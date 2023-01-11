Советник в офисе Зеленского: Последняя ведущая в Соледар дорога оказалась под огневым контролем российских войск

Ждем обстрела крылатыми ракетами с Шахидами (так киевский режим называет российские дроны «Герань-2»). Но это не обязательно, это по срокам выходит.

В Киеве подбирают слова, чтобы объясниться и перед гражданами, и перед зарубежными спонсорами украинского вооружённого конфликта в связи с потерей одного из узлов обороны на Донбассе – Соледара.Несмотря на то, что бойцы группы «Вагнера» вместе с основателем этой ЧВК уже публикуют фотографии из черты города, включая музей «Соляная пещера», где, как ранее утверждалось, могут длительную оборону держать ВСУ, в Киеве пытаются говорить о том, что «по Соледару ещё не всё так однозначно». Это притом, что буквально в эти минуты остатки украинской группировки – из числа тех, кто не сдался в плен, ликвидируются в сформированном котле в центральной части города.Советник в офисе Зеленского Алексей Арестович в очередном своём интервью уже не обещает российским войскам «сюрпризы в ближайшее время» и не говорит о «переломе хода боевых действий в пользу украинской армии». Вместо этого он выступил с прогнозом о том, когда «ожидать» нового массированного российского удара по объектам украинской инфраструктуры.По заявлению Арестовича, эти удары произойдут «в период с 13 по 15 января».Советник в офисе украинского президента:Тот же человек подтвердил и информацию об окружении группировки украинских войск в городских кварталах Соледара и работе по ней из различных огневых средств. По заявлению Арестовича, последняя дорога, ведущая в Соледар, попала под российский огневой контроль. Это привело к тому, что украинские войска, оставшиеся в городе, лишились последней возможности беспрепятственно из него выйти.К настоящему моменту приходят данные и о продолжающейся сдаче в плен украинских военных в кварталах Соледара. Точные цифры пока не называются.