Стало известно о том, что после отбытия из Харькова главы немецкого МИД Анналены Бербок, пообещавшей новую военную помощь киевскому режиму, на объектах в городе прогремели взрывы. Один из них произошёл на объекте, на который свозилось оружие и боеприпасы.
Также взорвался склад пиротехники, где, по некоторым данным, также хранились средства огневого поражения. Причём взрыв, как стало известно, произошёл вовсе не из-за прилёта боеприпаса, а из-за поджога, совершённого на месте.
Произошла детонация, которая продолжалась в течение длительного времени. Произошло это в районе 12 часов ночи – примерно в тот момент, когда поступили первые сведения от основателя группы «Вагнер» о переходе Соледара под контроль российских подразделений. И выглядело всё так, будто в Харькове салютуют этому событию.
Одновременно с этим были нанесены ракетные удары по пунктам размещения украинских военнослужащих. Речь идёт о спецназовцах из состава ССО, находившихся в ночное время суток в Херсонской области (на неподконтрольной ВС РФ территории), а именно в посёлках Днепровское (на территории завода) и Белозёрка (на территории сельхозпредприятия). По последним данным, потери ССО ВСУ составили 12 «200-ми» и свыше двух десятков «трёхсотыми», включая офицеров, ранее прошедших подготовку на полигонах и военных базах в странах НАТО.