3. PrAkyror
    PrAkyror Сегодня, 06:16
    +4
    Оркестр сыграл , хохлам последний марш)))
  4. Pharmacist
    Pharmacist Сегодня, 06:17
    +2
    Не понял из сообщения - взят город, или остаются окружённые, которые ещё не сдались? Но, конечно, новость благая.
  5. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 06:18
    +3
    Подразделения ЧВК «Вагнер» взяли под контроль всю территорию Соледара.
    Молодцы ребята, честь и хвала им! А с украинской стороны от Зеленского уже звучит, что ВСУ в Соледаре свою задачу выполнили, сковав противника и для России эта победа "пиррова". Одним словом все как обычно - очередная "перемога".
  6. Sasha1979
    Sasha1979 Сегодня, 06:28
    +5
    "Вагнер. Лучшие хиты. 2022-2023". Всем победителям фашистов удачи и больших побед.
  7. monetam
    monetam Сегодня, 06:32
    -3
    По хорошему, так Пригожину надо бы учредить нагрудный знак или даже медаль " За взятие Соледара".
  8. Дилетант
    Дилетант Сегодня, 06:33
    -3
    "Вагнер" взяли Соледар. Корпус народной милиции ДНР недавно взяли какой-то НП рядом с Донецком.
    А "Вооруженные силы РФ" где?
    1. Володин
      Володин Сегодня, 06:37
      +4
      Цитата: Дилетант
      А "Вооруженные силы РФ" где?

      Вот пусть это и остаётся маааленькой (или большой) загадкой для противника
      1. svp67
        svp67 Сегодня, 06:48
        0
        Цитата: Володин
        Вот пусть это и остаётся маааленькой (или большой) загадкой для противника

        К сожалению противник о расположении наших войск осведомлен очень хорошо, в этом им очень помогают бывшие наши "партнеры"... Чего, чего, а средства инструментальной разведки у них очень хороши.
    2. svp67
      svp67 Сегодня, 06:47
      +2
      Цитата: Дилетант
      А "Вооруженные силы РФ" где?

      Да воюют там же, просто не пиарятся.
  9. Юрий ВО
    Юрий ВО Сегодня, 06:38
    +2
    Слава Российским вооруженным силам!
  10. Погоны
    Погоны Сегодня, 06:46
    0
    Какие стратегические перспективы открываются для России после взятия Соледара?
    1. yuliatreb
      yuliatreb Сегодня, 07:00
      +1
      Замечательные, контроль единственной дороги по которой происходит снабжение фашистов. Такое ощущение, что вы с тайги вышли, есть еще пару мыслей но я их озвучивать не буду, без обид.
  11. Лешак
    Лешак Сегодня, 06:48
    +1
    Хорошая новость! Не часто утро начинается с таких сообщений. Удачи, мужики. good