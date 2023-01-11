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Модернизированные ударные вертолёты Ка-52М появились в зоне проведения специальной военной операции

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Модернизированные ударные вертолёты Ка-52М появились в зоне проведения специальной военной операции

Модернизированные ударные вертолеты Ка-52М появились в зоне проведения специальной военной операции, ранее ВКС РФ получили на вооружение первую эскадрилью усовершенствованных вертолетов. Об этом сообщил информированный источник.


Армейская авиация начала весьма активно применять в зоне СВО новые модернизированные вертолеты Ка-52М, имеющие расширенную номенклатуру вооружений, унифицированную с Ми-28 "Ночной охотник", в том числе ракеты "изделие 305", позволяющие поражать противника на дальности в 14,5 км. Новый вертолет способен уничтожать как бронетехнику, так и живую силу противника, не заходя в зону действия украинской ПВО.

В рамках специальной военной операции силами армейской авиации ВКС России в настоящее время применяются модернизированные ударные вертолеты Ка-52М

- приводит РИА Новости слова источника.

Ударный вертолет Ка-52М разработан с учетом эксплуатации вертолета Ка-52 в Сирии, а также предложений летного и инженерно-технического состава, участвовавшего в боях. В отличие от своего предшественника вертолета Ка-52, модернизированный Ка-52М получил новые бортовые системы: навигационную, прицельную, систему управления огнем и комплекса связи, а также новую РЛС с АФАР, бронирование и комплекс бортовой обороны. При этом машина сохранила прежний планер, но обзавелась дополнительными топливными баками. Вооружение Ка-52М унифицировано с Ми-28НМ.

Ранее сообщалось, что в рамках первого контракта ВКС РФ получат 30 ударных вертолетов Ка-52М двумя партиями по 15 машин, первую в конце 2022 года, вторую в 2023 году. Всего же планируется заказать свыше ста новых вертолетов.
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5 комментариев
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  1. _просто
    _просто Сегодня, 06:36
    0
    Вертолёты, конечно, штука крайне полезная... Но, всё мне не даёт покою одна идея, мысль. Идея создания специальных штурмовых БЛА для поддержки фронта. По вертолётному типу созданная или это будет циклокоптером- не важно.
  2. BARKAS
    BARKAS Сегодня, 06:40
    +1
    Непонятно только почему сразу вооружение нельзя было унифицировать конструктора и разработчики как-то сотрудничают друг с другом?
    1. смерш24
      смерш24 Сегодня, 06:54
      +1
      Обычно - конкурируют разработчики и носителя вооружения и вооружений
  3. Ропот 55
    Ропот 55 Сегодня, 06:44
    0
    То есть если верить статье поменяли всю систему управления(я про электронику) потому как в первоначальной версии по результатам применения в Сирии и Украине М. О. не устроило ничего?!
  4. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 06:48
    +1
    Цитата: BARKAS
    конструктора и разработчики как-то сотрудничают друг с другом?
    Сотрудничают, но и постоянно соперничают по продвижению своей продукции и принятию ее на вооружение. Ну, а вооружение, в частности ракетное, вероятно изначально подбиралось с расчетом на выполнение определенных боевых задач. Например боезапас к пушке у Ка-52 почти в 2 раза больше чем у Ми-28 (460 против 250 шт.).