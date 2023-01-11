Военное обозрение
Войти Регистрация

Советник главы офиса Зеленского Подоляк: Переговоры по получению Украиной оперативно-тактических ракет ATACMS идут активно

20
Советник главы офиса Зеленского Подоляк: Переговоры по получению Украиной оперативно-тактических ракет ATACMS идут активно

Украина не намерена отказываться от планов получить на вооружение ракеты большой дальности ATACMS для имеющихся РСЗО HIMARS, представители Киева продолжают переговоры с Вашингтоном. Об этом заявил советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк.


По словам представителя киевского режима, несмотря на отказ американцев поставить ВСУ дальнобойные ракеты, переговоры по этой теме не прекращались и ведутся весьма активно. В Киеве не исключают, что в ближайшее время США пойдут навстречу Зеленскому и все-таки предоставят запрашиваемое вооружение. В подтверждение этого приводится факт передачи Киеву двух батарей зенитных комплексов Patriot, поставки которых были ранее запрещены.

Подтверждает ведение переговоров о поставках ракет и глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. По его словам, в Киеве надеются, что в этом году ВСУ получат на вооружение танки западного образца, ударные беспилотники и ракеты ATACMS с радиусом поражения 300 км. В то же время украинский министр не делает прогнозов, утверждая, что все запрашиваемое Киевом американцы передадут.

Последней попыткой Украины получить от США дальнобойные ракеты был визит в Вашингтон Зеленского, который планировал лично уговорить Байдена поставить необходимое Киеву оружие, но получил категорический отказ. По словам источника, в Вашингтоне негативно оценивают потенциальные последствия передачи таких ракет Киеву, опасаясь, что Зеленский отдаст приказ наносить удары вглубь российской территории. На слово ему уже никто не верит.

Ранее в Киеве заявляли, что для перехода ВСУ в наступление необходимо как минимум 300 танков западного производства, ракетные комплексы ATACMS и не менее 10 батарей ПВО Patriot.
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
20 комментариев
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Грац
    Грац Сегодня, 06:50
    0
    А всё почему? А потому что по территории Польши и Румынии до сих пор превентивных ударов не было, а так бы грохнули разок другой и предупредили что в следующий раз оперативно-тактические ракеты будут со спецбоеприпасом.Дождемся что янки украинским наци яо передадут
    1. Погоны
      Погоны Сегодня, 06:54
      0
      А потому что по территории Польши и Румынии до сих пор превентивных ударов не было


      И не будет. Потому что тогда обязательно полетит в ответ.
      1. Грац
        Грац Сегодня, 06:56
        +2
        а для нас какая разница из Украины эти ракеты полетят по нашим городам или из Польши и Румынии?
        1. Ропот 55
          Ропот 55 Сегодня, 07:00
          +2
          Грац hi, большая, война с Украиной оставляет Кремлю поле для маневра, война с Польшей и Румынией это только путь в один конец то есть к 3 мировой со всеми её последствиями и жертвами.
      2. Maxim G
        Maxim G Сегодня, 06:57
        0
        Или не полетит. Если под лавку загнать.
        1. Погоны
          Погоны Сегодня, 07:01
          0
          Кто загонять будет? И почему до сих пор не загнали?
          1. Maxim G
            Maxim G Сегодня, 07:11
            0
            Загонять должна РФ. Уничтожив перевалочные пункты.
            Почему не загнали вопрос, не ко мне .
        2. Ропот 55
          Ропот 55 Сегодня, 07:08
          +2
          Maxim G hi, уже не загнать, Запад показывает с каждым шагом что он не боится обострения с Россией, заморозка активов по факту кража, поставка все более новых видов вооружения, уход их компанией даже в ущерб своих экономик, всё это звенья одной цепи.
          1. Maxim G
            Maxim G Сегодня, 07:13
            0
            Цитата: Ропот 55
            Maxim G , уже не загнать, Запад показывает с каждым шагом что он не боится обострения с Россией, заморозка активов по факту кража, поставка все более новых видов вооружения, уход их компанией даже в ущерб своих экономик, всё это звенья одной цепи.

            А Запад при этом всем не страдает.
            Разве, что экономически. И то серьёзного анализа мы не видели, видимо дивиденды ждут серьёзные.

            Есть другой более мягкий вариант, конечно.
  2. Ропот 55
    Ропот 55 Сегодня, 06:53
    0
    Получат, обязательно получат, а что будет Вашингтону за поставку таких ракет? Танков? Боевой авиации? Системы Пэтриот в ВСУ уже готовят и что каковы ПОСЛЕДСТВИЯ для США?
  3. svp67
    svp67 Сегодня, 06:54
    +1
    Советник офиса Зеленского Подоляк: Переговоры по получению Украиной оперативно-тактических ракет ATACMS идут активно
    И к весне они их получат...это уже ясно и если не напрямую от США, то от мелкобританцев или прибалтийцев
  4. Dos
    Dos Сегодня, 06:59
    0
    hi Давно пора западное приграничье свидомитов выжигать! До полного опустынивания! Чтобы не только железных и шоссейных дорог не было, но и кустов,придорожных, дабы уссаться негде было.
  5. Погоны
    Погоны Сегодня, 07:00
    0
    Цитата: Грац
    а для нас какая разница из Украины эти ракеты полетят по нашим городам или из Польши и Румынии?


    И что вы предлагаете?
    Полетит-то в любом случае, что так что так.
    1. Грац
      Грац Сегодня, 07:03
      0
      предлагаю превентивный удар тяо, снести пару городов в Польше и Румынии, а дальше посмотрим. рискнут ли ядерные страны нато что то вякнуть в нашу сторону
      1. Погоны
        Погоны Сегодня, 07:08
        +1
        И окончательно превратить Россию в страну-изгоя?
        Или вы правда верите, что единомоментное уничтожение десятков тысяч мирных людей нашей стране спустят на тормозах?
        1. Грац
          Грац Сегодня, 07:12
          0
          ну американцем же спустили.А вы что предлагаете всё время утираться? Мы даже не помогли повстанческим движениям в других странах уничтожить хоть одну американскую базу. хотя имеем для этого всё чтоб передать оружие для этого
      2. Ропот 55
        Ропот 55 Сегодня, 07:10
        +1
        Грац, тут и смотреть нечего, вякнут, и не слабо и со всех сторон, не думайте что с той стороны лохи трусливые сидят, которые без Кока-Колы воевать не будут.
        1. Грац
          Грац Сегодня, 07:15
          0
          не вякнут побоятся они, им свои опы намного ближе и румынов и прибалтов и поляков
  6. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 07:06
    0
    Переговоры по получению Украиной оперативно-тактических ракет ATACMS идут активно
    И не исключено, что в итоге они их получат, т.к. американцы слишком много поставили на этот конфликт включая свою репутацию. Интересно, а случайно закулисные переговоры о поставках тактического ЯО еще не ведутся? А то с них станется.
  7. Б-15
    Б-15 Сегодня, 07:10
    0
    Обернувшись назад, можно сделать однозначный вывод, что ATACMS будут предоставлены ВСУ.
    Вопрос - когда?
    Есть два варианта:
    - когда будет виден и однозначен по времени конец СВО. Тогда англичанка обязательно должна нагадить.
    - когда появятся очень значимые цели у нас, которые могут решить в пользу англосаксов переговоры по Украине.
    Поэтому сидим ровно, контролируем поступление военной помощи и готовим гарантированное уничтожение неприятных сюрпризов ещё на марше.