Советник главы офиса Зеленского Подоляк: Переговоры по получению Украиной оперативно-тактических ракет ATACMS идут активно

Украина не намерена отказываться от планов получить на вооружение ракеты большой дальности ATACMS для имеющихся РСЗО HIMARS, представители Киева продолжают переговоры с Вашингтоном. Об этом заявил советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк.
По словам представителя киевского режима, несмотря на отказ американцев поставить ВСУ дальнобойные ракеты, переговоры по этой теме не прекращались и ведутся весьма активно. В Киеве не исключают, что в ближайшее время США пойдут навстречу Зеленскому и все-таки предоставят запрашиваемое вооружение. В подтверждение этого приводится факт передачи Киеву двух батарей зенитных комплексов Patriot, поставки которых были ранее запрещены.
Подтверждает ведение переговоров о поставках ракет и глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. По его словам, в Киеве надеются, что в этом году ВСУ получат на вооружение танки западного образца, ударные беспилотники и ракеты ATACMS с радиусом поражения 300 км. В то же время украинский министр не делает прогнозов, утверждая, что все запрашиваемое Киевом американцы передадут.
Последней попыткой Украины получить от США дальнобойные ракеты был визит в Вашингтон Зеленского, который планировал лично уговорить Байдена поставить необходимое Киеву оружие, но получил категорический отказ. По словам источника, в Вашингтоне негативно оценивают потенциальные последствия передачи таких ракет Киеву, опасаясь, что Зеленский отдаст приказ наносить удары вглубь российской территории. На слово ему уже никто не верит.
Ранее в Киеве заявляли, что для перехода ВСУ в наступление необходимо как минимум 300 танков западного производства, ракетные комплексы ATACMS и не менее 10 батарей ПВО Patriot.