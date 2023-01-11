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Советник в офисе Зеленского: Последняя ведущая в Соледар дорога оказалась под огневым контролем российских войск

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Советник в офисе Зеленского: Последняя ведущая в Соледар дорога оказалась под огневым контролем российских войск

В Киеве подбирают слова, чтобы объясниться и перед гражданами, и перед зарубежными спонсорами украинского вооружённого конфликта в связи с потерей одного из узлов обороны на Донбассе – Соледара.


Несмотря на то, что бойцы группы «Вагнера» вместе с основателем этой ЧВК уже публикуют фотографии из черты города, включая музей «Соляная пещера», где, как ранее утверждалось, могут длительную оборону держать ВСУ, в Киеве пытаются говорить о том, что «по Соледару ещё не всё так однозначно». Это притом, что буквально в эти минуты остатки украинской группировки – из числа тех, кто не сдался в плен, ликвидируются в сформированном котле в центральной части города.

Советник в офисе Зеленского Алексей Арестович в очередном своём интервью уже не обещает российским войскам «сюрпризы в ближайшее время» и не говорит о «переломе хода боевых действий в пользу украинской армии». Вместо этого он выступил с прогнозом о том, когда «ожидать» нового массированного российского удара по объектам украинской инфраструктуры.

По заявлению Арестовича, эти удары произойдут «в период с 13 по 15 января».

Советник в офисе украинского президента:

Ждем обстрела крылатыми ракетами с Шахидами (так киевский режим называет российские дроны «Герань-2»). Но это не обязательно, это по срокам выходит.

Тот же человек подтвердил и информацию об окружении группировки украинских войск в городских кварталах Соледара и работе по ней из различных огневых средств. По заявлению Арестовича, последняя дорога, ведущая в Соледар, попала под российский огневой контроль. Это привело к тому, что украинские войска, оставшиеся в городе, лишились последней возможности беспрепятственно из него выйти.

К настоящему моменту приходят данные и о продолжающейся сдаче в плен украинских военных в кварталах Соледара. Точные цифры пока не называются.
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6 комментариев
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  1. Ропот 55
    Ропот 55 Сегодня, 07:03
    0
    Ну посмотрим кто прав, де кто про, или те кто контра.
  2. Dos
    Dos Сегодня, 07:04
    +1
    hi Ну как же, как же - спивали свидомые про никчёмность этого городка! Мол и отдать не жаль ...
    1. Ропот 55
      Ропот 55 Сегодня, 07:12
      0
      Dos hi, законы пропаганды в действии, ничего пока не меняется.
  3. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 07:14
    0
    уже не обещает российским войскам «сюрпризы в ближайшее время» и не говорит о «переломе хода боевых действий в пользу украинской армии»
    Подождите, сейчас придумают новую вундерваффе (флю), которая должна прийти от "друзей" и опять зазвучат те же слова, в том же исполнении и с многозначительной ухмылочкой, но опять до очередной зрады.
    1. Ропот 55
      Ропот 55 Сегодня, 07:16
      0
      rotmistr60, так в соседней статья их Подоляк уже намекал на ракеты дальнобойные для Химер.
  4. Лешак
    Лешак Сегодня, 07:19
    +1
    Надеюсь скоро назовут Артёмовск никчёмным городишком. Потихоньку пружина российских войск начала распрямляться. Это очень хорошо. Дай Бог удачи бойцам!