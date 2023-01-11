Модернизированные ударные вертолёты Ка-52М появились в зоне проведения специальной военной операции

Модернизированные ударные вертолеты Ка-52М появились в зоне проведения специальной военной операции, ранее ВКС РФ получили на вооружение первую эскадрилью усовершенствованных вертолетов. Об этом сообщил информированный источник.
Армейская авиация начала весьма активно применять в зоне СВО новые модернизированные вертолеты Ка-52М, имеющие расширенную номенклатуру вооружений, унифицированную с Ми-28 "Ночной охотник", в том числе ракеты "изделие 305", позволяющие поражать противника на дальности в 14,5 км. Новый вертолет способен уничтожать как бронетехнику, так и живую силу противника, не заходя в зону действия украинской ПВО.
В рамках специальной военной операции силами армейской авиации ВКС России в настоящее время применяются модернизированные ударные вертолеты Ка-52М
- приводит РИА Новости слова источника.
Ударный вертолет Ка-52М разработан с учетом эксплуатации вертолета Ка-52 в Сирии, а также предложений летного и инженерно-технического состава, участвовавшего в боях. В отличие от своего предшественника вертолета Ка-52, модернизированный Ка-52М получил новые бортовые системы: навигационную, прицельную, систему управления огнем и комплекса связи, а также новую РЛС с АФАР, бронирование и комплекс бортовой обороны. При этом машина сохранила прежний планер, но обзавелась дополнительными топливными баками. Вооружение Ка-52М унифицировано с Ми-28НМ.
Ранее сообщалось, что в рамках первого контракта ВКС РФ получат 30 ударных вертолетов Ка-52М двумя партиями по 15 машин, первую в конце 2022 года, вторую в 2023 году. Всего же планируется заказать свыше ста новых вертолетов.