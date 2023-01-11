Подтвердилась информация о переходе Соледара под контроль российских подразделений

Подразделения ЧВК «Вагнер» взяли под контроль всю территорию Соледара. В центре города образован котёл, в котором ведутся городские бои. Количество пленных будет сообщено завтра.

Еще раз хочу подчеркнуть, что в штурме Соледара не участвовали никакие подразделения кроме бойцов ЧВК «Вагнер».

Приходят сообщения о том, что российскими войсками полностью взята под контроль территория город Соледар в Донецкой Народной Республике. Это один из ключевых узлов обороны противника, входящий в единую Соледаро-Артёмовскую (Бахмутскую) агломерацию.Сообщения о переходе Соледара под контроль российских подразделений стали приходить накануне вечером. Однако подтверждений на тот момент не было. Теперь же информация об освобождении Соледара подтверждается основателем группы «Вагнер» Евгением Пригожиным.В ночное время вышло заявление пресс-отдела Евгения Пригожина и группы «Вагнер», где говорится следующее:При этом в сообщении акцент сделан на том, что в штурме Соледара были задействованы исключительны бойцы ЧВК «Вагнер».Напомним, что накануне сообщалось о разрезании группировки противника на несколько частей в разных районах города. После уничтожения наиболее крупной из них – в западной части Соледара, противника начали теснить к центру, где сжали в тиски с нескольких сторон.По приходящей из Соледара информации, к раннему утру 11 января идут локальные бои с заблокированным противником. В плен российским подразделениям сдались не менее роты (по численности) украинских военнослужащих, включая входивших в состав 61-й пехотной бригады ВСУ. Остающимся в котле украинским военным было предложено сдаться. Срок ультиматума истек в ночное время суток.