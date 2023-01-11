Пресса США: Турция поставляет Украине 155-мм кассетные боеприпасы «времён холодной войны»

Украинская армия получила на вооружение кассетные боеприпасы времен холодной войны, несмотря на отказ США их предоставлять. Поставку осуществила Турция, пишет Foreign Policy.
Американский журнал, ссылаясь на чиновников из США и Европы утверждает, что Турция с ноября 2022 года поставляет на Украину разработанные в США кассетные боеприпасы времен холодной войны. Речь идет о так называемых улучшенных стандартных боеприпасах двойного назначения (Dual-Purpose Improved Conventional Munition, DPICM). Турки имеют большое количество таких снарядов, поскольку участвовали в их производстве совместно с США.
Украина давно хотела получить от американцев кассетные боеприпасы и направила соответствующий запрос в Вашингтон еще в феврале 2022 года, но США никак не смогли обойти свои законы, запрещающие передачу DPICM другим странам, несмотря на то, что Штаты не подписали Конвенцию по запрещению использования, передачи и накопления кассетных боеприпасов. А у Турции никаких запрещающих законов нет, конвенцию она тоже не подписывала, впрочем, как и Украина и Россия. Так что никаких препятствий для передачи их Киеву не было.
После того как США отказали в предоставлении кассетных боеприпасов, Турция была единственным местом, где они могли их получить
- заявил один из чиновников.
В самом Киеве не подтверждают получение кассетных боеприпасов от Турции, но признают, что нуждаются в кассетных снарядах калибра 155-мм DPICM для того, чтобы "компенсировать преимущество российской армии в численности". Один снаряд DPICM наносит поражение в 10 раз больше, чем стандартные артиллерийские боеприпасы.