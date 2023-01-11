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Взрывы прогремели на объектах противника в Харькове и на неподконтрольной ВС РФ территории Херсонской области

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Взрывы прогремели на объектах противника в Харькове и на неподконтрольной ВС РФ территории Херсонской области

Стало известно о том, что после отбытия из Харькова главы немецкого МИД Анналены Бербок, пообещавшей новую военную помощь киевскому режиму, на объектах в городе прогремели взрывы. Один из них произошёл на объекте, на который свозилось оружие и боеприпасы.


Также взорвался склад пиротехники, где, по некоторым данным, также хранились средства огневого поражения. Причём взрыв, как стало известно, произошёл вовсе не из-за прилёта боеприпаса, а из-за поджога, совершённого на месте.

Произошла детонация, которая продолжалась в течение длительного времени. Произошло это в районе 12 часов ночи – примерно в тот момент, когда поступили первые сведения от основателя группы «Вагнер» о переходе Соледара под контроль российских подразделений. И выглядело всё так, будто в Харькове салютуют этому событию.


Одновременно с этим были нанесены ракетные удары по пунктам размещения украинских военнослужащих. Речь идёт о спецназовцах из состава ССО, находившихся в ночное время суток в Херсонской области (на неподконтрольной ВС РФ территории), а именно в посёлках Днепровское (на территории завода) и Белозёрка (на территории сельхозпредприятия). По последним данным, потери ССО ВСУ составили 12 «200-ми» и свыше двух десятков «трёхсотыми», включая офицеров, ранее прошедших подготовку на полигонах и военных базах в странах НАТО.
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11 комментариев
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  1. Ропот 55
    Ропот 55 Сегодня, 06:31
    0
    А про удары по энергетике пока тишина?
    1. пакость
      пакость Сегодня, 07:03
      0
      думаю, наши пытаются понять, где остались работающие объекты, что успели починить. то есть определяются с целями...
  2. Pharmacist
    Pharmacist Сегодня, 06:36
    +1
    Жаль, что немецкая "звезда" успела уехать. Такое пропустила.
    1. Ропот 55
      Ропот 55 Сегодня, 06:38
      +1
      Pharmacist hi, угу, жаль и даже очень, только думаю что удар не случайно "запоздал".
  3. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 06:40
    +3
    после отбытия из Харькова главы немецкого МИД Анналены Бербок, пообещавшей новую военную помощь киевскому режиму, на объектах в городе прогремели взрывы
    Чтобы отбить охоту европейской политической шушере шлындать по Украине нужно просто пару раз нанести удары по военным и инфраструктурным объектам во время прибывания очередной "делегации". Уверен, что охота посещать Украину и делать громкие заявления пропадет сама собой. Ну, а если вдруг такая "делегация" окажется по каким-то причинам на военном объекте, то извините у нас СВО.
    1. Ропот 55
      Ропот 55 Сегодня, 06:49
      -1
      rotmistr60 hi, за 10 полных месяцев ни одного удара по руководству Украины, ни по тем кто якобы руководит, ни по тем кто занимается идеологией и пропагандой, а тут вы предлагаете удары по импорту????
      1. rotmistr60
        rotmistr60 Сегодня, 06:55
        0
        вы предлагаете удары по импорту????
        Я предлагаю удары по военным объектам и инфраструктуре в городах во время пребывания там, как вы выразились "импорта".
    2. BARKAS
      BARKAS Сегодня, 06:56
      0
      И нужно отбить охоту приглашать всякую шушеру чтоб знали во что это выльется.
  4. svp67
    svp67 Сегодня, 06:53
    0
    Стало известно о том, что после отбытия из Харькова главы немецкого МИД Анналены Бербок, пообещавшей новую военную помощь киевскому режиму, на объектах в городе прогремели взрывы.
    А во время или ДО, её визита, ну так, за час, этот удар нанести нельзя было... Оно бы, глядишь и остатки мозгов у этой "спортсменки" может встряхнулись бы
    1. Ропот 55
      Ропот 55 Сегодня, 06:56
      0
      svp67 hi, сами знаете что НЕЛЬЗЯ, у нас другой метод, и похоже что этот метод вообще мало кто понимает.
  5. Dos
    Dos Сегодня, 06:55
    0
    hi Жаль, что эту фрю немецкую не "упокоили" у в Харькiви! Жаль!